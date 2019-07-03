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Как приготовить варенье из грецких орехов на зиму

Рецепт уникального варенья от ведущего Сергея Ливандного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55

Варенье из зеленых грецких орехов – это не только очень вкусный десерт. Говорят, оно укрепляет печень, помогает избавиться от бессонницы, препятствует образованию сердечно-сосудистых заболеваний и усиливает иммунитет.

Варенье из грецких орехов
Варенье из грецких орехов
Фото: Depositphotos

Собирать зеленые грецкие орехи нужно, когда внутри еще не образовалась скорлупа. Белая внутренняя часть должна постепенно переходить в зеленую, а кожуры не должно быть вообще. Многие говорят, что орехи следует очищать полностью. Но ведущий Сергей Ливадный не советует так делать – достаточно лишь срезать кончики.

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Подготовленные орехи положите в воду и вымачивайте в течение трех дней, меняя воду как можно чаще. В конце налейте свежую воду и добавьте соду из расчета 150 г соды на 1 кг орехов. Оставьте еще на три дня, при этом раствор менять не нужно. На шестой день, когда вы сольете воду с содой, орехи очень сильно потемнеют и будут готовы к приготовлению варенья.

На каждый килограмм грецких орехов нужно положить 700-800 г сахара. Доведите до кипения и варите, пока варенье не станет достаточно густым. Необычное, оригинальное варенье на зиму из зеленых орехов готово!

Напомним, ранее мы рассказывали, какие заготовки можно сделать из смородины. Мы также делились рецептом быстрого ликера из вишни.

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Источник: Сегодня
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