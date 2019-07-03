Как приготовить варенье из грецких орехов на зиму

Рецепт уникального варенья от ведущего Сергея Ливандного

Варенье из зеленых грецких орехов – это не только очень вкусный десерт. Говорят, оно укрепляет печень, помогает избавиться от бессонницы, препятствует образованию сердечно-сосудистых заболеваний и усиливает иммунитет.

Варенье из грецких орехов Фото: Depositphotos

Собирать зеленые грецкие орехи нужно, когда внутри еще не образовалась скорлупа. Белая внутренняя часть должна постепенно переходить в зеленую, а кожуры не должно быть вообще. Многие говорят, что орехи следует очищать полностью. Но ведущий Сергей Ливадный не советует так делать – достаточно лишь срезать кончики.

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Подготовленные орехи положите в воду и вымачивайте в течение трех дней, меняя воду как можно чаще. В конце налейте свежую воду и добавьте соду из расчета 150 г соды на 1 кг орехов. Оставьте еще на три дня, при этом раствор менять не нужно. На шестой день, когда вы сольете воду с содой, орехи очень сильно потемнеют и будут готовы к приготовлению варенья.

На каждый килограмм грецких орехов нужно положить 700-800 г сахара. Доведите до кипения и варите, пока варенье не станет достаточно густым. Необычное, оригинальное варенье на зиму из зеленых орехов готово!

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