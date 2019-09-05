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Как приготовить варенье из кизила: ТОП-5 рецептов на зиму

Лучшие рецепты кизилового варенья с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Варенье из кизила с фото
Варенье из кизила с фото
Фото: Depositphotos

Ягоды кизила редко едят в свежем виде из-за ярко выраженных вяжущих свойств. Их добавляют в компоты, кисели, вино, желе и варенье, перетирают вместе с сахаром.

Смотрите видео о полезных свойствах кизила:

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Из кизила делают заготовки на зиму. Ягоды можно закрывать и с косточкой, и без, а можно комбинировать с другими ягодами или фруктами. Мы предлагаем вам самые простые рецепты варенья из кизила.

Варенье из кизила с косточками: рецепт

Варенье из кизила на зиму
Варенье из кизила на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг кизила
  • 1,5 кг сахара
  • 300 мл воды

Способ приготовления:

  1. Кизил перебрать и помыть.
  2. В широкой кастрюле вскипятить воду. Порциями класть кизил порциями в сито, опускать в кипяток и бланшировать в течение 1 минуты.
  3. Сахар развести в 300 мл воды и довести до кипения. Положить в кипящий сироп кизил, варить 7 минут, снимая пену.
  4. Снять с огня, дать полностью остыть. Вернуть на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. Снова дать остыть, затем проварить еще раз.
  5. Разложить кизиловое варенье в стерилизованные банки и закатать.

Варенье из кизила без косточек

Кизиловое варенье без косточек
Кизиловое варенье без косточек
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 550 г спелого кизила
  • 450 г сахара
  • 220 мл воды

Способ приготовления:

  1. Кизил помыть, отобрать пригодные для варки ягоды.
  2. Воду прогреть, добавить кизил. Варить 3 минуты. Охладить.
  3. Процедить отвар в емкость для варки варенья. Разваренные ягоды перетереть сквозь металлическое сито с помощью деревянной толкушки.
  4. Кизиловое пюре уварить до желаемой густоты на медленном огне, постоянно помешивая.
  5. Всыпать сахарный песок. Кипять, помешивая, 3 минуты.
  6. Разложить в простерилизованные стеклянные баночки. Закатать. Медленно охладить, прикрыв наполненную тару полотенцем.

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Варенье из кизила в мультиварке

Кизиловое варенье в мультиварке
Кизиловое варенье в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг кизила
  • 1.2 кг сахара
  • 100 мл воды

Способ приготовления:

  1. Сначала ягоды нужно перебрать, избавившись от подпорченных, затем вымыть в дуршлаге. Пересыпать чистые ягоды в чашу мультиварки, залить водой так, чтобы они были полностью ею покрыты. Устанавить режим "Варка" и довести жидкость до кипения, сразу же выключить нагрев.
  2. Далее содержимое чаши отправить в дуршлаг. Устанавить дуршлаг над подходящей емкостью и при помощи толкушки раздавить ягоды. После бланширования мякоть хорошо отделяется от косточек и их легко извлечь.
  3. Мякоть переложить в чашу мультиварки, засыпать сахаром и оставить постоять 5 часов. Когда пройдет указанное время, налить в чашу с ягодами воду, поместить чашу в мультиварку, закрыть крышкой. Устанавить режим "Тушение", время – 1 час.
  4. Варенье будет готово после того, как прозвучит звуковой сигнал. Горячее варенье разложить по стерильным баночкам, закрыть крышками. Дать варенью остыть при комнатной температуре, можно дополнительно укутать чем-то теплым, а наполненные банки перевернуть.

Варенье из кизила с косточкой: как варить

Кизиловое варенье на зиму
Кизиловое варенье на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 800 г кизила
  • 1 кг сахара
  • 750 мл воды

Способ приготовления:

  1. Кизил перебрать, помыть.
  2. Из сахара и воды сварить сироп. Кизил залить горячим сиропом и проварить 10 минут на маленьком огне, снимая пену. Выключить, накрыть крышкой, отставить на ночь.
  3. Повторить процедуру варки во второй раз. Если варенье недостаточно густое, проварить в третий раз.

Кизиловое варенье с апельсином

Кизиловое варенье с апельсином
Кизиловое варенье с апельсином
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 750 г кизила
  • 600 г сахара
  • 1 апельсин
  • Желфикс 1:1

Способ приготовления:

  1. Кизил помыть, засыпать сахаром. 
  2. С апельсина снять цедру,измельчить, выжать сок, и добавить к кизилу. 
  3. Перемешать и поставить на огонь. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь и варить 20-30 минут. 
  4. После чего добавить желфикс и варить по инструкции. 
  5. Разлить в стерилизованные банки и закрыть герметично крышками. 

Польза кизила для здоровья

Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Биологически активные вещества, входящие в состав ягод, нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз. Кроме того, кизил применяют как общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное средство и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А варенья или отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.

Целебными свойствами обладают и листья дерева: они желчегонны, мочегонны и даже понижают сахар в крови. Высушенные в тени листочки заваривают и пьют как обычный чай.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезны груши для здоровья. "Сегодня" также сообщали о свойствах винограда.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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