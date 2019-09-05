Как приготовить варенье из кизила: ТОП-5 рецептов на зиму
Лучшие рецепты кизилового варенья с фото
Ягоды кизила редко едят в свежем виде из-за ярко выраженных вяжущих свойств. Их добавляют в компоты, кисели, вино, желе и варенье, перетирают вместе с сахаром.
Смотрите видео о полезных свойствах кизила:
Из кизила делают заготовки на зиму. Ягоды можно закрывать и с косточкой, и без, а можно комбинировать с другими ягодами или фруктами. Мы предлагаем вам самые простые рецепты варенья из кизила.
Варенье из кизила с косточками: рецепт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг кизила
- 1,5 кг сахара
- 300 мл воды
Способ приготовления:
- Кизил перебрать и помыть.
- В широкой кастрюле вскипятить воду. Порциями класть кизил порциями в сито, опускать в кипяток и бланшировать в течение 1 минуты.
- Сахар развести в 300 мл воды и довести до кипения. Положить в кипящий сироп кизил, варить 7 минут, снимая пену.
- Снять с огня, дать полностью остыть. Вернуть на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. Снова дать остыть, затем проварить еще раз.
- Разложить кизиловое варенье в стерилизованные банки и закатать.
Варенье из кизила без косточек
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 550 г спелого кизила
- 450 г сахара
- 220 мл воды
Способ приготовления:
- Кизил помыть, отобрать пригодные для варки ягоды.
- Воду прогреть, добавить кизил. Варить 3 минуты. Охладить.
- Процедить отвар в емкость для варки варенья. Разваренные ягоды перетереть сквозь металлическое сито с помощью деревянной толкушки.
- Кизиловое пюре уварить до желаемой густоты на медленном огне, постоянно помешивая.
- Всыпать сахарный песок. Кипять, помешивая, 3 минуты.
- Разложить в простерилизованные стеклянные баночки. Закатать. Медленно охладить, прикрыв наполненную тару полотенцем.
Варенье из кизила в мультиварке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг кизила
- 1.2 кг сахара
- 100 мл воды
Способ приготовления:
- Сначала ягоды нужно перебрать, избавившись от подпорченных, затем вымыть в дуршлаге. Пересыпать чистые ягоды в чашу мультиварки, залить водой так, чтобы они были полностью ею покрыты. Устанавить режим "Варка" и довести жидкость до кипения, сразу же выключить нагрев.
- Далее содержимое чаши отправить в дуршлаг. Устанавить дуршлаг над подходящей емкостью и при помощи толкушки раздавить ягоды. После бланширования мякоть хорошо отделяется от косточек и их легко извлечь.
- Мякоть переложить в чашу мультиварки, засыпать сахаром и оставить постоять 5 часов. Когда пройдет указанное время, налить в чашу с ягодами воду, поместить чашу в мультиварку, закрыть крышкой. Устанавить режим "Тушение", время – 1 час.
- Варенье будет готово после того, как прозвучит звуковой сигнал. Горячее варенье разложить по стерильным баночкам, закрыть крышками. Дать варенью остыть при комнатной температуре, можно дополнительно укутать чем-то теплым, а наполненные банки перевернуть.
Варенье из кизила с косточкой: как варить
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 800 г кизила
- 1 кг сахара
- 750 мл воды
Способ приготовления:
- Кизил перебрать, помыть.
- Из сахара и воды сварить сироп. Кизил залить горячим сиропом и проварить 10 минут на маленьком огне, снимая пену. Выключить, накрыть крышкой, отставить на ночь.
- Повторить процедуру варки во второй раз. Если варенье недостаточно густое, проварить в третий раз.
Кизиловое варенье с апельсином
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 750 г кизила
- 600 г сахара
- 1 апельсин
- Желфикс 1:1
Способ приготовления:
- Кизил помыть, засыпать сахаром.
- С апельсина снять цедру,измельчить, выжать сок, и добавить к кизилу.
- Перемешать и поставить на огонь. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь и варить 20-30 минут.
- После чего добавить желфикс и варить по инструкции.
- Разлить в стерилизованные банки и закрыть герметично крышками.
Польза кизила для здоровья
Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Биологически активные вещества, входящие в состав ягод, нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз. Кроме того, кизил применяют как общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное средство и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А варенья или отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.
Целебными свойствами обладают и листья дерева: они желчегонны, мочегонны и даже понижают сахар в крови. Высушенные в тени листочки заваривают и пьют как обычный чай.
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Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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