Как приготовить варенье из кизила: ТОП-5 рецептов на зиму

Лучшие рецепты кизилового варенья с фото

Варенье из кизила с фото Фото: Depositphotos

Ягоды кизила редко едят в свежем виде из-за ярко выраженных вяжущих свойств. Их добавляют в компоты, кисели, вино, желе и варенье, перетирают вместе с сахаром.

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Из кизила делают заготовки на зиму. Ягоды можно закрывать и с косточкой, и без, а можно комбинировать с другими ягодами или фруктами. Мы предлагаем вам самые простые рецепты варенья из кизила.

Варенье из кизила с косточками: рецепт

Варенье из кизила на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг кизила

1,5 кг сахара

300 мл воды

Способ приготовления:

Кизил перебрать и помыть. В широкой кастрюле вскипятить воду. Порциями класть кизил порциями в сито, опускать в кипяток и бланшировать в течение 1 минуты. Сахар развести в 300 мл воды и довести до кипения. Положить в кипящий сироп кизил, варить 7 минут, снимая пену. Снять с огня, дать полностью остыть. Вернуть на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. Снова дать остыть, затем проварить еще раз. Разложить кизиловое варенье в стерилизованные банки и закатать.

Варенье из кизила без косточек

Кизиловое варенье без косточек Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

550 г спелого кизила

450 г сахара

220 мл воды

Способ приготовления:

Кизил помыть, отобрать пригодные для варки ягоды. Воду прогреть, добавить кизил. Варить 3 минуты. Охладить. Процедить отвар в емкость для варки варенья. Разваренные ягоды перетереть сквозь металлическое сито с помощью деревянной толкушки. Кизиловое пюре уварить до желаемой густоты на медленном огне, постоянно помешивая. Всыпать сахарный песок. Кипять, помешивая, 3 минуты. Разложить в простерилизованные стеклянные баночки. Закатать. Медленно охладить, прикрыв наполненную тару полотенцем.

Варенье из кизила в мультиварке

Кизиловое варенье в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг кизила

1.2 кг сахара

100 мл воды

Способ приготовления:

Сначала ягоды нужно перебрать, избавившись от подпорченных, затем вымыть в дуршлаге. Пересыпать чистые ягоды в чашу мультиварки, залить водой так, чтобы они были полностью ею покрыты. Устанавить режим "Варка" и довести жидкость до кипения, сразу же выключить нагрев. Далее содержимое чаши отправить в дуршлаг. Устанавить дуршлаг над подходящей емкостью и при помощи толкушки раздавить ягоды. После бланширования мякоть хорошо отделяется от косточек и их легко извлечь. Мякоть переложить в чашу мультиварки, засыпать сахаром и оставить постоять 5 часов. Когда пройдет указанное время, налить в чашу с ягодами воду, поместить чашу в мультиварку, закрыть крышкой. Устанавить режим "Тушение", время – 1 час. Варенье будет готово после того, как прозвучит звуковой сигнал. Горячее варенье разложить по стерильным баночкам, закрыть крышками. Дать варенью остыть при комнатной температуре, можно дополнительно укутать чем-то теплым, а наполненные банки перевернуть.

Варенье из кизила с косточкой: как варить

Кизиловое варенье на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

800 г кизила

1 кг сахара

750 мл воды

Способ приготовления:

Кизил перебрать, помыть. Из сахара и воды сварить сироп. Кизил залить горячим сиропом и проварить 10 минут на маленьком огне, снимая пену. Выключить, накрыть крышкой, отставить на ночь. Повторить процедуру варки во второй раз. Если варенье недостаточно густое, проварить в третий раз.

Кизиловое варенье с апельсином

Кизиловое варенье с апельсином Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

750 г кизила

600 г сахара

1 апельсин

Желфикс 1:1

Способ приготовления:

Кизил помыть, засыпать сахаром. С апельсина снять цедру,измельчить, выжать сок, и добавить к кизилу. Перемешать и поставить на огонь. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь и варить 20-30 минут. После чего добавить желфикс и варить по инструкции. Разлить в стерилизованные банки и закрыть герметично крышками.

Польза кизила для здоровья

Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Биологически активные вещества, входящие в состав ягод, нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз. Кроме того, кизил применяют как общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное средство и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А варенья или отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.

Целебными свойствами обладают и листья дерева: они желчегонны, мочегонны и даже понижают сахар в крови. Высушенные в тени листочки заваривают и пьют как обычный чай.

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Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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