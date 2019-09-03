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Как приготовить варенье из облепихи на зиму

Густое варенье из облепихи – вкусная и полезная заготовка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Облепиховое варенье
Облепиховое варенье
Фото: Depositphotos

Облепиха – это натуральное средство для поддержания иммунитета. В состав этих желтых ягод входят фитонциды – природные антибиотики, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде.

Смотрите видео, как приготовить экзотическое варенье:

Варенье из облепихи способствует улучшению пищеварения и ускорению обмена веществ, благодаря чему человек может похудеть или просто стать здоровее.

Облепиховое варенье на зиму

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2 кг облепихи
  • 2 кг сахара
  • 1 стакан воды

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Способ приготовления:

  1. Ягоды облепихи хорошо помыть и сложить в кастрюлю.
  2. Влить воду и поставить на плиту. Довести до кипения и варить в течение 10-12 минут.
  3. Готовые годы остудить и протереть через сито.
  4. Перелить полученную массу в кастрюлю и добавить сахар. Перемешать и уварить до густой консистенции, около 20-25 минут.
  5. Готовое облепиховое варенье разлить по чистым баночкам. Закатать и дать полностью остыть в тепле.

Что можно приготовить из облепихи

Сезон облепихи начинается в августе и длится до поздней осени. Из этой ягоды делают варенье, компоты, желе, кисели, мармелады, пастилу, муссы и соусы. Чем меньше термическая обработка облепихи, тем больше в ней остается полезных веществ.

Напомним, ранее мы делились рецептами согревающего чая из облепихи. "Сегодня" также писали, как приготовить пастилу из облепихи.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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