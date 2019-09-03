Как приготовить варенье из облепихи на зиму
Густое варенье из облепихи – вкусная и полезная заготовка
Облепиха – это натуральное средство для поддержания иммунитета. В состав этих желтых ягод входят фитонциды – природные антибиотики, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде.
Смотрите видео, как приготовить экзотическое варенье:
Варенье из облепихи способствует улучшению пищеварения и ускорению обмена веществ, благодаря чему человек может похудеть или просто стать здоровее.
Облепиховое варенье на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2 кг облепихи
- 2 кг сахара
- 1 стакан воды
Способ приготовления:
- Ягоды облепихи хорошо помыть и сложить в кастрюлю.
- Влить воду и поставить на плиту. Довести до кипения и варить в течение 10-12 минут.
- Готовые годы остудить и протереть через сито.
- Перелить полученную массу в кастрюлю и добавить сахар. Перемешать и уварить до густой консистенции, около 20-25 минут.
- Готовое облепиховое варенье разлить по чистым баночкам. Закатать и дать полностью остыть в тепле.
Что можно приготовить из облепихи
Сезон облепихи начинается в августе и длится до поздней осени. Из этой ягоды делают варенье, компоты, желе, кисели, мармелады, пастилу, муссы и соусы. Чем меньше термическая обработка облепихи, тем больше в ней остается полезных веществ.
Напомним, ранее мы делились рецептами согревающего чая из облепихи. "Сегодня" также писали, как приготовить пастилу из облепихи.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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