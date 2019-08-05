Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

Лучшие рецепты сливового варенья с фото

Варенье из слив на зиму Фото: Depositphotos

Сливовое варенье не только вкусное, но и полезное для здоровья. Сливы богаты витаминами, минералами и являются отличным источником калия. Эти косточковые плоды также содержат антиоксиданты, которые защищают наш организм от действия свободных радикалов, разрушающих клетки.

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Варенье из сливы на зиму можно готовить разными способами: готовить плоды целиком, резать их на кусочки или измельчать в пюре блендером, варить на плите и запекать в духовке. В сливовое варенье часто добавляют молотую корицу, ваниль, цедру и даже черный горький шоколад.

Варенье из сливы без косточек на зиму

Сливовый джем на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг слив

500-700 г сахара

1/2 – 1 ч.л. молотой корицы

Способ приготовления:

Сливы помыть, удалить косточки. Мякоть измельчить с помощью погружного блендера, засыпать сахаром и добавить корицу, перемешать. Дать постоять при комнатной температуре, чтобы сахар растворился. Небольшими порциями (примерно по 2 половника) наливать варенье в металлическую кастрюльку с широким дном и варить, время от времени помешивая, пока джем не загустеет и не начнет слегка прилипать к стенкам. После этого проварить еще 1-2 минуты и перелить в стерилизованную банку. Повторить с оставшейся сливовой массой. Закатать и хранить в сухом прохладном месте.

Варенье из сливы: рецепт с шоколадом

Сливовое варенье с шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г спелых слив без косточек

250-350 г сахара

100 г воды

50 г горького шоколада

Способ приготовления:

Сливы помыть, разрезать пополам и убрать косточку. По желанию можно нарезать сливы мельче, чтобы сделать консистенцию варенья более однородной. Приготовить сироп. Налить в кастрюлю воду, добавить сахарный песок и довести все до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Когда сироп будет готов, опустить в него подготовленные сливы. Довести до кипения, а затем убавьте огонь до минимума. Периодически помешивая, варить сливы в течение 20 минут. Спустя указанное время отправить к сливам в сиропе шоколад, поломанный на дольки. Продолжать варить еще 10 минут, помешивая. Когда сливовое варенье с шоколадом будет готово, разлить его в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками и укутать в кухонные полотенца или плед. Когда банки с заготовками остынут, убрать их в кладовку.

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Сливовое варенье из целых плодов в духовке

Сливовое варенье шоколадное Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг слив "Венгерка" без косточек

1/2 кг сахара

1 палочка корицы

2 звездочки аниса (бадьяна)

2 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

Удалить косточки из слив и поместить половинки фруктов в глубокую форму. Засыпать сахаром, добавить бадьян и палочку корицы. Дать постоять 1-2 часа, чтобы начал выделятся сок. Разогреть духовку на 150 С. Поставить форму и, изредка помешивая, томить фрукты 1.5 часа, пока не загустеет сироп. Переложить сливовое варенье в стерилизованные банки и закатать.

Варенье из слив классическое

Сливовое варенье классическое Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг слив сорта "Венгерка"

1 кг сахара

1/2 стакана воды

Способ приготовления:

Сливы перебрать и хорошо помыть. Удалить косточки, половинки нарезать дольками. Засыпать сахаром, добавить воду, перемешать и оставить на ночь, чтобы слива пустила сок. Затем поставить вариться на средний огонь, помешивая и снимая пенку, в течение 35-40 минут. Готовность проверяется по капле сиропа на тарелке – она не должна растечься. Сливовое варенье разложить по стерилизованным банкам до самого верха и закатать.

Варенье из сливы на зиму с корицей и апельсином

Варенье из слив с цедрой и корицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг слив

3 стакана сахара

1 апельсин

1/2 палочки корицы

Способ приготовления:

Сливы помыть, удалить косточки. Засыпать сливы сахаром и оставить на несколько часов. С помощью острого ножа снять с апельсина цедру, срезая ее полосками. Как только слива пустит сок, добавить в нее цедру и корицу. Поставить вариться примерно на 30 минут. Убрать цедру и корицу, разложить варенье по стерилизованным банкам. Закатать.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

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