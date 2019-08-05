Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму
Лучшие рецепты сливового варенья с фото
Сливовое варенье не только вкусное, но и полезное для здоровья. Сливы богаты витаминами, минералами и являются отличным источником калия. Эти косточковые плоды также содержат антиоксиданты, которые защищают наш организм от действия свободных радикалов, разрушающих клетки.
Смотрите видео, как приготовить и законсервировать сливовый соус на зиму:
Варенье из сливы на зиму можно готовить разными способами: готовить плоды целиком, резать их на кусочки или измельчать в пюре блендером, варить на плите и запекать в духовке. В сливовое варенье часто добавляют молотую корицу, ваниль, цедру и даже черный горький шоколад.
Варенье из сливы без косточек на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг слив
- 500-700 г сахара
- 1/2 – 1 ч.л. молотой корицы
Способ приготовления:
- Сливы помыть, удалить косточки. Мякоть измельчить с помощью погружного блендера, засыпать сахаром и добавить корицу, перемешать. Дать постоять при комнатной температуре, чтобы сахар растворился.
- Небольшими порциями (примерно по 2 половника) наливать варенье в металлическую кастрюльку с широким дном и варить, время от времени помешивая, пока джем не загустеет и не начнет слегка прилипать к стенкам.
- После этого проварить еще 1-2 минуты и перелить в стерилизованную банку. Повторить с оставшейся сливовой массой. Закатать и хранить в сухом прохладном месте.
Варенье из сливы: рецепт с шоколадом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г спелых слив без косточек
- 250-350 г сахара
- 100 г воды
- 50 г горького шоколада
Способ приготовления:
- Сливы помыть, разрезать пополам и убрать косточку. По желанию можно нарезать сливы мельче, чтобы сделать консистенцию варенья более однородной.
- Приготовить сироп. Налить в кастрюлю воду, добавить сахарный песок и довести все до кипения. Сахар должен полностью раствориться.
- Когда сироп будет готов, опустить в него подготовленные сливы. Довести до кипения, а затем убавьте огонь до минимума. Периодически помешивая, варить сливы в течение 20 минут.
- Спустя указанное время отправить к сливам в сиропе шоколад, поломанный на дольки. Продолжать варить еще 10 минут, помешивая.
- Когда сливовое варенье с шоколадом будет готово, разлить его в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками и укутать в кухонные полотенца или плед. Когда банки с заготовками остынут, убрать их в кладовку.
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Сливовое варенье из целых плодов в духовке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг слив "Венгерка" без косточек
- 1/2 кг сахара
- 1 палочка корицы
- 2 звездочки аниса (бадьяна)
- 2 ч.л. лимонного сока
Способ приготовления:
- Удалить косточки из слив и поместить половинки фруктов в глубокую форму.
- Засыпать сахаром, добавить бадьян и палочку корицы. Дать постоять 1-2 часа, чтобы начал выделятся сок.
- Разогреть духовку на 150 С. Поставить форму и, изредка помешивая, томить фрукты 1.5 часа, пока не загустеет сироп.
- Переложить сливовое варенье в стерилизованные банки и закатать.
Варенье из слив классическое
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг слив сорта "Венгерка"
- 1 кг сахара
- 1/2 стакана воды
Способ приготовления:
- Сливы перебрать и хорошо помыть. Удалить косточки, половинки нарезать дольками.
- Засыпать сахаром, добавить воду, перемешать и оставить на ночь, чтобы слива пустила сок.
- Затем поставить вариться на средний огонь, помешивая и снимая пенку, в течение 35-40 минут. Готовность проверяется по капле сиропа на тарелке – она не должна растечься.
- Сливовое варенье разложить по стерилизованным банкам до самого верха и закатать.
Варенье из сливы на зиму с корицей и апельсином
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг слив
- 3 стакана сахара
- 1 апельсин
- 1/2 палочки корицы
Способ приготовления:
- Сливы помыть, удалить косточки.
- Засыпать сливы сахаром и оставить на несколько часов.
- С помощью острого ножа снять с апельсина цедру, срезая ее полосками.
- Как только слива пустит сок, добавить в нее цедру и корицу.
- Поставить вариться примерно на 30 минут.
- Убрать цедру и корицу, разложить варенье по стерилизованным банкам. Закатать.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.
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