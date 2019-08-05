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Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

Лучшие рецепты сливового варенья с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Варенье из слив на зиму
Варенье из слив на зиму
Фото: Depositphotos

Сливовое варенье не только вкусное, но и полезное для здоровья. Сливы богаты витаминами, минералами и являются отличным источником калия. Эти косточковые плоды также содержат антиоксиданты, которые защищают наш организм от действия свободных радикалов, разрушающих клетки. 

Смотрите видео, как приготовить и законсервировать сливовый соус на зиму:

Варенье из сливы на зиму можно готовить разными способами: готовить плоды целиком, резать их на кусочки или измельчать в пюре блендером, варить на плите и запекать в духовке. В сливовое варенье часто добавляют молотую корицу, ваниль, цедру и даже черный горький шоколад.

Варенье из сливы без косточек на зиму

Сливовый джем на зиму
Сливовый джем на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг слив
  • 500-700 г сахара
  • 1/2 – 1 ч.л. молотой корицы

Способ приготовления:

  1. Сливы помыть, удалить косточки. Мякоть измельчить с помощью погружного блендера, засыпать сахаром и добавить корицу, перемешать. Дать постоять при комнатной температуре, чтобы сахар растворился.
  2. Небольшими порциями (примерно по 2 половника) наливать варенье в металлическую кастрюльку с широким дном и варить, время от времени помешивая, пока джем не загустеет и не начнет слегка прилипать к стенкам.
  3. После этого проварить еще 1-2 минуты и перелить в стерилизованную банку. Повторить с оставшейся сливовой массой. Закатать и хранить в сухом прохладном месте.

Варенье из сливы: рецепт с шоколадом

Сливовое варенье с шоколадом
Сливовое варенье с шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г спелых слив без косточек
  • 250-350 г сахара
  • 100 г воды
  • 50 г горького шоколада

Способ приготовления:

  1. Сливы помыть, разрезать пополам и убрать косточку. По желанию можно нарезать сливы мельче, чтобы сделать консистенцию варенья более однородной.
  2. Приготовить сироп. Налить в кастрюлю воду, добавить сахарный песок и довести все до кипения. Сахар должен полностью раствориться.
  3. Когда сироп будет готов, опустить в него подготовленные сливы. Довести до кипения, а затем убавьте огонь до минимума. Периодически помешивая, варить сливы в течение 20 минут.
  4. Спустя указанное время отправить к сливам в сиропе шоколад, поломанный на дольки. Продолжать варить еще 10 минут, помешивая.
  5. Когда сливовое варенье с шоколадом будет готово, разлить его в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками и укутать в кухонные полотенца или плед. Когда банки с заготовками остынут, убрать их в кладовку.

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Сливовое варенье из целых плодов в духовке

Сливовое варенье шоколадное
Сливовое варенье шоколадное
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг слив "Венгерка" без косточек
  • 1/2 кг сахара
  • 1 палочка корицы
  • 2 звездочки аниса (бадьяна)
  • 2 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Удалить косточки из слив и поместить половинки фруктов в глубокую форму. 
  2. Засыпать сахаром, добавить бадьян и палочку корицы. Дать постоять 1-2 часа, чтобы начал выделятся сок.
  3. Разогреть духовку на 150 С. Поставить форму и, изредка помешивая, томить фрукты 1.5 часа, пока не загустеет сироп.
  4. Переложить сливовое варенье в стерилизованные банки и закатать.

Варенье из слив классическое

Сливовое варенье классическое
Сливовое варенье классическое
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг слив сорта "Венгерка"
  • 1 кг сахара
  • 1/2 стакана воды

Способ приготовления:

  1. Сливы перебрать и хорошо помыть. Удалить косточки, половинки нарезать дольками. 
  2. Засыпать сахаром, добавить воду, перемешать и оставить на ночь, чтобы слива пустила сок. 
  3. Затем поставить вариться на средний огонь, помешивая и снимая пенку, в течение 35-40 минут.  Готовность проверяется по капле сиропа на тарелке – она не должна растечься. 
  4. Сливовое варенье разложить по стерилизованным банкам до самого верха и закатать.

Варенье из сливы на зиму с корицей и апельсином

Варенье из слив с цедрой и корицей
Варенье из слив с цедрой и корицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг слив
  • 3 стакана сахара
  • 1 апельсин
  • 1/2 палочки корицы 

Способ приготовления:

  1. Сливы помыть, удалить косточки. 
  2. Засыпать сливы сахаром и оставить на несколько часов. 
  3. С помощью острого ножа снять с апельсина цедру, срезая ее полосками. 
  4. Как только слива пустит сок, добавить в нее цедру и корицу.
  5. Поставить вариться примерно на 30 минут. 
  6. Убрать цедру и корицу, разложить варенье по стерилизованным банкам. Закатать.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

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Источник: Сегодня
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