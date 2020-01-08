Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить вареники из заварного теста с печенью

Рецепт вареников с печенкой и луком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:47
Вареники с печенкой
Вареники с печенкой
Фото: Depositphotos

Вареники на заварном тесте получаются самыми вкусными и нежными. Добавление кипятка делает их и тонкими, и прочным. Мы поделимся рецептом заварных вареников с печенкой и луком.

Смотрите видео, как приготовить вареники на дрожжевом тесте:

Читайте также:
Как приготовить вареники на кефире с творожной начинкой

Вареники с печенью и луком

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 181 ккал

Ингредиенты:

  • Вода – 150 мл
  • Пшеничная мука – 250 г
  • Рафинированное подсолнечное масло – 2 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Куриная печень – 500 г
  • Лук – 150 г
  • Рафинированное подсолнечное масло – 4 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Просеять муку, сделать в центре лунку, влить подсолнечное масло и размешать. Довести воду до кипения и сразу же влить в муку. Быстро замесить тесто, затем месить его еще 5 минут. Накрыть полотенцем и оставить на полчаса.
  2. Печень помыть и очистить от пленок, разрезать на кусочки.
  3. Нарезать лук кубиком и обжарить растительном масле до полуготовности. Добавить печень и готовить около 10 минут – до готовности. В конце посолить и поперчить, дать остыть.
  4. Раскатать тесто на посыпанной мукой доске до толщины 1 мм и вырезать при помощи стакана кружочки.
  5. Печень с луком пропустить через мясорубку. Выложить по столовой ложке полученной массы на кружочки теста, а затем защипать края, формируя вареники.
  6. Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Добавить соль, 2 лавровых листа и 2 столовых ложки подсолнечного масла. Выложить вареники в кипящую воду и тут же перемешать деревянной ложкой, чтобы вареники не прилипли ко дну. Довести воду до кипения еще раз и варить 2-3 минуты.
  7. В это время положить на сковороду сливочное масло или бекон и готовить еще минуту. Вареники аккуратно достать из воды и выложить в сковородку, перемешать.

Полезный совет

Чем больше лука вы добавите в начинку, тем сочнее получатся вареники.

Напомним, ранее мы делились рецептами вареников с клубникой. "Сегодня" также писали, как приготовить ленивые вареники на завтрак.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Салат с курицей и пекинской капустой: рецепт дня Рецепт холодца из свинины на Рождество Как сделать шоколадную помадку с орехами Как приготовить лимонный рулет на сгущенке
печень вареники лук тесто рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Творожный пирог на скорую руку
Творожный пирог на скорую руку
Украинская певица родила первенца от Героя АТО
Украинская певица родила первенца от Героя АТО
Эксперты объяснили, чем опасен холодец
Эксперты объяснили, чем опасен холодец
Можно
Можно "проглотить язык": Азу из говядины с солеными огурцами
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

Вчера, 13:17Афиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

Вчера, 12:51Fun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

Вчера, 12:44Events

Открытки и картинки с Рождеством 2020

Вчера, 11:45Food

Салаты на Рождество: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 10:00Fun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Вчера, 09:58Fun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

Вчера, 09:06Fun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

Вчера, 09:05Fun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

Вчера, 09:02Fun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

Вчера, 07:00Events

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

6 январяEvents

Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки

6 январяFun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

6 январяFun

6 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

6 январяFood

Как приготовить кутью на Рождество: ТОП-5 рецептов

5 январяПсихология

Гороскоп на неделю 5-11 января: все знаки зодиака

Новости партнеров

Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Откуда? Замоскворецкий суд в недоумении от сокровищ Быстрицкой
Откуда? Замоскворецкий суд в недоумении от сокровищ Быстрицкой
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Обои для прихожей (84 фото): красивое оформление и сочетание
Обои для прихожей (84 фото): красивое оформление и сочетание
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне