Как приготовить вареники из заварного теста с печенью
Рецепт вареников с печенкой и луком
Вареники на заварном тесте получаются самыми вкусными и нежными. Добавление кипятка делает их и тонкими, и прочным. Мы поделимся рецептом заварных вареников с печенкой и луком.
Смотрите видео, как приготовить вареники на дрожжевом тесте:
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Вареники с печенью и луком
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 181 ккал
Ингредиенты:
- Вода – 150 мл
- Пшеничная мука – 250 г
- Рафинированное подсолнечное масло – 2 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
Для начинки:
- Куриная печень – 500 г
- Лук – 150 г
- Рафинированное подсолнечное масло – 4 ст. л.
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Просеять муку, сделать в центре лунку, влить подсолнечное масло и размешать. Довести воду до кипения и сразу же влить в муку. Быстро замесить тесто, затем месить его еще 5 минут. Накрыть полотенцем и оставить на полчаса.
- Печень помыть и очистить от пленок, разрезать на кусочки.
- Нарезать лук кубиком и обжарить растительном масле до полуготовности. Добавить печень и готовить около 10 минут – до готовности. В конце посолить и поперчить, дать остыть.
- Раскатать тесто на посыпанной мукой доске до толщины 1 мм и вырезать при помощи стакана кружочки.
- Печень с луком пропустить через мясорубку. Выложить по столовой ложке полученной массы на кружочки теста, а затем защипать края, формируя вареники.
- Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Добавить соль, 2 лавровых листа и 2 столовых ложки подсолнечного масла. Выложить вареники в кипящую воду и тут же перемешать деревянной ложкой, чтобы вареники не прилипли ко дну. Довести воду до кипения еще раз и варить 2-3 минуты.
- В это время положить на сковороду сливочное масло или бекон и готовить еще минуту. Вареники аккуратно достать из воды и выложить в сковородку, перемешать.
Полезный совет
Чем больше лука вы добавите в начинку, тем сочнее получатся вареники.
Напомним, ранее мы делились рецептами вареников с клубникой. "Сегодня" также писали, как приготовить ленивые вареники на завтрак.
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Источник: Сегодня