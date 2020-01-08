Как приготовить вареники из заварного теста с печенью

Рецепт вареников с печенкой и луком

Вареники с печенкой Фото: Depositphotos

Вареники на заварном тесте получаются самыми вкусными и нежными. Добавление кипятка делает их и тонкими, и прочным. Мы поделимся рецептом заварных вареников с печенкой и луком.

Смотрите видео, как приготовить вареники на дрожжевом тесте:

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Вареники с печенью и луком

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

181 ккал

Ингредиенты:

Вода – 150 мл

Пшеничная мука – 250 г

Рафинированное подсолнечное масло – 2 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

Куриная печень – 500 г

Лук – 150 г

Рафинированное подсолнечное масло – 4 ст. л.

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Просеять муку, сделать в центре лунку, влить подсолнечное масло и размешать. Довести воду до кипения и сразу же влить в муку. Быстро замесить тесто, затем месить его еще 5 минут. Накрыть полотенцем и оставить на полчаса. Печень помыть и очистить от пленок, разрезать на кусочки. Нарезать лук кубиком и обжарить растительном масле до полуготовности. Добавить печень и готовить около 10 минут – до готовности. В конце посолить и поперчить, дать остыть. Раскатать тесто на посыпанной мукой доске до толщины 1 мм и вырезать при помощи стакана кружочки. Печень с луком пропустить через мясорубку. Выложить по столовой ложке полученной массы на кружочки теста, а затем защипать края, формируя вареники. Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Добавить соль, 2 лавровых листа и 2 столовых ложки подсолнечного масла. Выложить вареники в кипящую воду и тут же перемешать деревянной ложкой, чтобы вареники не прилипли ко дну. Довести воду до кипения еще раз и варить 2-3 минуты. В это время положить на сковороду сливочное масло или бекон и готовить еще минуту. Вареники аккуратно достать из воды и выложить в сковородку, перемешать.

Полезный совет

Чем больше лука вы добавите в начинку, тем сочнее получатся вареники.

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