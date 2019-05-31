Как приготовить вареники из заварного теста с вишней

Рецепт самых вкусных вареников с вишней

Вареники с вишней из заварного теста Фото: Depositphotos

Как делать вареники с вишней? Это несложный, пусть и довольно длительный процесс, к которому желательно привлечь всех домашних. Мы подготовили для вас рецепт вареников с вишней из заварного теста. Добавление кипятка поможет сделать вареники и тонкими, и прочными.

Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишен:

Рецепт вареников с вишней на заварном тесте

Ингрeдиенты:

Мука – 450 г

Вода – 250 мл

Вишня – 600 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 115 г

Масло сливочное – 30 г

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Вишню помыть, вынуть косточки. Засыпать вишню сахаром и убрать в холодильник на 30 минут, чтобы ягоды пустили сок. Для приготовления теста насыпать в миску муку, добавить яйцо, растопленное сливочное масло, щепотку соли и 1 столовую ложку сахара. Перемешать миксером с насадками для теста. Вскипятить примерно 250 мл. воды. Не прекращая перемешивать тесто миксером, тонкой струйкой вливать кипяток. Когда тесто соберется в шар вокруг лопастей миксера, выключить его и вымесить тесто руками. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Разделить тесто пополам, одну часть накрыть влажным полотенцем, чтоб тесто не подсыхало. Вторую часть теста раскатать на посыпанном мукой столе максимально тонким слоем. Вырезать кружочки. На каждый кружочек положить несколько ягод без сока. Плотно защипать края теста сначала плоско. Потом защипать косичкой, чтобы края вареников не разошлись и из них не вытек сок при варке. Выложить заготовку на доску и накрываем влажным полотенцем, чтобы не подсохли. Кипятим в широкой кастрюле 2-3 литра подсоленной воды. Партиями по 12-15 штук закладываем вареники в кипяток. Варить 7-10 минут. Подавать с маслом и соком вишни или сметаной.

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