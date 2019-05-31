Как приготовить вареники из заварного теста с вишней
Рецепт самых вкусных вареников с вишней
Как делать вареники с вишней? Это несложный, пусть и довольно длительный процесс, к которому желательно привлечь всех домашних. Мы подготовили для вас рецепт вареников с вишней из заварного теста. Добавление кипятка поможет сделать вареники и тонкими, и прочными.
Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишен:
Рецепт вареников с вишней на заварном тесте
Ингрeдиенты:
- Мука – 450 г
- Вода – 250 мл
- Вишня – 600 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 115 г
- Масло сливочное – 30 г
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Вишню помыть, вынуть косточки. Засыпать вишню сахаром и убрать в холодильник на 30 минут, чтобы ягоды пустили сок.
- Для приготовления теста насыпать в миску муку, добавить яйцо, растопленное сливочное масло, щепотку соли и 1 столовую ложку сахара. Перемешать миксером с насадками для теста.
- Вскипятить примерно 250 мл. воды. Не прекращая перемешивать тесто миксером, тонкой струйкой вливать кипяток. Когда тесто соберется в шар вокруг лопастей миксера, выключить его и вымесить тесто руками. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам.
- Разделить тесто пополам, одну часть накрыть влажным полотенцем, чтоб тесто не подсыхало. Вторую часть теста раскатать на посыпанном мукой столе максимально тонким слоем. Вырезать кружочки.
- На каждый кружочек положить несколько ягод без сока.
- Плотно защипать края теста сначала плоско. Потом защипать косичкой, чтобы края вареников не разошлись и из них не вытек сок при варке.
- Выложить заготовку на доску и накрываем влажным полотенцем, чтобы не подсохли. Кипятим в широкой кастрюле 2-3 литра подсоленной воды. Партиями по 12-15 штук закладываем вареники в кипяток. Варить 7-10 минут.
- Подавать с маслом и соком вишни или сметаной.
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Источник: Сегодня