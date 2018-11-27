Как приготовить вареники с картофелем и грибами

Рецепт самых вкусных вареников на заварном тесте

Вареники с грибами и картошкой Фото: depositphotos.com

Украинскую кухню невозможно представить без вареников. Их готовят с самыми разными начинками – творогом, картофелем, капустой, вишней. Сегодня мы поделимся рецептом несладких вареников на заварном тесте с картофельным пюре, жареным луком и грибами.

Вареники с картошкой и грибами

Ингредиенты:

Для теста:

Масло сливочное – 100 г

Вода – 500 мл

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Мука – 700 г

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 50 мл

Для начинки:

Картофель – 1 кг

Соль – 1 ст.л.

Лук – 300 г

Шампиньоны – 500 г

Растительное масло – для жарки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как приготовить самые вкусные вареники: рецепты теста и несладких начинок

Рецепт приготовления:

В сотейник положить масло, добавить воду, соль и сахар. Поставить на огонь и довести почти до кипения. Снять с плиты, всыпать 300 г муки и быстро перемешать. Переложить в миску, дать остыть. Добавить яйцо, кефир и оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто, накрыть его и оставить на полчаса. Для начинки картофель отварить в подсоленной воде, размять в пюре. Лук мелко нарезать, обжарить в масле до золотистого цвета, добавить к картофелю. Шампиньоны нарезать кубиками, обжарить и добавить в пюре. Тонко раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать стаканом кружочки. Положить в центр по ложке начинки и защипать края. Опустить вареники в кипящую воду, дать им всплыть и варить еще 2-3 минуты. Подавать горячими с маслом, сметаной и зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие ленивые вареники. Мы также рассказывали, как сделать ленивые вареники с зеленью по рецепту Руслана Сеничкина.

Смотрите видео, как отличить качественные вареники по звуку: