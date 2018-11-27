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Как приготовить вареники с картофелем и грибами

Рецепт самых вкусных вареников на заварном тесте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:57
Вареники с грибами и картошкой Фото: depositphotos.com
Вареники с грибами и картошкой Фото: depositphotos.com

Украинскую кухню невозможно представить без вареников. Их готовят с самыми разными начинками – творогом, картофелем, капустой, вишней. Сегодня мы поделимся рецептом несладких вареников на заварном тесте с картофельным пюре, жареным луком и грибами.

Вареники с картошкой и грибами

Ингредиенты:

Для теста:

  • Масло сливочное – 100 г
  • Вода – 500 мл
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Мука – 700 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кефир – 50 мл

Для начинки:

  • Картофель – 1 кг
  • Соль – 1 ст.л.
  • Лук – 300 г
  • Шампиньоны – 500 г
  • Растительное масло – для жарки
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Рецепт приготовления:

  1. В сотейник положить масло, добавить воду, соль и сахар. Поставить на огонь и довести почти до кипения.
  2. Снять с плиты, всыпать 300 г муки и быстро перемешать. Переложить в миску, дать остыть.
  3. Добавить яйцо, кефир и оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто, накрыть его и оставить на полчаса.
  4. Для начинки картофель отварить в подсоленной воде, размять в пюре. Лук мелко нарезать, обжарить в масле до золотистого цвета, добавить к картофелю.
  5. Шампиньоны нарезать кубиками, обжарить и добавить в пюре.
  6. Тонко раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать стаканом кружочки. Положить в центр по ложке начинки и защипать края.
  7. Опустить вареники в кипящую воду, дать им всплыть и варить еще 2-3 минуты.
  8. Подавать горячими с маслом, сметаной и зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие ленивые вареники. Мы также рассказывали, как сделать ленивые вареники с зеленью по рецепту Руслана Сеничкина.

Смотрите видео, как отличить качественные вареники по звуку:

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Источник: "Сегодня"
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