Как приготовить вареники с картофелем и грибами
Рецепт самых вкусных вареников на заварном тесте
Украинскую кухню невозможно представить без вареников. Их готовят с самыми разными начинками – творогом, картофелем, капустой, вишней. Сегодня мы поделимся рецептом несладких вареников на заварном тесте с картофельным пюре, жареным луком и грибами.
Вареники с картошкой и грибами
Ингредиенты:
Для теста:
- Масло сливочное – 100 г
- Вода – 500 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Мука – 700 г
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир – 50 мл
Для начинки:
- Картофель – 1 кг
- Соль – 1 ст.л.
- Лук – 300 г
- Шампиньоны – 500 г
- Растительное масло – для жарки
Рецепт приготовления:
- В сотейник положить масло, добавить воду, соль и сахар. Поставить на огонь и довести почти до кипения.
- Снять с плиты, всыпать 300 г муки и быстро перемешать. Переложить в миску, дать остыть.
- Добавить яйцо, кефир и оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто, накрыть его и оставить на полчаса.
- Для начинки картофель отварить в подсоленной воде, размять в пюре. Лук мелко нарезать, обжарить в масле до золотистого цвета, добавить к картофелю.
- Шампиньоны нарезать кубиками, обжарить и добавить в пюре.
- Тонко раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать стаканом кружочки. Положить в центр по ложке начинки и защипать края.
- Опустить вареники в кипящую воду, дать им всплыть и варить еще 2-3 минуты.
- Подавать горячими с маслом, сметаной и зеленью.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие ленивые вареники. Мы также рассказывали, как сделать ленивые вареники с зеленью по рецепту Руслана Сеничкина.
Смотрите видео, как отличить качественные вареники по звуку:
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Источник: "Сегодня"