Как приготовить вареники с картошкой на воде: пошаговый рецепт

Рецепт вкусных вареников с картошкой

Вареники с картошкой на воде Фото: Depositphotos

Вареники – одно из тех украинских блюд, которые советуют попробовать каждому иностранцу. Самые популярные начинки для вареников – картофельное пюре, грибы, капуста вареный фарш, творог и вишни.

Смотрите видео, как приготовить вареники с халвой по рецепту Алексея Суханова:

Мы расскажем, как приготовить вкусные вареники из теста на воде с картошкой, чесноком, зеленью и сыром. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Вареники с картошкой

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

1 яйцо

щепотка соли

1/4 ст. воды

Для начинки:

5 средних отварных картофелин

2 зубчика чеснока

Зелень

Сливочное масло – по вкусу

50 г твердого сыра

Щепотка соли

Читайте также Как приготовить вареники с вишней по рецепту Татьяны Литвиновой

Рецепт приготовления:

Просейте муку, смешайте ее с солью и добавьте яйцо. Постепенно добавляя воду, замесите эластичное тесто, не липнущее к рукам. Отварите картофель до готовности, разомните и смешайте со сливочным маслом, зеленью, сыром и чесноком, пропущенным через пресс. Раскатайте тесто в пласт. Вырежьте кружочки-заготовки. Положите в центр начинку и защипайте края. Готовые вареники можно отварить сразу или заморозить. Подавать вареники вместе со сливочным маслом и сметаной или с поджаренным луком.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вареники с картошкой и грибами. "Сегодня" также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram