Как приготовить вареники с картошкой на воде: пошаговый рецепт
Рецепт вкусных вареников с картошкой
Вареники – одно из тех украинских блюд, которые советуют попробовать каждому иностранцу. Самые популярные начинки для вареников – картофельное пюре, грибы, капуста вареный фарш, творог и вишни.
Смотрите видео, как приготовить вареники с халвой по рецепту Алексея Суханова:
Мы расскажем, как приготовить вкусные вареники из теста на воде с картошкой, чесноком, зеленью и сыром. Попробуйте, вам обязательно понравится!
Вареники с картошкой
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 1/4 ст. воды
Для начинки:
- 5 средних отварных картофелин
- 2 зубчика чеснока
- Зелень
- Сливочное масло – по вкусу
- 50 г твердого сыра
- Щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Просейте муку, смешайте ее с солью и добавьте яйцо.
- Постепенно добавляя воду, замесите эластичное тесто, не липнущее к рукам.
- Отварите картофель до готовности, разомните и смешайте со сливочным маслом, зеленью, сыром и чесноком, пропущенным через пресс.
- Раскатайте тесто в пласт. Вырежьте кружочки-заготовки.
- Положите в центр начинку и защипайте края.
- Готовые вареники можно отварить сразу или заморозить.
- Подавать вареники вместе со сливочным маслом и сметаной или с поджаренным луком.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вареники с картошкой и грибами. "Сегодня" также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.
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Источник: Сегодня