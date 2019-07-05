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Как приготовить вареники с картошкой на воде: пошаговый рецепт

Рецепт вкусных вареников с картошкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38
Вареники с картошкой на воде
Вареники с картошкой на воде
Фото: Depositphotos

Вареники – одно из тех украинских блюд, которые советуют попробовать каждому иностранцу. Самые популярные начинки для вареников – картофельное пюре, грибы, капуста вареный фарш, творог и вишни.

Смотрите видео, как приготовить вареники с халвой по рецепту Алексея Суханова:

Мы расскажем, как приготовить вкусные вареники из теста на воде с картошкой, чесноком, зеленью и сыром. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Вареники с картошкой

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 1 яйцо
  • щепотка соли
  • 1/4 ст. воды

Для начинки:

  • 5 средних отварных картофелин
  • 2 зубчика чеснока
  • Зелень
  • Сливочное масло – по вкусу
  • 50 г твердого сыра 
  • Щепотка соли

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Рецепт приготовления:

  1. Просейте муку, смешайте ее с солью и добавьте яйцо. 
  2. Постепенно добавляя воду, замесите эластичное тесто, не липнущее к рукам.
  3. Отварите картофель до готовности, разомните и смешайте со сливочным маслом, зеленью, сыром и чесноком, пропущенным через пресс.
  4. Раскатайте тесто в пласт. Вырежьте кружочки-заготовки.
  5. Положите в центр начинку и защипайте края.
  6. Готовые вареники можно отварить сразу или заморозить.
  7. Подавать вареники вместе со сливочным маслом и сметаной или с поджаренным луком.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вареники с картошкой и грибами. "Сегодня" также делились рецептами теста и начинок для несладких вареников.

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Источник: Сегодня
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