Как приготовить вареники с тыквой: пошаговый рецепт

Осенний рецепт вареников с тыквенной начинкой

Вареники с тыквенной начинкой Фото: Depositphotos

Вареники – одно из главных блюд украинской кухни. Их готовят с картошкой, капустой, грибами, творогом и вишней. Мы предлагаем осенний вариант – с тыквой.

Смотрите видео, как сделать вареники с халвой:

Такие вареники хороши своей универсальностью, ведь они могут быть как сладкими, так и солеными. В десертном варианте начинку можно приправить молотой корицей, а готовое блюдо подавать вместе с медом. Если вы хотите сделать соленые вареники с тыквой, внутрь можно добавить картошку или жареный лук.

Вареники с тыквенной начинкой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 г мякоти тыквы

1 стакан муки

50 г сметаны

100 мл воды

Подсолнечное масло

Соль – по вкусу

Читайте также: Рецепт вареников со сливами на кефире

Способ приготовления:

Мякоть тыквы очистите от семечек и кожуры, заверните в бумагу или фольгу и отправьте в духовку на 10-15 минут. В глубокой емкости замесите тесто. Для этого нужно смешать муку с водой, добавить чайную ложку подсолнечного масла и посолить. Хорошенько все перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов. Скатайте из теста небольшие шарики, раскатайте каждый, добавьте кусочек тыквы. Приправьте по вкусу и залепите. Если вы не собираетесь готовить вареники сразу же, положите их на хранение в морозильную камеру. Варить такие вареники нужно не более 3 минут в слегка подсоленной воде, добавив немного масла, чтобы они не слипались. Подавать вареники с тыквой вместе со сметаной.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква – еще и один из самых рекомендуемых овощей при похудении. В основном благодаря низкой калорийности и наличию особого витамина Т. Этот нечасто встречающийся в продуктах питания витамин важен тем, что способствует ускореннию обменных процессов в организме и быстрому усвоению пищи.

Легкоусваиваемая тыквенная клетчатка, пектины и биофлавоноиды помогают очистить организм от токсинов и разрушают холестериновые бляшки. К тому же содержащиеся в тыкве соли калия имеют легкий мочегонный эффект. Это благоприятно сказывается на работе почек и печени, а также способствует снижению веса.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой. "Сегодня" также рассказывали, как сделать ленивые вареники с тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.