Как приготовить вареники с вишней по рецепту Татьяны Литвиновой
Вкуснейшие вареники из заварного теста с ягодами
Сезон вишни уже в разгаре! Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова призывает не пропустить его, и успеть приготовить вкуснейшие вареники с вишней на заварном тесте.
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Экс-судья "МастерШеф" советует выбирать для вареников сочные и сладкие ягоды. Кроме этого, Татьяна признается, что предпочитает не вынимать из вишен косточки.
Вареники с вишней от Татьяны Литвиновой
Ингредиенты:
- Мука – 650 г
- Молоко – 300 г
- Вода – 150 мл
- Масло сливочное – 30 г
- Сахар – 30 г
- Соль – 1 ч.л.
- Около 1 кг вишен
Рецепт приготовления:
- Вскипятите воду с молоком, маслом, солью, сахаром и водой.
- Добавьте половину муки, снимите с огня и вмешайте на столе остальную. Замотайте тесто в пленку и поставьте в холодильник на час. Оно может храниться там около суток.
- Раскатайте равномерно пласт теста, возьмите стакан диаметром 5-7 см и выдавите кружочки. Положите в цент по 2-3 вишни, немного сахара и залепите. Тесто очень нежное, старайтесь не раскатывать его слишком тонко!
- Варите в крутом кипятке небольшими порциями в большой кастрюле. Когда забросите вареники, перемешайте осторожно ложкой, иначе они могут прилипнуть ко дну. Как только вареники всплывут, досчитайте до 100 и доставайте.
Напомним, ранее мы делились рецептами вареников с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить ленивые вареники на завтрак.
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Источник: Сегодня