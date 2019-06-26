Как приготовить вареники с вишней по рецепту Татьяны Литвиновой

Вкуснейшие вареники из заварного теста с ягодами

Татьяна Литвинова Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Сезон вишни уже в разгаре! Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова призывает не пропустить его, и успеть приготовить вкуснейшие вареники с вишней на заварном тесте.

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Экс-судья "МастерШеф" советует выбирать для вареников сочные и сладкие ягоды. Кроме этого, Татьяна признается, что предпочитает не вынимать из вишен косточки.

Вареники с вишней от Татьяны Литвиновой

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Ингредиенты:

Мука – 650 г

Молоко – 300 г

Вода – 150 мл

Масло сливочное – 30 г

Сахар – 30 г

Соль – 1 ч.л.

Около 1 кг вишен

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Рецепт приготовления:

Вскипятите воду с молоком, маслом, солью, сахаром и водой. Добавьте половину муки, снимите с огня и вмешайте на столе остальную. Замотайте тесто в пленку и поставьте в холодильник на час. Оно может храниться там около суток. Раскатайте равномерно пласт теста, возьмите стакан диаметром 5-7 см и выдавите кружочки. Положите в цент по 2-3 вишни, немного сахара и залепите. Тесто очень нежное, старайтесь не раскатывать его слишком тонко! Варите в крутом кипятке небольшими порциями в большой кастрюле. Когда забросите вареники, перемешайте осторожно ложкой, иначе они могут прилипнуть ко дну. Как только вареники всплывут, досчитайте до 100 и доставайте.

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

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