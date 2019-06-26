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Как приготовить вареники с вишней по рецепту Татьяны Литвиновой

Вкуснейшие вареники из заварного теста с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Татьяна Литвинова
Татьяна Литвинова
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Сезон вишни уже в разгаре! Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова призывает не пропустить его, и успеть приготовить вкуснейшие вареники с вишней на заварном тесте.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые вареники с халвой:

Экс-судья "МастерШеф" советует выбирать для вареников сочные и сладкие ягоды. Кроме этого, Татьяна признается, что предпочитает не вынимать из вишен косточки.

Вареники с вишней от Татьяны Литвиновой

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Ингредиенты:

  • Мука – 650 г
  • Молоко – 300 г
  • Вода – 150 мл
  • Масло сливочное – 30 г
  • Сахар – 30 г
  • Соль – 1 ч.л.
  • Около 1 кг вишен

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Рецепт приготовления:

  1. Вскипятите воду с молоком, маслом, солью, сахаром и водой. 
  2. Добавьте половину муки, снимите с огня и вмешайте на столе остальную. Замотайте тесто в пленку и поставьте в холодильник на час. Оно может храниться там около суток.
  3. Раскатайте равномерно пласт теста, возьмите стакан диаметром 5-7 см и выдавите кружочки. Положите в цент по 2-3 вишни, немного сахара и залепите. Тесто очень нежное, старайтесь не раскатывать его слишком тонко! 
  4. Варите в крутом кипятке небольшими порциями в большой кастрюле. Когда забросите вареники, перемешайте осторожно ложкой, иначе они могут прилипнуть ко дну. Как только вареники всплывут, досчитайте до 100 и доставайте.
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Напомним, ранее мы делились рецептами вареников с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить ленивые вареники на завтрак.

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Источник: Сегодня
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