Как приготовить венгерский гуляш из говядины в мультиварке

Рецепт сытного гуляша с картофелем и капустой

Венгерский гуляш с капустой Фото: Depositphotos

Гуляш – это традиционное венгерское блюдо, которое можно отнести и к супам, и ко вторым блюдам. Если вы хотите сделать суп, просто добавьте больше жидкости.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. А чтобы блюдо получилось по-настоящему ароматным, добавьте пряности: тмин, паприку, майоран.

Венгерский гуляш с говядиной

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Говядина (мякоть) – 600 г

Лук – 2 головки

Чеснок – 5 шт.

Растительное масло – 4 ст.л.

Тмин – 1/2 ч.л.

Майоран сушеный – 1/2 ч.л.

Паприка – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Помидоры – 3 шт.

Картофель – 3 шт.

Болгарский красный перец – 2 шт.

Капуста белокочанная – 300 гр.

Вода – 250-500 мл

Способ приготовления:

Мясо промойте и обсушите. Нарежьте небольшими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте куски мяса со всех сторон по паре минут до румяной корочки. Мясо сложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Туда же положите мелко порезанный лук и три измельченных зубчика чеснока. Положите тмин, майоран, паприку, соль, перец и влейте воду. Тушить мясо на слабом огне под крышкой около часа. Смотрите, чтобы мясо не подгорало и вода не выкипала. Если вы готовите в мультиварке, то поставьте готовиться блюдо в режиме "Тушение" на 1 час. На помидорах сделайте крестообразные надрезы. Залейте томаты кипятком. Через несколько минут воду слейте, а с помидоров снимите кожицу. Нарежьте ломтиками. Болгарский перец нарежьте соломкой, капусту тонко нашинкуйте, а картофель нарежьте кубиками. Положите в кастрюлю к мясу подготовленные капусту, перец и картофель и тушите еще 25 минут. Далее положите помидоры и мелко порезанный оставшийся чеснок. Тушите еще 10 минут. Подавайте гуляш с ржаным хлебом или любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить гуляш из говяжьей вырезки.

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