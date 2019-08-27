Как приготовить венгерский гуляш из говядины в мультиварке
Рецепт сытного гуляша с картофелем и капустой
Гуляш – это традиционное венгерское блюдо, которое можно отнести и к супам, и ко вторым блюдам. Если вы хотите сделать суп, просто добавьте больше жидкости.
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:
Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. А чтобы блюдо получилось по-настоящему ароматным, добавьте пряности: тмин, паприку, майоран.
Венгерский гуляш с говядиной
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Говядина (мякоть) – 600 г
- Лук – 2 головки
- Чеснок – 5 шт.
- Растительное масло – 4 ст.л.
- Тмин – 1/2 ч.л.
- Майоран сушеный – 1/2 ч.л.
- Паприка – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Молотый черный перец – по вкусу
- Помидоры – 3 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Болгарский красный перец – 2 шт.
- Капуста белокочанная – 300 гр.
- Вода – 250-500 мл
Способ приготовления:
- Мясо промойте и обсушите. Нарежьте небольшими кубиками.
- В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте куски мяса со всех сторон по паре минут до румяной корочки.
- Мясо сложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Туда же положите мелко порезанный лук и три измельченных зубчика чеснока. Положите тмин, майоран, паприку, соль, перец и влейте воду.
- Тушить мясо на слабом огне под крышкой около часа. Смотрите, чтобы мясо не подгорало и вода не выкипала. Если вы готовите в мультиварке, то поставьте готовиться блюдо в режиме "Тушение" на 1 час.
- На помидорах сделайте крестообразные надрезы. Залейте томаты кипятком. Через несколько минут воду слейте, а с помидоров снимите кожицу. Нарежьте ломтиками.
- Болгарский перец нарежьте соломкой, капусту тонко нашинкуйте, а картофель нарежьте кубиками.
- Положите в кастрюлю к мясу подготовленные капусту, перец и картофель и тушите еще 25 минут.
- Далее положите помидоры и мелко порезанный оставшийся чеснок. Тушите еще 10 минут.
- Подавайте гуляш с ржаным хлебом или любым гарниром на свой вкус.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить гуляш из говяжьей вырезки.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить грибной паштет с овощами Как запечь мясо в духовке с грибами и сыром Фаршированные куриные грудки в прошутто: рецепт дня Рецепт салата с маринованными опятами и ветчиной
Источник: Сегодня