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Как приготовить венгерский гуляш из говядины в мультиварке

Рецепт сытного гуляша с картофелем и капустой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:27
Венгерский гуляш с капустой
Венгерский гуляш с капустой
Фото: Depositphotos

Гуляш – это традиционное венгерское блюдо, которое можно отнести и к супам, и ко вторым блюдам. Если вы хотите сделать суп, просто добавьте больше жидкости.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. А чтобы блюдо получилось по-настоящему ароматным, добавьте пряности: тмин, паприку, майоран.

Венгерский гуляш с говядиной

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Говядина (мякоть) – 600 г
  • Лук – 2 головки
  • Чеснок – 5 шт.
  • Растительное масло – 4 ст.л.
  • Тмин – 1/2 ч.л.
  • Майоран сушеный – 1/2 ч.л.
  • Паприка – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Молотый черный перец – по вкусу
  • Помидоры – 3 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Болгарский красный перец – 2 шт.
  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Вода – 250-500 мл

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Способ приготовления:

  1. Мясо промойте и обсушите. Нарежьте небольшими кубиками.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте куски мяса со всех сторон по паре минут до румяной корочки.
  3. Мясо сложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Туда же положите мелко порезанный лук и три измельченных зубчика чеснока. Положите тмин, майоран, паприку, соль, перец и влейте воду.
  4. Тушить мясо на слабом огне под крышкой около часа. Смотрите, чтобы мясо не подгорало и вода не выкипала. Если вы готовите в мультиварке, то поставьте готовиться блюдо в режиме "Тушение" на 1 час.
  5. На помидорах сделайте крестообразные надрезы. Залейте томаты кипятком. Через несколько минут воду слейте, а с помидоров снимите кожицу. Нарежьте ломтиками.
  6. Болгарский перец нарежьте соломкой, капусту тонко нашинкуйте, а картофель нарежьте кубиками.
  7. Положите в кастрюлю к мясу подготовленные капусту, перец и картофель и тушите еще 25 минут.
  8. Далее положите помидоры и мелко порезанный оставшийся чеснок. Тушите еще 10 минут.
  9. Подавайте гуляш с ржаным хлебом или любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить гуляш из говяжьей вырезки.

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Источник: Сегодня
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