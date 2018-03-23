Как приготовить весенний салат из редиса с яйцом и огурцами

Яркий салат к Пасхе

Весенний салат из редиса Фото: Ирина Павлина

Очень простое и вкусное сочетание редиса с вареными яйцами, огурцами и зеленым луком. Для заправки можно использовать сметану или натуральный йогурт. Попробуйте!

Салат из редиса с огурцами

Ингредиенты:

2 куриных яйца

2 огурца

5 шт. редиса

2 стебля зеленого лука

3-4 ст.л. сметаны или греческого йогурта

1 ч.л. дижонской горчицы

соль

Рецепт приготовления:

Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Нарежьте кружочками или кубиками. Овощи и зелень помойте под проточной водой. Редис и огурцы нарежьте тонкими полукольцами, зеленый лук измельчите. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лучшие рецепты: салат с гренками и заправкой из авокадо Смешайте в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправьте сметаной, смешанной с горчицей, посолите. Аккуратно перемешайте и подавайте салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом постного салата из авокадо и мандаринов. Мы также писали, как приготовить мясной рулет с морковью и зеленью.

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