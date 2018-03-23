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Как приготовить весенний салат из редиса с яйцом и огурцами

Яркий салат к Пасхе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:49
Весенний салат из редиса Фото: Ирина Павлина
Весенний салат из редиса Фото: Ирина Павлина

Очень простое и вкусное сочетание редиса с вареными яйцами, огурцами и зеленым луком. Для заправки можно использовать сметану или натуральный йогурт. Попробуйте!

Салат из редиса с огурцами

Ингредиенты:

  • 2 куриных яйца
  • 2 огурца
  • 5 шт. редиса
  • 2 стебля зеленого лука
  • 3-4 ст.л. сметаны или греческого йогурта
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Нарежьте кружочками или кубиками.
  2. Овощи и зелень помойте под проточной водой.
  3. Редис и огурцы нарежьте тонкими полукольцами, зеленый лук измельчите.
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  4. Смешайте в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправьте сметаной, смешанной с горчицей, посолите.
  5. Аккуратно перемешайте и подавайте салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом постного салата из авокадо и мандаринов. Мы также писали, как приготовить мясной рулет с морковью и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить салат в половинках авокадо:

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Источник: "Сегодня"

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