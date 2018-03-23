Как приготовить весенний салат из редиса с яйцом и огурцами
Яркий салат к Пасхе
Очень простое и вкусное сочетание редиса с вареными яйцами, огурцами и зеленым луком. Для заправки можно использовать сметану или натуральный йогурт. Попробуйте!
Салат из редиса с огурцами
Ингредиенты:
- 2 куриных яйца
- 2 огурца
- 5 шт. редиса
- 2 стебля зеленого лука
- 3-4 ст.л. сметаны или греческого йогурта
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- соль
Рецепт приготовления:
- Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите. Нарежьте кружочками или кубиками.
- Овощи и зелень помойте под проточной водой.
- Редис и огурцы нарежьте тонкими полукольцами, зеленый лук измельчите.
- Смешайте в салатнице редис, огурцы, нарезанный зеленый лук и яйца. Заправьте сметаной, смешанной с горчицей, посолите.
- Аккуратно перемешайте и подавайте салат вместе с хрустящим ржаным хлебом.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом постного салата из авокадо и мандаринов. Мы также писали, как приготовить мясной рулет с морковью и зеленью.
Смотрите видео, как приготовить салат в половинках авокадо:
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Источник: "Сегодня"