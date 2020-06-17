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Как приготовить вино из свежих абрикосов в домашних условиях

Сегодня, 14:09

Узнайте, как делать вино из абрикосов

Приготовление абрикосового вина в домашних условиях имеет несколько секретов. Первый – собирать плоды нужно тогда, когда они уже начнут падать на землю. Если вам попадаются гнилые или червивые, выбросите их – они только испортят напиток.

Второй секрет – не мойте фрукты. Вместо этого протрите каждый абрикос чистой тряпочкой. Если плоды помыть, они не "заиграют", а сгниют.

Вино из абрикоса
Вино из абрикоса
Фото: Depositphotos

Рецепт вина из абрикосов

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 46 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 кг абрикосов
  • 3 кг сахара
  • 10 л сахара

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Способ приготовления:

  1. Протереть абрикосы сухой тряпкой, очистить от косточек. Кожицу сохранить.
  2. Очищенные плоды размять до получения однородной жидкой массы, сложить в объемную емкость с широким горлышком (кастрюлю или миску).
  3. Влить теплую (25-30 °C) воду и всыпать 1,5 кг сахара, перемешать.
  4. Накрыть емкость марлей, поставить на 4-5 дней в теплое темное место. Чтобы сусло не скисло, 2-3 раза в сутки перемешивать чистой рукой или деревянной палочкой, утапливая внутрь всплывшую мезгу – кожицу и мякоть. Спустя 8-20 часов должны появиться первые признаки брожения: пена и шипение.
  5. Забродивший абрикосовый сок слить с осадка. Мезгу (мякоть) отжать через марлю, полученную жидкость смешать с соком, добавить 500 г сахара. Перемешать.
  6. Перелить сусло в емкость для брожения, наполняя бутыль максимум на 2/3 объема, чтобы осталось пространство для углекислого газа и пены. Установить гидрозатвор или латексную перчатку с дырочкой в пальце (проколоть иглой).
  7. Поставить сосуд на 25-60 дней в темное место с температурой 18-28°C для брожения. Через 5 дней после установки гидрозатвора добавить 500 г сахара. Для этого слить 200-250 мл бродящего сока, развести в нем сахар, готовый сироп вылить обратно и закрыть гидрозатвором. Еще через 5 дней повторить процедуру, добавив оставшийся сахар (500 г).
  8. Если брожение не прекращается спустя 50 дней, чтобы не появилась горечь, слейте вино с осадка и поставьте дображивать под водяной затвор.
  9. Когда активное брожение закончится (признаки: гидрозатвор несколько дней не булькает, перчатка сдулась, сусло осветлилось, на дне выпал осадок), слить молодое домашнее абрикосовое вино с осадка через тонкую трубочку в другую емкость.
  10. Попробовать на вкус, можно всыпать больше сахара для повышения сладости или сделать более крепким, добавив спирт (водку), примерно 2-15% от объема. Крепленое вино из абрикосов будет лучше храниться, но вкус у него резче.
  11. Емкости для выдержки наполнить вином по горлышко (желательно, чтобы избежать контакта с кислородом), герметично закупорить (если добавлялся сахар на предыдущем этапе, то сначала 7-10 дней держать под водяным затором на случай повторного брожения).
  12. Перенести в холодильник, подвал или другое помещение с температурой 5-12°C, оставить на 2-4 месяца для созревания. Этого времени достаточно, чтобы вино настоялось и стало вкуснее.
  13. При появлении осадка 2-5 см (сначала каждые 15-20 дней, потом реже) фильтровать напиток, переливая его в другую емкость.

Как определить готовность вина

Абрикосовое вино считается готовым, если осадок больше не появляется. В этом случае вино можно разлить в бутылки для хранения или оставить в той же емкости.

Смотрите видео, как сделать вино из клубники:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить пирог с творогом и абрикосами. Мы также рассказывали, как приготовить абрикосовый джем.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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