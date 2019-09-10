Как приготовить виноградный сок: два рецепта на зиму

Заготавливаем сок из винограда в домашних условиях

Виноградный сок на зиму Фото: Depositphotos

Виноградный сок – это не только вкусная, но и очень полезная заготовка на зиму. Он может быть прекрасным средством для лечения мигрени. Выпивать его следует рано утром, натощак, не разбавляя водой.

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Сок, приготовленный из светло-зеленых ягод, поддержит вашу иммунную систему, наградит бодростью и энергией. А сок из сортов винограда с фиолетовым окрасом поможет в профилактике рака, улучшит работу мозга и уменьшит риск возрастной потери зрения.

Виноградный сок на зиму с сахаром

Сок винограда на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

1.5 кг темного винограда

200 мл воды

250 г сахара

Способ приготовления:

Виноград промыть и обсушить. Снять с гроздей ягоды и хорошо размять их руками. Отжать через мелкое сито сок. Мезгу залить водой и довести до кипения. Снять и снова отжать. Влить в кастрюлю сок и выжимки без мезги. Добавить сахар и поставить варить. После закипания снять с огня. Разлить по бутылкам и закупорить. Убрать в одеяло на ночь. Готовый виноградный сок хранить в погребе.

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Виноградный сок на зиму без сахара

Виноградный сок без сахара Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 кг синего винограда

Способ приготовления:

Виноград помыть, снять с веточек и перебрать. Выжать из ягод сок и процедить его через несколько слоев марли. Перелить сок в кастрюлю из нейтрального металла (алюминиевую или эмалированную) и поставить на средний огонь. На слабом нагреве довести сок его до кипения; снять пену и варить 2 минуты. Затем горячий сок перелить в предварительно стерилизованные горячие банки. Банки с соком закупорить стерилизованными крышками, перевернуть, накрыть одеялом и дать полностью остыть. Хранить готовый виноградный сок в сухом прохладном месте.

Как использовать виноградный сок

Домашний виноградный сок можно использовать для приготовления коктейлей, соусов, муссов, желе, мороженого и сладких десертов.

Сок из домашнего винограда получается довольно кислым, поэтому перед подачей его можно развести по вкусу фильтрованной или минеральной водой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить виноградное варенье с косточками на зиму. "Сегодня" также делились рецептом полезного варенья из винограда.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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