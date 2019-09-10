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Как приготовить виноградный сок: два рецепта на зиму

Заготавливаем сок из винограда в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Виноградный сок на зиму
Виноградный сок на зиму
Фото: Depositphotos

Виноградный сок – это не только вкусная, но и очень полезная заготовка на зиму. Он может быть прекрасным средством для лечения мигрени. Выпивать его следует рано утром, натощак, не разбавляя водой.

Смотрите видео, как выбрать вкусный и полезный виноград:

Сок, приготовленный из светло-зеленых ягод, поддержит вашу иммунную систему, наградит бодростью и энергией. А сок из сортов винограда с фиолетовым окрасом поможет в профилактике рака, улучшит работу мозга и уменьшит риск возрастной потери зрения.

Виноградный сок на зиму с сахаром

Сок винограда на зиму
Сок винограда на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 1.5 кг темного винограда
  • 200 мл воды
  • 250 г сахара

Способ приготовления:

  1. Виноград промыть и обсушить.
  2. Снять с гроздей ягоды и хорошо размять их руками.
  3. Отжать через мелкое сито сок.
  4. Мезгу залить водой и довести до кипения. Снять и снова отжать.
  5. Влить в кастрюлю сок и выжимки без мезги. Добавить сахар и поставить варить. После закипания снять с огня.
  6. Разлить по бутылкам и закупорить. Убрать в одеяло на ночь.
  7. Готовый виноградный сок хранить в погребе.

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Виноградный сок на зиму без сахара

Виноградный сок без сахара
Виноградный сок без сахара
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 кг синего винограда

Способ приготовления:

  1. Виноград помыть, снять с веточек и перебрать.
  2. Выжать из ягод сок и процедить его через несколько слоев марли.
  3. Перелить сок в кастрюлю из нейтрального металла (алюминиевую или эмалированную) и поставить на средний огонь.
  4. На слабом нагреве довести сок его до кипения; снять пену и варить 2 минуты. 
  5. Затем горячий сок перелить в предварительно стерилизованные горячие банки. 
  6. Банки с соком закупорить стерилизованными крышками, перевернуть, накрыть одеялом и дать полностью остыть. 
  7. Хранить готовый виноградный сок в сухом прохладном месте.

Как использовать виноградный сок 

Домашний виноградный сок можно использовать для приготовления коктейлей, соусов, муссов, желе, мороженого и сладких десертов.

Сок из домашнего винограда получается довольно кислым, поэтому перед подачей его можно развести по вкусу фильтрованной или минеральной водой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить виноградное варенье с косточками на зиму. "Сегодня" также делились рецептом полезного варенья из винограда.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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