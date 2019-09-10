Как приготовить виноградный сок: два рецепта на зиму
Заготавливаем сок из винограда в домашних условиях
Виноградный сок – это не только вкусная, но и очень полезная заготовка на зиму. Он может быть прекрасным средством для лечения мигрени. Выпивать его следует рано утром, натощак, не разбавляя водой.
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Сок, приготовленный из светло-зеленых ягод, поддержит вашу иммунную систему, наградит бодростью и энергией. А сок из сортов винограда с фиолетовым окрасом поможет в профилактике рака, улучшит работу мозга и уменьшит риск возрастной потери зрения.
Виноградный сок на зиму с сахаром
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 1.5 кг темного винограда
- 200 мл воды
- 250 г сахара
Способ приготовления:
- Виноград промыть и обсушить.
- Снять с гроздей ягоды и хорошо размять их руками.
- Отжать через мелкое сито сок.
- Мезгу залить водой и довести до кипения. Снять и снова отжать.
- Влить в кастрюлю сок и выжимки без мезги. Добавить сахар и поставить варить. После закипания снять с огня.
- Разлить по бутылкам и закупорить. Убрать в одеяло на ночь.
- Готовый виноградный сок хранить в погребе.
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Виноградный сок на зиму без сахара
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 кг синего винограда
Способ приготовления:
- Виноград помыть, снять с веточек и перебрать.
- Выжать из ягод сок и процедить его через несколько слоев марли.
- Перелить сок в кастрюлю из нейтрального металла (алюминиевую или эмалированную) и поставить на средний огонь.
- На слабом нагреве довести сок его до кипения; снять пену и варить 2 минуты.
- Затем горячий сок перелить в предварительно стерилизованные горячие банки.
- Банки с соком закупорить стерилизованными крышками, перевернуть, накрыть одеялом и дать полностью остыть.
- Хранить готовый виноградный сок в сухом прохладном месте.
Как использовать виноградный сок
Домашний виноградный сок можно использовать для приготовления коктейлей, соусов, муссов, желе, мороженого и сладких десертов.
Сок из домашнего винограда получается довольно кислым, поэтому перед подачей его можно развести по вкусу фильтрованной или минеральной водой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить виноградное варенье с косточками на зиму. "Сегодня" также делились рецептом полезного варенья из винограда.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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