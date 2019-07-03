Как приготовить вишневый кисель из варенья и свежих ягод

Простые рецепты вишневого киселя

Кисель вишневый Фото: Depositphotos

Кисель из вишни – это не только вкусный, но и очень полезный напиток. Благодаря вязкой структуре он хорошо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и является отличной профилактикой дисбактериоза. Кисель рекомендуют пить людям, страдающим гастритом.

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Вишневый кисель можно с одинаковым успехом приготовить как из варенья, так и из свежих ягод. Пошаговые рецепты напитка вы найдете в нашей статье.

Кисель с вишневым вареньем

Ингредиенты:

2 ст. л. сока лимонного

750 г кипятка

70 г вишневого варенья

1,5 ст. л. крахмала

15 г сахара

Рецепт приготовления:

Довести до кипения воду, добавить варенье и перемешать. Примерно 250 г жидкости перелить в отдельную емкость и на некоторое время оставить. Сладкий сироп процедить через сито и удалить всю осевшую мякоть (она больше не понадобится). В стакан с оставленным на время сиропом добавить крахмал и тщательно перемешать, чтобы он полностью растворился. В кисель добавить сироп с крахмалом и перемешать, варить на медленном огне. Как только смесь закипит, добавить сахар и свежий лимонный сок. Варить кисель несколько минут, а затем снять с плиты и остудить.

Вишневый кисель с ягодами Фото: Depositphotos

Кисель ягодный: рецепт с вишней

Ингредиенты:

Вода – 3 л

Крахмал – 50 г

Вишня – 500 г

Сахар – 3 ст.л.

Рецепт приготовления:

Вишню помыть и засыпать в блендер, перемолоть ее. В кипящую воду влить вишневое пюре. Сварить компот (около 15 минут на медленном огне). Процедить и снова довести до кипения. Крахмал развести в холодной воде и влить в кипящий компот тонкой струйкой, помешивая ложкой. Довести до кипения и варить около 5 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие заготовки можно сделать из вишни. "Сегодня" также делились рецептом быстрого вишневого ликера.

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