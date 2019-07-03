Как приготовить вишневый кисель из варенья и свежих ягод
Простые рецепты вишневого киселя
Кисель из вишни – это не только вкусный, но и очень полезный напиток. Благодаря вязкой структуре он хорошо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и является отличной профилактикой дисбактериоза. Кисель рекомендуют пить людям, страдающим гастритом.
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Вишневый кисель можно с одинаковым успехом приготовить как из варенья, так и из свежих ягод. Пошаговые рецепты напитка вы найдете в нашей статье.
Кисель с вишневым вареньем
Ингредиенты:
- 2 ст. л. сока лимонного
- 750 г кипятка
- 70 г вишневого варенья
- 1,5 ст. л. крахмала
- 15 г сахара
Рецепт приготовления:
- Довести до кипения воду, добавить варенье и перемешать.
- Примерно 250 г жидкости перелить в отдельную емкость и на некоторое время оставить.
- Сладкий сироп процедить через сито и удалить всю осевшую мякоть (она больше не понадобится). В стакан с оставленным на время сиропом добавить крахмал и тщательно перемешать, чтобы он полностью растворился.
- В кисель добавить сироп с крахмалом и перемешать, варить на медленном огне. Как только смесь закипит, добавить сахар и свежий лимонный сок.
- Варить кисель несколько минут, а затем снять с плиты и остудить.
Кисель ягодный: рецепт с вишней
Ингредиенты:
- Вода – 3 л
- Крахмал – 50 г
- Вишня – 500 г
- Сахар – 3 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Вишню помыть и засыпать в блендер, перемолоть ее.
- В кипящую воду влить вишневое пюре. Сварить компот (около 15 минут на медленном огне).
- Процедить и снова довести до кипения.
- Крахмал развести в холодной воде и влить в кипящий компот тонкой струйкой, помешивая ложкой.
- Довести до кипения и варить около 5 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие заготовки можно сделать из вишни. "Сегодня" также делились рецептом быстрого вишневого ликера.
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