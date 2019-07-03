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Как приготовить вишневый кисель из варенья и свежих ягод

Простые рецепты вишневого киселя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Кисель вишневый
Кисель вишневый
Фото: Depositphotos

Кисель из вишни – это не только вкусный, но и очень полезный напиток. Благодаря вязкой структуре он хорошо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и является отличной профилактикой дисбактериоза. Кисель рекомендуют пить людям, страдающим гастритом.

Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишен:

Вишневый кисель можно с одинаковым успехом приготовить как из варенья, так и из свежих ягод. Пошаговые рецепты напитка вы найдете в нашей статье.

Кисель с вишневым вареньем

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. сока лимонного
  • 750 г кипятка
  • 70 г вишневого варенья
  • 1,5 ст. л. крахмала
  • 15 г сахара

Рецепт приготовления:

  1. Довести до кипения воду, добавить варенье и перемешать. 
  2. Примерно 250 г жидкости перелить в отдельную емкость и на некоторое время оставить.
  3.  Сладкий сироп процедить через сито и удалить всю осевшую мякоть (она больше не понадобится). В стакан с оставленным на время сиропом добавить крахмал и тщательно перемешать, чтобы он полностью растворился. 
  4. В кисель добавить сироп с крахмалом и перемешать, варить на медленном огне. Как только смесь закипит, добавить сахар и свежий лимонный сок. 
  5. Варить кисель несколько минут, а затем снять с плиты и остудить. 

Вишневый кисель с ягодами
Вишневый кисель с ягодами
Фото: Depositphotos

Кисель ягодный: рецепт с вишней

Ингредиенты:

  • Вода – 3 л
  • Крахмал – 50 г
  • Вишня – 500 г
  • Сахар – 3 ст.л.

Рецепт приготовления:

  1. Вишню помыть и засыпать в блендер, перемолоть ее.
  2. В кипящую воду влить вишневое пюре. Сварить компот (около 15 минут на медленном огне).
  3. Процедить и снова довести до кипения.
  4. Крахмал развести в холодной воде и влить в кипящий компот тонкой струйкой, помешивая ложкой. 
  5. Довести до кипения и варить около 5 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие заготовки можно сделать из вишни. "Сегодня" также делились рецептом быстрого вишневого ликера.

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Источник: Сегодня
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