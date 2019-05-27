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Как приготовить вкусное домашнее мороженое: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты мороженого с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:59
Домашнее мороженое
Домашнее мороженое
Фото: freepik.com

Рецепты домашнего мороженого особенно актуальны с наступлением жары. Приготовить вкусный и освежающий десерт по силам каждому. Даже если у вас нет мороженицы, не беда: нужно лишь отправить приготовленную смесь в морозильную камеру, а затем несколько раз перемешать миксером или вилкой, чтобы разбить кристаллики льда – так мороженое приобретет однородную текстуру. 

Смотрите видео, как не ошибиться при выборе мороженого:

Мороженое пломбир: рецепт без яиц

Домашний пломбир
Домашний пломбир
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 7 г желатина + 42 г воды
  • 100 г сахара
  • 30 г сухого цельного молока
  • 420 г молока 2,5%
  • 230 г сливок 33% 

Рецепт приготовления:

  1. Желатин залить водой и дать набухнуть.
  2. Смешать сахар с сухим молоком, влить половину обычного и довести до кипения, помешивая. Добавить желатин и перемешать до растворения.
  3. Остудить до комнатной температуры. Влить вторую половину молока, ввести сливки (их можно предварительно взбить, но это необязательно).
  4. Для приготовления ручным способом перелейте смесь в контейнер и отправьте в морозильную камеру, и каждые полчаса-час пробивайте ее блендером, пока она не станет по консистенции кремовой – как мягкое мороженое. 
  5. Если готовите в мороженице, то смесь лучше охладить в холодильнике, а затем перелить в чашу замораживать согласно инструкции.

Клубничное мороженое: рецепт без сливок

Клубничное мороженое с йогуртом
Клубничное мороженое с йогуртом
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Клубника, помытая и очищенная – 450 г
  • Сахар – 2/3 чашки (130 г) 
  • Водка или Кирш – 2 чайные ложки (по желанию) 
  • Натуральный несладкий йогурт (необезжиренный) – 1 чашка (140 г) 
  • Свежевыжатый лимонный сок – 1 чайная ложка 

Рецепт приготовления:

  1. Мелко нарезать клубнику, засыпать ее сахаром, добавить алкоголь (если используете) и перемешать. 
  2. Накрыть миску с клубникой пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час. Время от времени ягоды нужно перемешивать. 
  3. В блендере пюрировать клубнику (выделившуюся жидкость сливать не нужно) вместе с йогуртом и лимонным соком, чтобы масса стала однородной. 
  4. По желанию массу можно процедить, чтобы убрать семечки от клубники, но это не обязательно. 
  5. Остудить клубничную смесь в холодильнике в течение часа. 
  6. Заморозить пюре в мороженице, следуя инструкциям производителя. 
  7. Если мороженицы нет, поставить миску со смесью в морозилку и взбивать миксером через каждые 30-60 минут, пока масса не загустеет.

Творожное мороженое: рецепт со сгущенкой

Творожное мороженое с вареной сгущенкой
Творожное мороженое с вареной сгущенкой
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Творог – 400 г
  • Вареное сгущенное молоко – 400 мл
  • Молоко – 1/2 – 3/4 стакана

Рецепт приготовления:

  1. Творог взбить блендером или протереть через сито, чтобы убрать крупинки. 
  2. Добавить сгущенное молоко и хорошо взбить до получения однородной массы.
  3. Постепенно влить молоко, чтобы получилась смесь консистенции жидкой сметаны.
  4. Отправить массу в мороженицу и готовить по инструкции производителя.

Рецепт мороженого в формочках

Йогуртовое мороженое на палочках
Йогуртовое мороженое на палочках
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Йогурт – 1/2 стакана 
  • Апельсиновый сок (сладкий) – 1/2 стакана 
  • Ванильный экстракт – 1/2 ч.л. 
  • Лимонный сок – 1 ч.л. 
  • Мед – 2 ст.л. 

Рецепт приготовления:

  1. Перемешать йогурт без наполнителей, апельсиновый сок, ванильный экстракт, лимонный сок и жидкий мед. 
  2. Перелить смесь в формочки для мороженого и вставить палочки. Отправить в морозильную камеру на несколько часов.  
  3. Перед подачей достать мороженое из холодильника и дать ему оттаять в течение 10-15 минут перед подачей. 

Мороженое сливочное: рецепт

Сливочное мороженое
Сливочное мороженое
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 500 мл сливок 20 %
  • 5 яичных желтков
  • 100 г сахара
  • щепотка ванилина

Рецепт приготовления:

  1. Желтки взбиваем с сахаром. Можно это делать венчиком, можно блендером, можно миксером.  В итоге должна получиться светлая, почти белая масса. 
  2. На водяной бане нагреваем сливки, не доводя до кипения. Добавляем ваниль.
  3. Непрерывно взбивая желтки, очень медленно, тонкой струйкой вводим 1/3 горячих сливок. Это нужно, чтобы желтки не свернулись. 
  4. Эту смесь отправляем к оставшейся жидкости и тщательно перемешиваем. Снова ставим на огонь. Постоянно помешивая, ждем пока смесь начнет густеть. Если есть термометр, то доводим смесь до 82 градусов. Если его нет, то ориентируемся на ложку – смесь должна ее обволакивать, а если провести по ложке пальцем, то след не должен исчезать мгновенно. Если передержать, то крем заварится и в нем появятся комочки. 
  5. Готовую смесь снимаем с водяной бани (убираем ковшик из кипятка или переливаем в другую емкость). Процеживаем готовый крем через мелкое сито, охлаждаем.
  6. Отправляем в мороженицу и готовим по инструкции.
  7. Перекладываем в лоток и убираем в морозилку. 

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом.

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Источник: Сегодня
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