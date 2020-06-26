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Как приготовить вкусное мороженое из черной смородины и сметаны

Сегодня, 18:27

Рецепт полезного домашнего мороженого на палочке

Домашнее мороженое из трех ингредиентов – это вполне реально. Вам понадобятся: черная смородина, сметана и мелкий сахар. Если у вас нет свежих ягод, можно взять замороженные из прошлогодних запасов.

А вместо специальных пластиковых формочек подойдут одноразовые стаканчики и деревянные палочки для мороженого.

Мороженое из смородины и сметаны

Мороженое из смородины на палочке
Мороженое из смородины на палочке
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 184 ккал

Ингредиенты:

  • 300 г черной смородины
  • 300 г сметаны
  • 5 ст. л. сахара

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Способ приготовления:

  1. Ягоды перебрать и хорошо помыть. Обдать кипятком, чтобы они выпустили больше сока.
  2. Измельчить черную смородину с помощью блендера. По желанию пропустить через сито, чтобы получилось чистое пюре без кожицы.
  3. Добавить сметану и сахар. Тщательно перемешать, попробовать, при необходимости добавить больше сахара.
  4. Перелить массу в формочки и вставить палочки.
  5. Отправить в морозилку на 3-4 часа до полного застывания.
  6. Готовое мороженое достать из формочек, окунув их предварительно в горячую воду на несколько секунд.

Полезный совет

Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт, а сахар заменить медом по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен". Сегодня.Lifestyle также делились рецептом мороженого из банана и шоколада.

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Источник: Сегодня
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