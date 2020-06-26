Как приготовить вкусное мороженое из черной смородины и сметаны
Рецепт полезного домашнего мороженого на палочке
Домашнее мороженое из трех ингредиентов – это вполне реально. Вам понадобятся: черная смородина, сметана и мелкий сахар. Если у вас нет свежих ягод, можно взять замороженные из прошлогодних запасов.
А вместо специальных пластиковых формочек подойдут одноразовые стаканчики и деревянные палочки для мороженого.
Мороженое из смородины и сметаны
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 184 ккал
Ингредиенты:
- 300 г черной смородины
- 300 г сметаны
- 5 ст. л. сахара
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Способ приготовления:
- Ягоды перебрать и хорошо помыть. Обдать кипятком, чтобы они выпустили больше сока.
- Измельчить черную смородину с помощью блендера. По желанию пропустить через сито, чтобы получилось чистое пюре без кожицы.
- Добавить сметану и сахар. Тщательно перемешать, попробовать, при необходимости добавить больше сахара.
- Перелить массу в формочки и вставить палочки.
- Отправить в морозилку на 3-4 часа до полного застывания.
- Готовое мороженое достать из формочек, окунув их предварительно в горячую воду на несколько секунд.
Полезный совет
Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт, а сахар заменить медом по вкусу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен". Сегодня.Lifestyle также делились рецептом мороженого из банана и шоколада.
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