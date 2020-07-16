Как приготовить вкусное персиковое варенье на зиму

Для этого варенья нужны спелые, но крепкие фрукты

Вкусное персиковое варенье на зиму подарит вам прекрасное летнее настроение холодной зимой. Оно получается слаще, чем абрикосовое, поэтому в него часто добавляют лимонный сок или кислоту.

Варенье из персиков – отличное дополнение к тостам, блинам и пирогам.

Варенье из персиков на зиму

Варенье из персиков Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг персиков

800 г – 1 кг сахара

1/2 – 1 стакан воды

По желанию:

100 г очищенного миндаля или грецких орехов

1-2 ст.л. рома или бренди

1/2 ч.л. лимонной кислоты

Смотрите видео, как сварить варенье из шишек:

Способ приготовления:

Персики хорошо вымыть, разрезать на две части и вытащить косточку. Если фрукты крупные, разрезать на четверти. Положить персики в кастрюлю, в которой будет вариться варенье. В отдельной емкости сварить сироп из воды и сахара. Для этого смешать сахар и воду, довести до кипения. Горячим сиропом залить фрукты, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания, как минимум на 4-6 часов. Если персики нежные и мягкие, то стоит повторить процедуру один-два раза – слить сироп, снова довести до кипения, залить фрукты и оставить остывать. Остывшие персики с сиропом поставить на средний огонь и варить, время от времени снимая пенку, 20-30 минут. За 10-15 минут до конца варки добавить в варенье орехи и/или алкоголь. Персиковое варенье остудить, разлить по банкам и убрать в холодное место на хранение.

Как проверить готовность персикового варенья

Проверить на готовность "каплей" – остудить блюдечко в морозилке и капнуть на холодное блюдце варенье. Готовое варенье не будет растекаться.

Напомним, ранее мы делились рецептом малинового варенья без косточек, а также писали, как сделать персиковое желе со взбитыми сливками.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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