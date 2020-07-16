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Как приготовить вкусное персиковое варенье на зиму

Сегодня, 19:20

Для этого варенья нужны спелые, но крепкие фрукты

Вкусное персиковое варенье на зиму подарит вам прекрасное летнее настроение холодной зимой. Оно получается слаще, чем абрикосовое, поэтому в него часто добавляют лимонный сок или кислоту.

Варенье из персиков – отличное дополнение к тостам, блинам и пирогам.

Варенье из персиков на зиму

Варенье из персиков
Варенье из персиков
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг персиков
  • 800 г – 1 кг сахара
  • 1/2 – 1 стакан воды

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По желанию:

  • 100 г очищенного миндаля или грецких орехов
  • 1-2 ст.л. рома или бренди
  • 1/2 ч.л. лимонной кислоты

Смотрите видео, как сварить варенье из шишек:

Способ приготовления:

  1. Персики хорошо вымыть, разрезать на две части и вытащить косточку. Если фрукты крупные, разрезать на четверти.
  2. Положить персики в кастрюлю, в которой будет вариться варенье.
  3. В отдельной емкости сварить сироп из воды и сахара. Для этого смешать сахар и воду, довести до кипения.
  4. Горячим сиропом залить фрукты, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания, как минимум на 4-6 часов. Если персики нежные и мягкие, то стоит повторить процедуру один-два раза – слить сироп, снова довести до кипения, залить фрукты и оставить остывать.
  5. Остывшие персики с сиропом поставить на средний огонь и варить, время от времени снимая пенку, 20-30 минут. За 10-15 минут до конца варки добавить в варенье орехи и/или алкоголь.
  6. Персиковое варенье остудить, разлить по банкам и убрать в холодное место на хранение.

Как проверить готовность персикового варенья

Проверить на готовность "каплей" – остудить блюдечко в морозилке и капнуть на холодное блюдце варенье. Готовое варенье не будет растекаться.

Напомним, ранее мы делились рецептом малинового варенья без косточек, а также писали, как сделать персиковое желе со взбитыми сливками.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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