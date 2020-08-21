Как приготовить вкусное варенье из дыни на зиму
Варенье из дыни отличается нежным вкусом и ароматом, к тому же, его очень легко готовить
Блюда из дыни очень разнообразны. Ее ароматную мякоть добавляют в салаты, делают из нее супы, закуски и даже выпечку. Варенье из дыни – оригинальный рецепт заготовки, которая поможет приятно удивить ваших гостей зимой.
Дынное варенье готово, когда пропадает пенка, а сироп становится прозрачным. Также на готовность проверить можно, капнув на блюдце: готовое варенье не растекается. Не храните заготовку дольше 1 года – она теряет вкусовые качества и витамины.
Варенье из дыни на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 238 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти дыни
- 1 кг сахара
- 1 л воды
Способ приготовления:
- Дыню помыть и очистить от кожицы и семян.
- Сварить сахарный сироп, потом положить в него кусочки дыни. Это достаточно нежный продукт, поэтому он легко разваривается.
- Довести до кипения, уменьшить огонь до самого минимума и варить примерно 1,5 часа.
Полезный совет
В это варенье можно добавить мяту, а также целые ягоды, например, чернику, незадолго до окончания варки. Можно также сделать и микс: сварить сразу в сахарном сиропе дыню с арбузом.
Смотрите видео, как выбрать вкусную и сладкую дыню:
Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из замороженной дыни, а также писали, как сделать закуску из дыни и ветчины.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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