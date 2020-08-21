Как приготовить вкусное варенье из дыни на зиму

Варенье из дыни отличается нежным вкусом и ароматом, к тому же, его очень легко готовить

Блюда из дыни очень разнообразны. Ее ароматную мякоть добавляют в салаты, делают из нее супы, закуски и даже выпечку. Варенье из дыни – оригинальный рецепт заготовки, которая поможет приятно удивить ваших гостей зимой.

Дынное варенье готово, когда пропадает пенка, а сироп становится прозрачным. Также на готовность проверить можно, капнув на блюдце: готовое варенье не растекается. Не храните заготовку дольше 1 года – она теряет вкусовые качества и витамины.

Варенье из дыни на зиму

Варенье из дыни на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

238 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг мякоти дыни

1 кг сахара

1 л воды

Способ приготовления:

Дыню помыть и очистить от кожицы и семян. Сварить сахарный сироп, потом положить в него кусочки дыни. Это достаточно нежный продукт, поэтому он легко разваривается. Довести до кипения, уменьшить огонь до самого минимума и варить примерно 1,5 часа.

Полезный совет

В это варенье можно добавить мяту, а также целые ягоды, например, чернику, незадолго до окончания варки. Можно также сделать и микс: сварить сразу в сахарном сиропе дыню с арбузом.

Смотрите видео, как выбрать вкусную и сладкую дыню:

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из замороженной дыни, а также писали, как сделать закуску из дыни и ветчины.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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