Как приготовить вкусную буженину на Пасху: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт домашней буженины с карамелизированными яблоками

Буженина – одно из главных блюд пасхального стола. Классический вариант можно разнообразить, если запечь мясо вместе с яблоками, лимонной цедрой, розмарином и тимьяном.

Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Свинина с яблоками в духовке

Пасхальная буженина с яблоками Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

212 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1.5 кг свинины (биток или ошеек)

3 яблока

100 мл растительного масла

30 г сливочного масла

1/2 шт. лимона

2 ст.л. сахара

Соль

Специи

Зелень (розмарин, тимьян)

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Способ приготовления:

Смешайте растительное масло, соль и молотый перец. Возьмите мясо и обмажьте его этой смесью. Сделайте сверху ромбообразные надрезы. Разогрейте духовку до 180 ºС и поставьте туда мясо. Яблоки почистите и нарежьте кубиками. Разогрейте немного растительного масла на сковороде и всыпьте сахар. Добавьте яблоки и закарамелизуйте. Через 15 минут после начала приготовления мяса выложите яблоки на свинину и рядом с ней. Через 25 минут снова достаньте мясо, разложите сверху кусочки сливочного масла, тертую цедру, по несколько веточек розмарина и тимьяна. Снова поставьте в духовку на 25 минут или пока буженина не будет готовой.

На заметку

Для запекания битка нужно 15 минут на 450 г веса. Если вы готовите ошеек, понадобится 30 минут на 450 г мяса.

Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать буженину с клюквенным соусом.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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