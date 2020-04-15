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Как приготовить вкусную буженину на Пасху: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт домашней буженины с карамелизированными яблоками

Ирина Павлина
Сегодня, 14:33

Буженина – одно из главных блюд пасхального стола. Классический вариант можно разнообразить, если запечь мясо вместе с яблоками, лимонной цедрой, розмарином и тимьяном.

Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Свинина с яблоками в духовке

Пасхальная буженина с яблоками
Пасхальная буженина с яблоками
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 212 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1.5 кг свинины (биток или ошеек)
  • 3 яблока
  • 100 мл растительного масла
  • 30 г сливочного масла
  • 1/2 шт. лимона
  • 2 ст.л. сахара
  • Соль
  • Специи
  • Зелень (розмарин, тимьян)

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Способ приготовления:

  1. Смешайте растительное масло, соль и молотый перец.
  2. Возьмите мясо и обмажьте его этой смесью. Сделайте сверху ромбообразные надрезы.
  3. Разогрейте духовку до 180 ºС и поставьте туда мясо.
  4. Яблоки почистите и нарежьте кубиками. Разогрейте немного растительного масла на сковороде и всыпьте сахар. Добавьте яблоки и закарамелизуйте.
  5. Через 15 минут после начала приготовления мяса выложите яблоки на свинину и рядом с ней.
  6. Через 25 минут снова достаньте мясо, разложите сверху кусочки сливочного масла, тертую цедру, по несколько веточек розмарина и тимьяна. Снова поставьте в духовку на 25 минут или пока буженина не будет готовой.

На заметку

Для запекания битка нужно 15 минут на 450 г веса. Если вы готовите ошеек, понадобится 30 минут на 450 г мяса.

Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать буженину с клюквенным соусом.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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