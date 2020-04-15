Как приготовить вкусную буженину на Пасху: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт домашней буженины с карамелизированными яблоками
Буженина – одно из главных блюд пасхального стола. Классический вариант можно разнообразить, если запечь мясо вместе с яблоками, лимонной цедрой, розмарином и тимьяном.
Пошаговый видео рецепт от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Свинина с яблоками в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 212 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1.5 кг свинины (биток или ошеек)
- 3 яблока
- 100 мл растительного масла
- 30 г сливочного масла
- 1/2 шт. лимона
- 2 ст.л. сахара
- Соль
- Специи
- Зелень (розмарин, тимьян)
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Способ приготовления:
- Смешайте растительное масло, соль и молотый перец.
- Возьмите мясо и обмажьте его этой смесью. Сделайте сверху ромбообразные надрезы.
- Разогрейте духовку до 180 ºС и поставьте туда мясо.
- Яблоки почистите и нарежьте кубиками. Разогрейте немного растительного масла на сковороде и всыпьте сахар. Добавьте яблоки и закарамелизуйте.
- Через 15 минут после начала приготовления мяса выложите яблоки на свинину и рядом с ней.
- Через 25 минут снова достаньте мясо, разложите сверху кусочки сливочного масла, тертую цедру, по несколько веточек розмарина и тимьяна. Снова поставьте в духовку на 25 минут или пока буженина не будет готовой.
На заметку
Для запекания битка нужно 15 минут на 450 г веса. Если вы готовите ошеек, понадобится 30 минут на 450 г мяса.
Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать буженину с клюквенным соусом.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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Источник: Сегодня