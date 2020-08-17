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Как приготовить вкусную домашнюю халву

Сегодня, 18:27

Халву из семечек можно сделать в домашних условиях

Халва – один из самых популярных восточных десертов. Она появилась в Иране еще в V веке до нашей эры, а потом завоевала сердца сладкоежек Востока. Чаще всего халву в Украине делают из подсолнечника, а в Турции – из кунжута. Качественная сладость пластичная, хорошо режется и не рассыпается.

Мы расскажем, как сделать вкусную домашнюю халву из семян подсолнечника, сахарного сиропа и взбитого яичного белка.

Домашняя халва

Домашняя халва: рецепт с фото
Домашняя халва: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 537 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г очищенных семечек
  • 150 г сахара
  • 1 яичный белок
  • 70 мл воды
  • 1 ст. л. ванильного сахара

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Способ приготовления:

  1. Семечки обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Пересыпать в миску и остудить.
  2. Выложить остывшие семечки небольшими порциями в блендер и перетирать до тех пор, пока не начнет выделяться масло и масса не станет однородной. Понадобится примерно 5-7 минут перемешивания на каждую порцию.
  3. Отделить яичный белок от желтка и взбить его до устойчивых пиков.
  4. В небольшую кастрюлю налить воду и добавить сахар. Варить на медленном огне до консистенции карамели.
  5. Снова взбить белок венчиком и, постоянно помешивая, аккуратно влить в него сахарный сироп по краю емкости, чтобы он не попал на венчик.
  6. Добавить карамельную массу к пасте из семечек и быстро перемешать, чтобы халва не была ломкой. Переложить халву в форму, плотно утрамбовать и дать остыть.

Полезный совет

В халву можно добавить арахис или изюм.

Смотрите видео, как приготовить вареники с халвой:

Напомним, ранее мы писали, как сделать сладкий рулет с изюмом, маком и халвой, а также делились рецептом воздушного зефира на желатине.

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Источник: Сегодня
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