Как приготовить вкусную домашнюю халву
Халву из семечек можно сделать в домашних условиях
Халва – один из самых популярных восточных десертов. Она появилась в Иране еще в V веке до нашей эры, а потом завоевала сердца сладкоежек Востока. Чаще всего халву в Украине делают из подсолнечника, а в Турции – из кунжута. Качественная сладость пластичная, хорошо режется и не рассыпается.
Мы расскажем, как сделать вкусную домашнюю халву из семян подсолнечника, сахарного сиропа и взбитого яичного белка.
Домашняя халва
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 537 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г очищенных семечек
- 150 г сахара
- 1 яичный белок
- 70 мл воды
- 1 ст. л. ванильного сахара
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Способ приготовления:
- Семечки обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Пересыпать в миску и остудить.
- Выложить остывшие семечки небольшими порциями в блендер и перетирать до тех пор, пока не начнет выделяться масло и масса не станет однородной. Понадобится примерно 5-7 минут перемешивания на каждую порцию.
- Отделить яичный белок от желтка и взбить его до устойчивых пиков.
- В небольшую кастрюлю налить воду и добавить сахар. Варить на медленном огне до консистенции карамели.
- Снова взбить белок венчиком и, постоянно помешивая, аккуратно влить в него сахарный сироп по краю емкости, чтобы он не попал на венчик.
- Добавить карамельную массу к пасте из семечек и быстро перемешать, чтобы халва не была ломкой. Переложить халву в форму, плотно утрамбовать и дать остыть.
Полезный совет
В халву можно добавить арахис или изюм.
Смотрите видео, как приготовить вареники с халвой:
Напомним, ранее мы писали, как сделать сладкий рулет с изюмом, маком и халвой, а также делились рецептом воздушного зефира на желатине.
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