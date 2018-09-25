Как приготовить вкусную домашнюю шаурму с курицей и овощами
Готовя домашнюю шаурму, вы можете быть полностью уверенным в качестве ее ингредиентов
Хрустящий лаваш, обжаренная до корочки пряная курица, пекинская капуста, помидоры, маринованные и малосольные огурцы – это очень вкусно!
Домашняя шаурма
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 2 куриных бедрышка без кости
- 3 ст.л. растительного масла
- черный молотый перец
- красный молотый перец
- соль
- 1 кочан пекинской капусты
- 1 морковь
- 2 маринованных огурца
- 2 малосольных огурца
- 1 красный лук
- 5 мелких помидоров
- несколько веточек зелени
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 небольшой свежий огурец
- 250 мл натурального йогурта
- 2 упаковки лаваша
Рецепт приготовления:
- Куриное филе нарезать вдоль очень тонкими пластами.
- Куриные бедра положить в полиэтиленовый пакетик и тонко отбить.
- Все мясо сложить в миску, перемешать с растительным маслом и специями. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут.
- Пекинскую капусту помыть и тонко нарезать.
- Очищенную морковь натереть на средней терке. Отправить морковь в миску с пекинской капустой и перемешать.
- Маринованные огурцы нарезать на кружочки, затем каждый кружочек нарезать на полоски.
- Лук почистить, нарезать на тонкие полукольца, выложить в небольшую миску и залить маринадом из огурцов. Оставить на 20 минут.
- Помидоры нарезать тонкими кружочками, зелень и чеснок измельчить.
- Свежий огурец натереть на мелкой терке, предварительно отрезав кончики.
- Для приготовления соуса в миску отправить йогурт и добавить туда чеснок, укроп и натертый свежий огурец. Посолить и перемешать.
- Выложить пластинки курицы на сухую горячую сковороду. Лучше использовать сковороду гриль. Обжарить с обеих сторон до готовности. Готовую обжаренную курицу нарезать на маленькие полоски.
- Малосольные огурцы крупно нарезать. Лук отжать от жидкости.
- Лаваш разрезать на два прямоугольника и выложить на рабочую поверхность.
- Выложить ингредиенты с одного края лаваша. Каждый последующий слой должен быть чуть уже предыдущего. Слои выкладываем в следующем порядке: пекинская капуста, курица, лук, помидоры, огурцы малосольные, огурцы маринованные, соус.
- Завернуть лаваш в виде конвертика. Слегка обжарить конвертики на сухой сковороде с двух сторон. Вкусная домашняя шаурма готова!
Напомним, ранее мы писали, как приготовить рулеты из лаваша с курицей. Сайт "Сегодня" также делился рецептом хрустящих бутербродов в лаваше.
Смотрите видео, как приготовить рулеты из лаваша с икрой мойвы и овощами:
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Источник: "Сегодня"