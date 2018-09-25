Как приготовить вкусную домашнюю шаурму с курицей и овощами

Готовя домашнюю шаурму, вы можете быть полностью уверенным в качестве ее ингредиентов

Домашняя шаурма с курицей Фото: depositphotos.com

Хрустящий лаваш, обжаренная до корочки пряная курица, пекинская капуста, помидоры, маринованные и малосольные огурцы – это очень вкусно!

Домашняя шаурма

Ингредиенты:

2 куриных филе

2 куриных бедрышка без кости

3 ст.л. растительного масла

черный молотый перец

красный молотый перец

соль

1 кочан пекинской капусты

1 морковь

2 маринованных огурца

2 малосольных огурца

1 красный лук

5 мелких помидоров

несколько веточек зелени

2-3 зубчика чеснока

1 небольшой свежий огурец

250 мл натурального йогурта

2 упаковки лаваша

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Рецепт приготовления:

Куриное филе нарезать вдоль очень тонкими пластами. Куриные бедра положить в полиэтиленовый пакетик и тонко отбить. Все мясо сложить в миску, перемешать с растительным маслом и специями. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут. Пекинскую капусту помыть и тонко нарезать. Очищенную морковь натереть на средней терке. Отправить морковь в миску с пекинской капустой и перемешать. Маринованные огурцы нарезать на кружочки, затем каждый кружочек нарезать на полоски. Лук почистить, нарезать на тонкие полукольца, выложить в небольшую миску и залить маринадом из огурцов. Оставить на 20 минут. Помидоры нарезать тонкими кружочками, зелень и чеснок измельчить. Свежий огурец натереть на мелкой терке, предварительно отрезав кончики. Для приготовления соуса в миску отправить йогурт и добавить туда чеснок, укроп и натертый свежий огурец. Посолить и перемешать. Выложить пластинки курицы на сухую горячую сковороду. Лучше использовать сковороду гриль. Обжарить с обеих сторон до готовности. Готовую обжаренную курицу нарезать на маленькие полоски. Малосольные огурцы крупно нарезать. Лук отжать от жидкости. Лаваш разрезать на два прямоугольника и выложить на рабочую поверхность. Выложить ингредиенты с одного края лаваша. Каждый последующий слой должен быть чуть уже предыдущего. Слои выкладываем в следующем порядке: пекинская капуста, курица, лук, помидоры, огурцы малосольные, огурцы маринованные, соус. Завернуть лаваш в виде конвертика. Слегка обжарить конвертики на сухой сковороде с двух сторон. Вкусная домашняя шаурма готова!

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