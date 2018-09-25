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Как приготовить вкусную домашнюю шаурму с курицей и овощами

Готовя домашнюю шаурму, вы можете быть полностью уверенным в качестве ее ингредиентов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:57
Домашняя шаурма с курицей Фото: depositphotos.com
Домашняя шаурма с курицей Фото: depositphotos.com

Хрустящий лаваш, обжаренная до корочки пряная курица, пекинская капуста, помидоры, маринованные и малосольные огурцы – это очень вкусно!

Домашняя шаурма

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 2 куриных бедрышка без кости
  • 3 ст.л. растительного масла
  • черный молотый перец
  • красный молотый перец
  • соль
  • 1 кочан пекинской капусты
  • 1 морковь
  • 2 маринованных огурца
  • 2 малосольных огурца
  • 1 красный лук
  • 5 мелких помидоров
  • несколько веточек зелени
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 небольшой свежий огурец
  • 250 мл натурального йогурта
  • 2 упаковки лаваша
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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе нарезать вдоль очень тонкими пластами.
  2. Куриные бедра положить в полиэтиленовый пакетик и тонко отбить.
  3. Все мясо сложить в миску, перемешать с растительным маслом и специями. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут.
  4. Пекинскую капусту помыть и тонко нарезать.
  5. Очищенную морковь натереть на средней терке. Отправить морковь в миску с пекинской капустой и перемешать.
  6. Маринованные огурцы нарезать на кружочки, затем каждый кружочек нарезать на полоски.
  7. Лук почистить, нарезать на тонкие полукольца, выложить в небольшую миску и залить маринадом из огурцов. Оставить на 20 минут.
  8. Помидоры нарезать тонкими кружочками, зелень и чеснок измельчить.
  9. Свежий огурец натереть на мелкой терке, предварительно отрезав кончики.
  10. Для приготовления соуса в миску отправить йогурт и добавить туда чеснок, укроп и натертый свежий огурец. Посолить и перемешать.
  11. Выложить пластинки курицы на сухую горячую сковороду. Лучше использовать сковороду гриль. Обжарить с обеих сторон до готовности. Готовую обжаренную курицу нарезать на маленькие полоски.
  12. Малосольные огурцы крупно нарезать. Лук отжать от жидкости.
  13. Лаваш разрезать на два прямоугольника и выложить на рабочую поверхность.
  14. Выложить ингредиенты с одного края лаваша. Каждый последующий слой должен быть чуть уже предыдущего. Слои выкладываем в следующем порядке: пекинская капуста, курица, лук, помидоры, огурцы малосольные, огурцы маринованные, соус.
  15. Завернуть лаваш в виде конвертика. Слегка обжарить конвертики на сухой сковороде с двух сторон. Вкусная домашняя шаурма готова!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить рулеты из лаваша с курицей. Сайт "Сегодня" также делился рецептом хрустящих бутербродов в лаваше.

Смотрите видео, как приготовить рулеты из лаваша с икрой мойвы и овощами:

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Источник: "Сегодня"
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