Как приготовить вкусную домашнюю шаурму: ТОП-5 рецептов
Рецепты аппетитной шаурмы с фото
Домашняя шаурма – это очень сытное и вкусное блюдо, которое можно легко приготовить на собственной кухне. Чтобы такая закуска получилась еще и диетической, рекомендуется выбирать мясо с небольшим количеством жира.
Готовя шаурму дома, вы можете сами контролировать качество и свежесть ингредиентов. Предлагаем вашему вниманию несколько простых рецептов шаурмы.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 2 куриных бедрышка без кости
- 3 ст.л. растительного масла
- Черный молотый перец
- Красный молотый перец
- Соль
- 1 кочан пекинской капусты
- 1 морковь
- 2 маринованных огурца
- 2 малосольных огурца
- 1 красный лук
- 5 мелких помидоров
- Несколько веточек зелени
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 небольшой свежий огурец
- 250 мл натурального йогурта
- 2 упаковки лаваша
Смотрите видео, как сделать шаурму на гриле:
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать вдоль очень тонкими пластами.
- Куриные бедра положить в полиэтиленовый пакетик и тонко отбить.
- Все мясо сложить в миску, перемешать с растительным маслом и специями. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут.
- Пекинскую капусту помыть и тонко нарезать.
- Очищенную морковь натереть на средней терке. Отправить морковь в миску с пекинской капустой и перемешать.
- Маринованные огурцы нарезать на кружочки, затем каждый кружочек нарезать на полоски.
- Лук почистить, нарезать на тонкие полукольца, выложить в небольшую миску и залить маринадом из огурцов. Оставить на 20 минут.
- Помидоры нарезать тонкими кружочками, зелень и чеснок измельчить.
- Свежий огурец натереть на мелкой терке, предварительно отрезав кончики.
- Для приготовления соуса в миску отправить йогурт и добавить туда чеснок, укроп и натертый свежий огурец. Посолить и перемешать.
- Выложить пластинки курицы на сухую горячую сковороду. Лучше использовать сковороду гриль. Обжарить с обеих сторон до готовности. Готовую обжаренную курицу нарезать на маленькие полоски.
- Малосольные огурцы крупно нарезать. Лук отжать от жидкости.
- Лаваш разрезать на два прямоугольника и выложить на рабочую поверхность.
- Выложить ингредиенты с одного края лаваша. Каждый последующий слой должен быть чуть уже предыдущего. Слои выкладываем в следующем порядке: пекинская капуста, курица, лук, помидоры, огурцы малосольные, огурцы маринованные, соус.
- Завернуть лаваш в виде конвертика. Слегка обжарить конвертики на сухой сковороде с двух сторон.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 лаваша
- 2 огурца
- 200 г моркови по-корейски
- 2 помидора
- 400 г колбасы
- 5-6 листьев пекинской капусты
- 150 г сыра
- Кетчуп, майонез
- Пучок свежей зелени
Способ приготовления:
- Колбасу нарезать небольшими кубиками и обжарить на сковородке в течение 10 минут. По вкусу можно добавить приправ.
- Помидоры нарезать тонкими кружочками. Тонкой соломкой нарезать огурцы. Тонко нашинковать капусту, зелень мелко порубить. Натереть сыр на крупной терке.
- Сначала на лаваш выложить колбасу, добавить помидоры и огурцы. Добавить капусту, зелень.
- Затем выложить слой корейской морковки, сыра, добавить майонез и кетчуп. Загнуть края лаваша и свернуть рулетом.
- Подогреть шаурму на сковородке с толстым дном или на прижимном гриле.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 1/4 кочана молодой капусты
- 1 морковь
- 1 свежий огурец и/или помидор
- 2 маринованных огурца
- 1/2 красной луковицы
- Оливковое масло
- 3 лаваша
Для соуса:
- 100 г натурального йогурта
- 2 дольки чеснока
- 1 ч.л. горчицы
- 1 ч.л. лимонного сока
- Соль, перец – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриную грудку отварить или запечь в духовке, замариновав в любимых специях. Готовое филе тонко нарезать.
- Мелко нашинковать капусту и помять ее чистыми руками. Натереть очищенную морковь на крупной терке, добавить немного растительного масла и перемешать.
- Огурцы, помидоры и лук произвольно нарезать.
- Смешать все ингредиенты для соуса.
- Собрать домашнюю шаурму: лист лаваша смазать соусом, выложить сверху куриную грудку, отступив 10 см от края. Сверху распределить овощи и салат из капусты.
- Свернуть лаваш в рулет. Обжарить домашнюю шаурму с двух сторон на сковороде гриль или на электрическом гриле.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 2 армянских лаваша
- 2 помидора (свежих)
- 1 ст. л. салатного лука
- 1 огурец
- 4-5 ст. л. соуса соевого
- 150 г любого мяса
- 1 ст. л. специй "7 перцев"
- 2 чесночных зубчика
- Масло растительное
- Сметана
- Майонез
- Картошка фри или чипсы
- Петрушка
Способ приготовления:
- В глубокой мисочке смешать приправу, соус и растительное масло. Добавить мясо и мариновать в течение часа.
- Достать мясо и нарезать его тонкими пластинками, а затем обжарить в заранее разогретой и смазанной маслом жаровне.
- В это время приготовить соус – в равных количествах смешать майонез, сметану и измельченный чеснок.
- Огурец очистить от кожуры и мелко нарезать, нарезать кубиками помидор.
- На стол положить тонкий лаваш, после чего на него поочередно выложить поджаренное мясо, измельченные овощи и свежую зелень. Сверху полить начинку небольшим количеством соуса, затем ровным слоем разложить картошку фри или чипсы и аккуратно свернуть лаваш в трубочку.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 г курицы
- 4 тонких лаваша
- 1 баночка натурального йогурта
- 1 огурец
- 4-5 помидоров черри
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 красный лук
- 1 ст.л. оливкового масла
- Петрушка
- Куркума, паприка, зира, перец черный, измельченный кориандр
- 1/2 лимона
Способ приготовления:
- Замариновать курицу в маринаде из масла, чеснока, куркумы, паприки, зиры и черного перца. Оставить на несколько часов.
- Поджарить курицу на сковороде гриль, не пересушить.
- Для соуса смешать йогурт, сок лимона, перец черный, кориандр и чеснок.
- Разложить на столе листы лаваша. Нарезать произвольно овощи: помидоры черри, огурец, репчатый лук, петрушку.
- Овощи разложить на все четыре лаваша, сверху поместить мясо курицы. Полить приготовленным соусом. Завернуть лаваш в трубочку, сформировав шаурму.
Шаурма: рецепт соуса
Время приготовления:
- 5 минут + время на охлаждение
Ингредиенты:
- 250 г майонеза
- 200 г кефира
- 3 ст.л. сметаны
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 ч. л. карри
- 1/2 ч. л. хмели-сунели
- 1/2 ч. л. молотой сладкой паприки
Способ приготовления:
- Смешайте майонез, кефир и сметану.
- Добавьте пропущенный через пресс чеснок и специи.
- Хорошо перемешайте все ингредиенты и поставьте на несколько часов в холодильник.
Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить лаваш с сыром на костре. "Сегодня" также рассказывали, как сделать рулетики из лаваша с курицей.
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