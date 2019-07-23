Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта
Баклажанная икра – простейшая овощная закуска
Икра из баклажанов – настоящий хит среди летних блюд. Она легко готовится из доступных продуктов, и получается очень вкусной. Ее можно подавать как холодную закуску или гарнир.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:
Главный секрет блюда заключается в том, что баклажаны нужно предварительно запечь и очистить от кожицы. И конечно, все овощи для баклажанной икры должны быть спелыми и вкусными.
Икра из баклажанов на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- 500 г сладкого красного перца
- 1 острый перец
- 300 г лука
- 100 мл подсолнечного масла
- 0,5 стакана томатной пасты
- 3-4 зубчика чеснока
- 30 г петрушки
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Помыть все овощи. Очистить сладкий перец, удалить семена и крупно нарезать мякоть.
- Очищенный лук разрезать на кусочки.
- Поставить на огонь сухую сковороду без масла. Готовить баклажаны, пока шкурка не почернеет, а сам овощ не станет мягким.
- Запеченные баклажаны оставить на 5 минут, затем снять с них кожицу и срезать плодоножки.
- Лук пропустить через мясорубку или измельчить в кухонном комбайне.
- Затем отдельно измельчить перец и печеные баклажаны.
- Лук обжарить в масле до легкой золотистости, добавить перец, тушить 10 минут.
- Затем добавить баклажаны и готовить, периодически помешивая, чтобы смесь не пригорела, около 20 минут на маленьком огне.
- Добавить томатную пасту, тушить еще 10 минут. За 5 минут до готовности добавить зелень, соль, измельченный чеснок и хорошо перемешать. Должна получится густая смесь, которую нужно остудить и хранить в холодильнике. По желанию баклажанную икру можно измельчить блендером.
- Чтобы заготовить икру из баклажанов на зиму, ее следует переложить в стерильные банки, накрыть прокипяченными крышками и стерилизовать: 0,5 л банки – 30 минут, 1 л – 60 минут.
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Простая икра из баклажанов с помидорами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 3-4 средних баклажана
- 3-4 средних мясистых помидора
- 1 красная сладкая луковица
- 1 головка чеснока
- 3-4 ст.л. ароматного подсолнечного масла
- 1/2 пучка петрушки
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Баклажаны помыть и запечь на мангале, с помощью газовой горелки или в духовке. Овощи нужно периодически переворачивать, чтобы они обжарились со всех сторон. Готовить, пока кожица не обуглится и не лопнет.
- Затем очистить баклажаны от шкурки и мелко порубить.
- Помидоры разрезать пополам и натереть на терке, кожицу выбросить.
- Луковицу почистить и нарезать как можно мельче.
- Очищенный чеснок измельчить, а петрушку мелко порубить.
- Смешать измельченные баклажаны с остальными ингредиентами. Посолить, поперчить, добавить подсолнечное масло.
- Поставить баклажанную икру в холодильник на 2 часа. Подавать с черным хлебом.
Баклажанная икра в духовке с болгарским перцем
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- 3 кг баклажанов
- 1,5 кг болгарского перца
- 300 г репчатого лука
- 1,5 кг помидоров
- 6 зубчиков чеснока
- 100 мл растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
- Укроп, петрушка – небольшой пучок
Способ приготовления:
- Все овощи хорошо промыть и обсушить.
- Баклажаны разрезать вдоль на 2 части, выложить на противень и смазать срезы растительным маслом. Запекать в разогретой до 220 градусов духовке 25 минут. Когда баклажаны будут готовы, снять с них кожицу.
- Лук очистить и мелко нарезать.
- Из перца удалить семенную коробку и нарезать его маленькими кубиками.
- Помидоры измельчить в блендере (можно предварительно снять кожицу).
- В глубокой жароупорной форме разогреть небольшое количество масла и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить перец и обжаривать, помешивая, 5 минут.
- К луку и перцу добавить помидоры, перемешать и готовить на слабом огне еще 10 минут. Добавить мякоть баклажанов, перемешать и тушить, периодически помешивая, до тех пор, пока вся лишняя жидкость из икры не уйдет (около 20 минут).
- Чеснок очистить и мелко порубить вместе с зеленью.
- К баклажанам добавить чеснок, зелень, соль, перец. Все перемешать и тушить еще 5 минут.
- Перед подачей остудить.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.
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