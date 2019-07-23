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Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

Баклажанная икра – простейшая овощная закуска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Икра из баклажанов: рецепты с фото
Икра из баклажанов: рецепты с фото
Фото: Depositphotos

Икра из баклажанов – настоящий хит среди летних блюд. Она легко готовится из доступных продуктов, и получается очень вкусной. Ее можно подавать как холодную закуску или гарнир.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:

Главный секрет блюда заключается в том, что баклажаны нужно предварительно запечь и очистить от кожицы. И конечно, все овощи для баклажанной икры должны быть спелыми и вкусными. 

Икра из баклажанов на зиму

Баклажанная икра: рецепт на зиму
Баклажанная икра: рецепт на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов
  • 500 г сладкого красного перца
  • 1 острый перец
  • 300 г лука
  • 100 мл подсолнечного масла
  • 0,5 стакана томатной пасты
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 30 г петрушки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помыть все овощи. Очистить сладкий перец, удалить семена и крупно нарезать мякоть.
  2. Очищенный лук разрезать на кусочки.
  3. Поставить на огонь сухую сковороду без масла. Готовить баклажаны, пока шкурка не почернеет, а сам овощ не станет мягким. 
  4. Запеченные баклажаны оставить на 5 минут, затем снять с них кожицу и срезать плодоножки.
  5. Лук пропустить через мясорубку или измельчить в кухонном комбайне. 
  6. Затем отдельно измельчить перец и печеные баклажаны.
  7. Лук обжарить в масле до легкой золотистости, добавить перец, тушить 10 минут.
  8. Затем добавить баклажаны и готовить, периодически помешивая, чтобы смесь не пригорела, около 20 минут на маленьком огне.
  9. Добавить томатную пасту, тушить еще 10 минут. За 5 минут до готовности добавить зелень, соль, измельченный чеснок и хорошо перемешать. Должна получится густая смесь, которую нужно остудить и хранить в холодильнике. По желанию баклажанную икру можно измельчить блендером.
  10. Чтобы заготовить икру из баклажанов на зиму, ее следует переложить в стерильные банки, накрыть прокипяченными крышками и стерилизовать: 0,5 л банки – 30 минут, 1 л – 60 минут.

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Простая икра из баклажанов с помидорами

Икра баклажанная с помидорами
Икра баклажанная с помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 3-4 средних баклажана
  • 3-4 средних мясистых помидора
  • 1 красная сладкая луковица
  • 1 головка чеснока
  • 3-4 ст.л. ароматного подсолнечного масла
  • 1/2 пучка петрушки
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помыть и запечь на мангале, с помощью газовой горелки или в духовке. Овощи нужно периодически переворачивать, чтобы они обжарились со всех сторон. Готовить, пока кожица не обуглится и не лопнет.
  2. Затем очистить баклажаны от шкурки и мелко порубить.
  3. Помидоры разрезать пополам и натереть на терке, кожицу выбросить. 
  4. Луковицу почистить и нарезать как можно мельче. 
  5. Очищенный чеснок измельчить, а петрушку мелко порубить.
  6. Смешать измельченные баклажаны с остальными ингредиентами. Посолить, поперчить, добавить подсолнечное масло. 
  7. Поставить баклажанную икру в холодильник на 2 часа. Подавать с черным хлебом.

Баклажанная икра в духовке с болгарским перцем

Баклажанная икра в духовке
Баклажанная икра в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

  • 3 кг баклажанов
  • 1,5 кг болгарского перца
  • 300 г репчатого лука
  • 1,5 кг помидоров
  • 6 зубчиков чеснока
  • 100 мл растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу
  • Укроп, петрушка – небольшой пучок

Способ приготовления:

  1. Все овощи хорошо промыть и обсушить.
  2. Баклажаны разрезать вдоль на 2 части, выложить на противень и смазать срезы растительным маслом. Запекать в разогретой до 220 градусов духовке 25 минут. Когда баклажаны будут готовы, снять с них кожицу.
  3. Лук очистить и мелко нарезать.
  4. Из перца удалить семенную коробку и нарезать его маленькими кубиками.
  5. Помидоры измельчить в блендере (можно предварительно снять кожицу).
  6. В глубокой жароупорной форме разогреть небольшое количество масла и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить перец и обжаривать, помешивая, 5 минут.
  7. К луку и перцу добавить помидоры, перемешать и готовить на слабом огне еще 10 минут. Добавить мякоть баклажанов, перемешать и тушить, периодически помешивая, до тех пор, пока вся лишняя жидкость из икры не уйдет (около 20 минут).
  8. Чеснок очистить и мелко порубить вместе с зеленью.
  9. К баклажанам добавить чеснок, зелень, соль, перец. Все перемешать и тушить еще 5 минут. 
  10. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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