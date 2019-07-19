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Как приготовить вкусную наливку из смородины

Рецепты домашних наливок из черной и красной смородины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:21
Наливку можно готовить из черной и красной смородины
Наливку можно готовить из черной и красной смородины
Фото: Depositphotos

Наливка отличается от алкогольной настойки тем, что для ее приготовления ягоды или фрукты просто мнут, засыпают сахаром и дают перебродить. К тому же, наливки менее крепкие и более сладкие, чем настойки: в первых содержится около 20% спирта и около 40% сахара.

Смотрите видео, как приготовить ликер из черной смородины:

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Для приготовления наливки подойдут любые сезонные ягоды: малина, смородина, вишня, крыжовник, кизил, а также сливы, абрикосы, персики. В напиток можно добавить пряности: корицу, гвоздику, тимьян, кардамон, ваниль и даже острый перец. Мы расскажем, как сделать вкусные наливки из черной и красной смородины.

Наливка из черной смородины

Наливка из черной смородины на спирту
Наливка из черной смородины на спирту
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3-4 месяца

Ингредиенты:

  • 1 кг черной смородины
  • 0,5-0,6 л спирта 70-90%
  • 250-400 мл воды
  • 5-10 листов смородины
  • 250-300 г сахара

Способ приготовления:

  1. Смородину помойте и обсушите, удалите листики и прочий мусор. Отберите только спелые и сочные ягоды. 
  2. Насыпьте смородину в стеклянную емкость (бутыль, банка) и раздавите деревянной ложкой. 
  3. К ягодам добавьте чистые листочки, воду и спирт, тщательно перемешайте. Емкость плотно закройте крышкой.
  4. Поставьте в темное прохладное место на 1 месяц, периодически встряхивая емкость.
  5. Затем пропустите содержимое бутыли через несколько слоев марлевой ткани (или ваты), аккуратно отожмите жмых. 
  6. В смородиновый настой добавьте сахар и поставьте в бутыль в темное помещение на 3-4 дня. Время от времени смесь нужно будет помешивать. 
  7. После того, как выпадет осадок, напиток нужно декантировать, то есть отделить от осадка.
  8. Чтобы наливка из смородины созрела, ее нужно оставить в темном прохладном месте на 2-3 месяца.

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Наливка из красной смородины

Домашняя наливка из красной смородины
Домашняя наливка из красной смородины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 месяца

Ингредиенты:

  • 300 г красной смородины
  • 150 г сахара
  • 500 мл водки

Способ приготовления:

  1. Подготовленные ягоды смородины и сахар насыпьте слоями в бутыль на 2/3 объема. Последним слоем сверху должен быть сахар. Поставьте емкость на 3 дня в теплое место.
  2. Затем встряхните банку и влейте водку. Жидкость должна покрывать ягоды на 2-3 см.
  3. Плотно закройте емкость крышкой или пробкой и поставьте на 2 месяца в теплое место, защищенное от солнечных лучей. Раз в неделю банку нужно  будет встряхивать.
  4. Готовую наливку из смородины отфильтруйте через несколько слоев марли или вату.
  5. Попробуйте, если напиток получился недостаточно сладким, добавьте еще немного сахара по вкусу, затем перемешайте. А если наливка покажется вам слишком крепкой, разбавьте ее 200 мл холодной кипяченой воды.
  6. Разлейте смородиновую наливку в бутылки, герметично закройте пробками. 

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. Мы также делились рецептом быстрой вишневой наливки.

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Источник: Сегодня
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