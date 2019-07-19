Как приготовить вкусную наливку из смородины

Рецепты домашних наливок из черной и красной смородины

Наливку можно готовить из черной и красной смородины Фото: Depositphotos

Наливка отличается от алкогольной настойки тем, что для ее приготовления ягоды или фрукты просто мнут, засыпают сахаром и дают перебродить. К тому же, наливки менее крепкие и более сладкие, чем настойки: в первых содержится около 20% спирта и около 40% сахара.

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Для приготовления наливки подойдут любые сезонные ягоды: малина, смородина, вишня, крыжовник, кизил, а также сливы, абрикосы, персики. В напиток можно добавить пряности: корицу, гвоздику, тимьян, кардамон, ваниль и даже острый перец. Мы расскажем, как сделать вкусные наливки из черной и красной смородины.

Наливка из черной смородины

Наливка из черной смородины на спирту Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3-4 месяца

Ингредиенты:

1 кг черной смородины

0,5-0,6 л спирта 70-90%

250-400 мл воды

5-10 листов смородины

250-300 г сахара

Способ приготовления:

Смородину помойте и обсушите, удалите листики и прочий мусор. Отберите только спелые и сочные ягоды. Насыпьте смородину в стеклянную емкость (бутыль, банка) и раздавите деревянной ложкой. К ягодам добавьте чистые листочки, воду и спирт, тщательно перемешайте. Емкость плотно закройте крышкой. Поставьте в темное прохладное место на 1 месяц, периодически встряхивая емкость. Затем пропустите содержимое бутыли через несколько слоев марлевой ткани (или ваты), аккуратно отожмите жмых. В смородиновый настой добавьте сахар и поставьте в бутыль в темное помещение на 3-4 дня. Время от времени смесь нужно будет помешивать. После того, как выпадет осадок, напиток нужно декантировать, то есть отделить от осадка. Чтобы наливка из смородины созрела, ее нужно оставить в темном прохладном месте на 2-3 месяца.

Наливка из красной смородины

Домашняя наливка из красной смородины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 месяца

Ингредиенты:

300 г красной смородины

150 г сахара

500 мл водки

Способ приготовления:

Подготовленные ягоды смородины и сахар насыпьте слоями в бутыль на 2/3 объема. Последним слоем сверху должен быть сахар. Поставьте емкость на 3 дня в теплое место. Затем встряхните банку и влейте водку. Жидкость должна покрывать ягоды на 2-3 см. Плотно закройте емкость крышкой или пробкой и поставьте на 2 месяца в теплое место, защищенное от солнечных лучей. Раз в неделю банку нужно будет встряхивать. Готовую наливку из смородины отфильтруйте через несколько слоев марли или вату. Попробуйте, если напиток получился недостаточно сладким, добавьте еще немного сахара по вкусу, затем перемешайте. А если наливка покажется вам слишком крепкой, разбавьте ее 200 мл холодной кипяченой воды. Разлейте смородиновую наливку в бутылки, герметично закройте пробками.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. Мы также делились рецептом быстрой вишневой наливки.

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