Как приготовить вкусную наливку из смородины
Рецепты домашних наливок из черной и красной смородины
Наливка отличается от алкогольной настойки тем, что для ее приготовления ягоды или фрукты просто мнут, засыпают сахаром и дают перебродить. К тому же, наливки менее крепкие и более сладкие, чем настойки: в первых содержится около 20% спирта и около 40% сахара.
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Для приготовления наливки подойдут любые сезонные ягоды: малина, смородина, вишня, крыжовник, кизил, а также сливы, абрикосы, персики. В напиток можно добавить пряности: корицу, гвоздику, тимьян, кардамон, ваниль и даже острый перец. Мы расскажем, как сделать вкусные наливки из черной и красной смородины.
Наливка из черной смородины
Время приготовления:
- 3-4 месяца
Ингредиенты:
- 1 кг черной смородины
- 0,5-0,6 л спирта 70-90%
- 250-400 мл воды
- 5-10 листов смородины
- 250-300 г сахара
Способ приготовления:
- Смородину помойте и обсушите, удалите листики и прочий мусор. Отберите только спелые и сочные ягоды.
- Насыпьте смородину в стеклянную емкость (бутыль, банка) и раздавите деревянной ложкой.
- К ягодам добавьте чистые листочки, воду и спирт, тщательно перемешайте. Емкость плотно закройте крышкой.
- Поставьте в темное прохладное место на 1 месяц, периодически встряхивая емкость.
- Затем пропустите содержимое бутыли через несколько слоев марлевой ткани (или ваты), аккуратно отожмите жмых.
- В смородиновый настой добавьте сахар и поставьте в бутыль в темное помещение на 3-4 дня. Время от времени смесь нужно будет помешивать.
- После того, как выпадет осадок, напиток нужно декантировать, то есть отделить от осадка.
- Чтобы наливка из смородины созрела, ее нужно оставить в темном прохладном месте на 2-3 месяца.
Наливка из красной смородины
Время приготовления:
- 2 месяца
Ингредиенты:
- 300 г красной смородины
- 150 г сахара
- 500 мл водки
Способ приготовления:
- Подготовленные ягоды смородины и сахар насыпьте слоями в бутыль на 2/3 объема. Последним слоем сверху должен быть сахар. Поставьте емкость на 3 дня в теплое место.
- Затем встряхните банку и влейте водку. Жидкость должна покрывать ягоды на 2-3 см.
- Плотно закройте емкость крышкой или пробкой и поставьте на 2 месяца в теплое место, защищенное от солнечных лучей. Раз в неделю банку нужно будет встряхивать.
- Готовую наливку из смородины отфильтруйте через несколько слоев марли или вату.
- Попробуйте, если напиток получился недостаточно сладким, добавьте еще немного сахара по вкусу, затем перемешайте. А если наливка покажется вам слишком крепкой, разбавьте ее 200 мл холодной кипяченой воды.
- Разлейте смородиновую наливку в бутылки, герметично закройте пробками.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. Мы также делились рецептом быстрой вишневой наливки.
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