Как приготовить вкусные бутерброды: три оригинальных рецепта

Лучшие идеи бутербродов от участников программы "Битва рецептов"

Бутерброды чаще всего едят на завтрак или берут с собой на пикник. Их можно готовить с абсолютно разными начинками: курицей, рыбой, овощами и мясом.

Мы предлагаем оригинальные рецепты бутербродов от участников программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".

Бутерброд с лососем, авокадо и плавленым сыром

Фото: скриншот

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Ржаной хлеб

Слабосоленый лосось

Плавленый сыр

Немного красного молотого перца

Авокадо

Кунжут

Способ приготовления:

На хлеб намазать плавленый сыр, посыпать измельченной зеленью. Добавить ломтики авокадо. Выложить сверху тонко нарезанную рыбу, посыпать кунжутом и перцем.

Фаршированная булочка с курицей, грушей и сыром

Фото: скриншот

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Круглая булочка

Запеченное куриное филе со специями

Кедровые орехи

Соус из клюквы

Груша

Сыр Дор блю

Горчица в зернах

Способ приготовления:

Булочку разрезать пополам и удалить мякиш. Нарезать сыр и курицу. Измельчить кедровые орехи, смешать с голубым сыром. Нарезать тонкими слайсами грушу. Взять булочку, смазать ее клюквенным соусом, уложить начинку слоями, накрыть и подогреть.

Лаваш с тыквой и яблоками

Фото: скриншот

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Лаваш

Тыква

Яблоко

Корица

Сметана

Масло сливочное

Способ приготовления:

Натереть тыкву и яблоко, смешать с корицей и сахаром. Намазать лаваш сливочным маслом, завернуть в него начинку. Подавать со сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептами сэндвичей для пикника.

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