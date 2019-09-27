Как приготовить вкусные бутерброды: три оригинальных рецепта
Лучшие идеи бутербродов от участников программы "Битва рецептов"
Бутерброды чаще всего едят на завтрак или берут с собой на пикник. Их можно готовить с абсолютно разными начинками: курицей, рыбой, овощами и мясом.
Мы предлагаем оригинальные рецепты бутербродов от участников программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".
Бутерброд с лососем, авокадо и плавленым сыром
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Ржаной хлеб
- Слабосоленый лосось
- Плавленый сыр
- Немного красного молотого перца
- Авокадо
- Кунжут
Способ приготовления:
- На хлеб намазать плавленый сыр, посыпать измельченной зеленью.
- Добавить ломтики авокадо.
- Выложить сверху тонко нарезанную рыбу, посыпать кунжутом и перцем.
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Фаршированная булочка с курицей, грушей и сыром
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Круглая булочка
- Запеченное куриное филе со специями
- Кедровые орехи
- Соус из клюквы
- Груша
- Сыр Дор блю
- Горчица в зернах
Способ приготовления:
- Булочку разрезать пополам и удалить мякиш.
- Нарезать сыр и курицу. Измельчить кедровые орехи, смешать с голубым сыром.
- Нарезать тонкими слайсами грушу. Взять булочку, смазать ее клюквенным соусом, уложить начинку слоями, накрыть и подогреть.
Лаваш с тыквой и яблоками
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Лаваш
- Тыква
- Яблоко
- Корица
- Сметана
- Масло сливочное
Способ приготовления:
- Натереть тыкву и яблоко, смешать с корицей и сахаром.
- Намазать лаваш сливочным маслом, завернуть в него начинку.
- Подавать со сметаной.
Напомним, ранее мы делились рецептами сэндвичей для пикника.
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Источник: Сегодня