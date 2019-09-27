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Как приготовить вкусные бутерброды: три оригинальных рецепта

Лучшие идеи бутербродов от участников программы "Битва рецептов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38

Бутерброды чаще всего едят на завтрак или берут с собой на пикник. Их можно готовить с абсолютно разными начинками: курицей, рыбой, овощами и мясом.

Мы предлагаем оригинальные рецепты бутербродов от участников программы "Битва рецептов" на телеканале "Украина".

Бутерброд с лососем, авокадо и плавленым сыром

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Ржаной хлеб
  • Слабосоленый лосось
  • Плавленый сыр
  • Немного красного молотого перца
  • Авокадо
  • Кунжут

Способ приготовления:

  1. На хлеб намазать плавленый сыр, посыпать измельченной зеленью.
  2. Добавить ломтики авокадо.
  3. Выложить сверху тонко нарезанную рыбу, посыпать кунжутом и перцем.

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Фаршированная булочка с курицей, грушей и сыром

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Булочку разрезать пополам и удалить мякиш.
  2. Нарезать сыр и курицу. Измельчить кедровые орехи, смешать с голубым сыром.
  3. Нарезать тонкими слайсами грушу. Взять булочку, смазать ее клюквенным соусом, уложить начинку слоями, накрыть и подогреть.

Лаваш с тыквой и яблоками

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Тыква
  • Яблоко
  • Корица
  • Сметана
  • Масло сливочное

Способ приготовления:

  1. Натереть тыкву и яблоко, смешать с корицей и сахаром.
  2. Намазать лаваш сливочным маслом, завернуть в него начинку.
  3. Подавать со сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептами сэндвичей для пикника.

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Источник: Сегодня
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