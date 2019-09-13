Как приготовить вкусные домашние бургеры
Делаем простые бургеры дома
Булочка, мясная котлета, овощи и вкусный соус – вот главные составляющие домашнего бургера. Приготовить его по силам каждому.
Домашние бургеры: рецепт
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для булочек:
- 150 мл теплого молока
- 300 г муки
- 1 взбитое яйцо
- 1 ст.л. масла
- 35 г сахара
- 1/2 ч.л. сухих дрожжей
- Кунжут – для посыпки
Для бургеров:
- Булочки
- Фарш из говядины с жиром
- Свежие овощи (салат, помидоры, сладкий лук, огурцы)
- Кетчуп
- Горчичный соус
- Сыр чеддер
- Яичный желток
Способ приготовления:
- Для булочек смешать теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставить на 10 минут. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто.
- Убрать тесто в теплое место на 1 час (в процессе расстойки обмять один раз).
- Сформировать четыре булочки, дать им подняться. Смазать молоком, посыпать кунжутом и выпекать в предварительно разогретой до 180 С духовке 10-15 минут.
- Приготовить начинку. Яичный желток перемешать с фаршем. Сформировать плоские котлеты.
- Жарить говяжьи бургеры на гриле, мангале или на сковороде. По желанию подрумянить кулинарной горелкой.
- Разрезать булочки пополам и слегка поджарить их со стороны разреза на гриле или на сухой сковороде.
- Собрать бургеры. Смазать булочку горчичным соусом, выложить ломтика сыра. Сверху положить котлету. Смазать кетчупом, выложить сверху овощи. Накрыть второй половинкой булочки.
С чем подавать домашние бургеры
В качестве дополнения можно подать популярный салат Коул Слоу. Его готовят разными способами, добавляя различные овощи, фрукты и заправки.
Помимо классических капусты и моркови, иногда в Коул Слоу используют сладкий перец, яблоки, ананасы и твердый сыр. Салат заправляют пикантной кисло-сладкой заправкой на майонезной основе, в которую гурманы добавляют тертый хрен для остроты.
Напомним, ранее мы делились рецептом полезных бургеров от ведущего Григория Германа. "Сегодня" также рассказывали, как испечь идеальные булочки для бургеров.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
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