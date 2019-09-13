Как приготовить вкусные домашние бургеры

Делаем простые бургеры дома

Булочка, мясная котлета, овощи и вкусный соус – вот главные составляющие домашнего бургера. Приготовить его по силам каждому.

Домашние бургеры: рецепт

Домашние бургеры на гриле Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для булочек:

150 мл теплого молока

300 г муки

1 взбитое яйцо

1 ст.л. масла

35 г сахара

1/2 ч.л. сухих дрожжей

Кунжут – для посыпки

Для бургеров:

Булочки

Фарш из говядины с жиром

Свежие овощи (салат, помидоры, сладкий лук, огурцы)

Кетчуп

Горчичный соус

Сыр чеддер

Яичный желток

Способ приготовления:

Для булочек смешать теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставить на 10 минут. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Убрать тесто в теплое место на 1 час (в процессе расстойки обмять один раз). Сформировать четыре булочки, дать им подняться. Смазать молоком, посыпать кунжутом и выпекать в предварительно разогретой до 180 С духовке 10-15 минут. Приготовить начинку. Яичный желток перемешать с фаршем. Сформировать плоские котлеты. Жарить говяжьи бургеры на гриле, мангале или на сковороде. По желанию подрумянить кулинарной горелкой. Разрезать булочки пополам и слегка поджарить их со стороны разреза на гриле или на сухой сковороде. Собрать бургеры. Смазать булочку горчичным соусом, выложить ломтика сыра. Сверху положить котлету. Смазать кетчупом, выложить сверху овощи. Накрыть второй половинкой булочки.

С чем подавать домашние бургеры

В качестве дополнения можно подать популярный салат Коул Слоу. Его готовят разными способами, добавляя различные овощи, фрукты и заправки.

Помимо классических капусты и моркови, иногда в Коул Слоу используют сладкий перец, яблоки, ананасы и твердый сыр. Салат заправляют пикантной кисло-сладкой заправкой на майонезной основе, в которую гурманы добавляют тертый хрен для остроты.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезных бургеров от ведущего Григория Германа. "Сегодня" также рассказывали, как испечь идеальные булочки для бургеров.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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