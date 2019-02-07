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Как приготовить вкусные домашние круассаны с тремя видами шоколада

Рецепт французской выпечки от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:12
Круассаны с шоколадом Фото: freepik.com
Круассаны с шоколадом
Фото: freepik.com

Что может быть лучше ароматного круассана с чашечкой горячего кофе? Сегодня учимся печь настоящие французские круассаны с начинкой из черного, молочного и белого шоколада. Очень вкусно, сытно и по-французски!

Круассаны с шоколадом

Ингредиенты

Для теста:

  • 350 г муки
  • 1 ч. ложка соли
  • 1 ст. ложка сахара
  • 25 г мягкого сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 150 мл молока
  • 1,5 ч. ложки дрожжей

Дополнительно:

175 г сливочного масла
Яичный желток

Для начинки:

  • Черный, молочный и белый шоколад

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Рецепт приготовления:

  1. В ведерко хлебопечки выложите все ингредиенты для теста, следуя инструкции своей хлебопечки. Установите основную программу ("Тесто").
  2. 175 г сливочного масла разделите на 4 части. Выложите один кусочек на готовое и чуть раскатанное тесто. Заверните и раскатайте, чтобы масло распределилось. Повторите так с оставшимся маслом. Заверните тесто в пленку и поместите в холодильник на 20 минут.
  3. Еще раз раскатайте тесто и нарежьте длинными треугольниками. На широкий край выложите квадратики молочного, черного и белого шоколада и сверните, чтобы получились круассаны.
  4. Выложите на противень с пергаментной бумагой, смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 180 С.
  5. Теплые круассаны посыпьте сахарной пудрой и подавайте с чаем или кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом быстрых круассанов от Юлии Высоцкой. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить слойки с яблоками и творогом.

Смотрите видео, как приготовить синнабоны с корицей:

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Источник: Сегодня
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