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Как приготовить вкусные голубцы из молодой капусты

Рецепт аппетитных голубцов с фаршем, рисом и овощами

Ирина Павлина
Сегодня, 16:15

Классические голубцы с фаршем и рисом в томатно-сметанном соусе получатся нежнее, если приготовить их из молодой капусты. Этот простой рецепт займет достойное место в вашей кулинарной книге.

Листья для голубцов можно не отваривать, а сложить в подходящий пакет и отправить на 2 минуты в микроволновку, включенную на полную мощность.

Голубцы из молодой капусты с фаршем

Голубцы из молодой капусты с фаршем
Голубцы из молодой капусты с фаршем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Калорийность:

  • 97 ккал на 100 г

Для голубцов:

  • 700 г листьев молодой капусты
  • 1.2 кг смешанного фарша
  • 1 крупная морковь
  • 2 средние луковицы
  • 0.5 стакана риса
  • Соль, перец, специи – по вкусу
  • 1 пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)
  • Растительное масло

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Для соуса:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 5-7 ст.л. сметаны
  • 4-5 ст.л. томатной пасты или 2 стакана томатного сока
  • Соль, перец
  • Вода

Смотрите видео, как выбрать фарш для голубцов:

Способ приготовления:

  1. Молодую капусту помыть, вырезать кочерыжку и снять листы. Должно получится примерно 700 г листьев. Отварить листья в кипящей воде в течение нескольких минут, остудить и срезать ножом толстые прожилки.
  2. Лук и морковь почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке. Обжарить овощи на растительном масле до полуготовности.
  3. Мясной фарш выложить в миску, добавить обжаренные овощи, рис, зелень и хорошо перемешать. Затем фарш посолить, поперчить, добавить специи по вкусу и еще раз хорошо перемешать.
  4. На край капустного листа выложить порцию фарша, края завернуть внутрь и свернуть рулетиком.
  5. В кастрюлю с толстым дном плотно, в два-три слоя выложить голубцы. Сверху разложить нарезанный полукольцами лук и тертую на средней терке морковь. Затем добавить сметану и томатную пасту. Посолить, поперчить, залить все водой, чтобы полностью покрывала овощи. Готовить голубцы около часа после закипания воды.

На заметку

Когда вы сделаете голубцы, их можно сырыми переложить в пакет и заморозить для дальнейшего использования.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами ленивых голубцов.

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Источник: Сегодня
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