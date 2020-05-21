Как приготовить вкусные голубцы из молодой капусты

Рецепт аппетитных голубцов с фаршем, рисом и овощами

Классические голубцы с фаршем и рисом в томатно-сметанном соусе получатся нежнее, если приготовить их из молодой капусты. Этот простой рецепт займет достойное место в вашей кулинарной книге.

Листья для голубцов можно не отваривать, а сложить в подходящий пакет и отправить на 2 минуты в микроволновку, включенную на полную мощность.

Голубцы из молодой капусты с фаршем

Голубцы из молодой капусты с фаршем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Калорийность:

97 ккал на 100 г

Для голубцов:

700 г листьев молодой капусты

1.2 кг смешанного фарша

1 крупная морковь

2 средние луковицы

0.5 стакана риса

Соль, перец, специи – по вкусу

1 пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)

Растительное масло

Для соуса:

1 луковица

1 морковь

5-7 ст.л. сметаны

4-5 ст.л. томатной пасты или 2 стакана томатного сока

Соль, перец

Вода

Смотрите видео, как выбрать фарш для голубцов:

Способ приготовления:

Молодую капусту помыть, вырезать кочерыжку и снять листы. Должно получится примерно 700 г листьев. Отварить листья в кипящей воде в течение нескольких минут, остудить и срезать ножом толстые прожилки. Лук и морковь почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке. Обжарить овощи на растительном масле до полуготовности. Мясной фарш выложить в миску, добавить обжаренные овощи, рис, зелень и хорошо перемешать. Затем фарш посолить, поперчить, добавить специи по вкусу и еще раз хорошо перемешать. На край капустного листа выложить порцию фарша, края завернуть внутрь и свернуть рулетиком. В кастрюлю с толстым дном плотно, в два-три слоя выложить голубцы. Сверху разложить нарезанный полукольцами лук и тертую на средней терке морковь. Затем добавить сметану и томатную пасту. Посолить, поперчить, залить все водой, чтобы полностью покрывала овощи. Готовить голубцы около часа после закипания воды.

На заметку

Когда вы сделаете голубцы, их можно сырыми переложить в пакет и заморозить для дальнейшего использования.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами ленивых голубцов.

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