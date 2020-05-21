Как приготовить вкусные голубцы из молодой капусты
Рецепт аппетитных голубцов с фаршем, рисом и овощами
Классические голубцы с фаршем и рисом в томатно-сметанном соусе получатся нежнее, если приготовить их из молодой капусты. Этот простой рецепт займет достойное место в вашей кулинарной книге.
Листья для голубцов можно не отваривать, а сложить в подходящий пакет и отправить на 2 минуты в микроволновку, включенную на полную мощность.
Голубцы из молодой капусты с фаршем
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Калорийность:
- 97 ккал на 100 г
Для голубцов:
- 700 г листьев молодой капусты
- 1.2 кг смешанного фарша
- 1 крупная морковь
- 2 средние луковицы
- 0.5 стакана риса
- Соль, перец, специи – по вкусу
- 1 пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)
- Растительное масло
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Для соуса:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 5-7 ст.л. сметаны
- 4-5 ст.л. томатной пасты или 2 стакана томатного сока
- Соль, перец
- Вода
Смотрите видео, как выбрать фарш для голубцов:
Способ приготовления:
- Молодую капусту помыть, вырезать кочерыжку и снять листы. Должно получится примерно 700 г листьев. Отварить листья в кипящей воде в течение нескольких минут, остудить и срезать ножом толстые прожилки.
- Лук и морковь почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке. Обжарить овощи на растительном масле до полуготовности.
- Мясной фарш выложить в миску, добавить обжаренные овощи, рис, зелень и хорошо перемешать. Затем фарш посолить, поперчить, добавить специи по вкусу и еще раз хорошо перемешать.
- На край капустного листа выложить порцию фарша, края завернуть внутрь и свернуть рулетиком.
- В кастрюлю с толстым дном плотно, в два-три слоя выложить голубцы. Сверху разложить нарезанный полукольцами лук и тертую на средней терке морковь. Затем добавить сметану и томатную пасту. Посолить, поперчить, залить все водой, чтобы полностью покрывала овощи. Готовить голубцы около часа после закипания воды.
На заметку
Когда вы сделаете голубцы, их можно сырыми переложить в пакет и заморозить для дальнейшего использования.
Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами ленивых голубцов.
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Источник: Сегодня