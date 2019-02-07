Как приготовить вкусные и сочные отбивные из свинины

Жареное мясо лучше всего сочетается со свежими овощами или запеченным картофелем

Отбивные из свинины Фото: depositphotos.com

Отбивные готовятся достаточно просто, они очень вкусные, а главное – сытные. Ведь чаще всего отбивные делают из самого калорийного мяса – свинины. А оптимальный вариант – ошеек, вырезка или корейка. В первом случае отбивные будут более жирными и сочными. Но чтобы они буквально таяли во рту, нужно выполнить ряд простых действий.

Как приготовить отбивные из свинины

Отрезать кусок мяса толщиной 1-1,5 см. Если есть косточка – срезать ее.

Отбить свинину – лучше через пленку, чтобы не порвать будущую отбивную. Чтобы мясо не потеряло в весе, перед этим слегка сбрызнуть его холодной водой. Если есть незачищенная кромка сала, то на ней делаем надрезы, чтобы потом она не стянулась при жарке.

Жарить можно как просто так, лишь поперчив, так и в льезоне (то есть окунув в муку и во взбитое яйцо с солью), так и в кляре, смешанном из равных пропорций молока, яиц и муки, с добавлением соли. Если мы вы готовите отбивную без ничего, то посолите обязательно в конце крупной солью, иначе она будет сухая.

Жарить на обычной, хорошо разогретой сковороде, лучше всего на качественном смальце (класть не сразу, а когда сковорода нагреется). Если его нет, можно взять смесь сливочного масла с растительным, в пропорции 2 к 1. Одно сливочное масло может сильно подгорать, а растительное плохо сочетается с жареным свиным мясом.

Окунуть мясо в муку, потом во взбитое яйцо, положить на сковородку, аккуратно разровнять, чтобы мясо прожаривалось равномерно. Готовить с 2-х сторон в течение 1-2 минут. Потом поставить в разогретую до 180-200 °С духовку, где довести до готовности в течение 7-10 минут. Когда на мясе образуется пеночка, значит оно готово.

Достать из духовки, смазать сливочным маслом для большего блеска и подавать с любым гарниром на свой вкус.

Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек барбекю на гриле. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить свиной шашлык на минеральной воде. Кроме этого, мы писали, как приготовить свинину, фаршированную овощами.

Смотрите видео, как выбрать свинину для шашлыка:

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