Как приготовить вкусные постные котлеты из овсянки
Рецепт овсяных котлет с овощами
Овсняка является идеальным источником клетчатки и сложных углеводов. Она благотворно влияет на формирование и развитие костей и мышечной ткани, поддерживает работу кровеносной системы, улучшает обменные процессы в организме.
Если же вы не любите кашу в ее традиционном виде, но при этом следите за своим здоровьем, приготовьте диетические котлеты из геркулеса. Их можно есть во время Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля.
Постные овсяные котлеты
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 124 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Овсянка – 1/2 стакана
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Укроп – 2 веточки
- Хмели сунели – 1 ч.л.
- Куркума, молотый кориандр – по щепотке
- Соль – по вкусу
- Лук – 1/2 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчик
- Оливковое масло для жарки
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
- В стакан насыпать овсянку и доверху залить кипятком, оставить на 10-15 минут. Лишнюю жидкость слить.
- В это время овощи очистить и натереть на мелкой терке.
- Соединить овсянку и овощи, посолить и приправить по вкусу.
- Сформировать шесть котлеток и обвалять в сухарях. Обжарить по три-четыре минуты на оливковом масле, накрыв крышкой.
С чем подавать постные котлеты
Овсяные котлеты можно дополнить свежими овощами, зеленым салатом, квашеной капустой или любыми постными соусами на ваш выбор.
Смотрите видео, как сделать диетическое овсяное печенье без сахара:
Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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