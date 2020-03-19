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Как приготовить вкусные постные котлеты из овсянки

Рецепт овсяных котлет с овощами

Ирина Павлина
Сегодня, 15:16

Овсняка является идеальным источником клетчатки и сложных углеводов. Она благотворно влияет на формирование и развитие костей и мышечной ткани, поддерживает работу кровеносной системы, улучшает обменные процессы в организме.

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Если же вы не любите кашу в ее традиционном виде, но при этом следите за своим здоровьем, приготовьте диетические котлеты из геркулеса. Их можно есть во время Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля.

Постные овсяные котлеты

Постные овсяные котлеты
Постные овсяные котлеты
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 124 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Овсянка – 1/2 стакана
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Укроп – 2 веточки
  • Хмели сунели – 1 ч.л.
  • Куркума, молотый кориандр – по щепотке
  • Соль – по вкусу
  • Лук – 1/2 шт.
  • Чеснок – 1-2 зубчик
  • Оливковое масло для жарки
  • Панировочные сухари

Способ приготовления:

  1. В стакан насыпать овсянку и доверху залить кипятком, оставить на 10-15 минут. Лишнюю жидкость слить.
  2. В это время овощи очистить и натереть на мелкой терке.
  3. Соединить овсянку и овощи, посолить и приправить по вкусу.
  4. Сформировать шесть котлеток и обвалять в сухарях. Обжарить по три-четыре минуты на оливковом масле, накрыв крышкой.

С чем подавать постные котлеты

Овсяные котлеты можно дополнить свежими овощами, зеленым салатом, квашеной капустой или любыми постными соусами на ваш выбор.

Смотрите видео, как сделать диетическое овсяное печенье без сахара:

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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