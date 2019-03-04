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Как приготовить вкусный черничный пирог

Идеально простой рецепт ягодного пирога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Пирог с черникой
Пирог с черникой
Фото: Pixabay

Пышный и мягкий пирог с черникой – это отличный домашний десерт к чаю. Если вы планируете использовать для пирога замороженную чернику, предварительно дайте ягодам оттаять и слейте лишний сок.

Черничный пирог

Ингредиенты:  

  • Мука – 3 стакана 
  • Яйца – 4 шт. 
  • Сахар – 1 стакан 
  • Сливочное масло – 150 г 
  • Черника – 1 стакан 
  • Молоко – 150 мл 
  • Масло растительное – 0.5 стакана 
  • Ванильный экстракт или сахар – 1 ч.л. 
  • Разрыхлитель – 1.5 ч.л. 

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Рецепт приготовления:

  1. Яйца добела растереть с сахаром. 
  2. Добавить размягченное сливочное масло, молоко, ваниль и растительное масло. Перемешать. 
  3. Затем всыпать муку, добавить разрыхлитель и щепотку соли. Размешать до получения однородной массы. 
  4. Форму для пирога диаметром 26-28 см смазать маслом. Вылить тесто и выложить сверху чернику.
  5. Пирог поставить в разогретую до 170 градусов духовку и выпекать до золотистого цвета, около 60 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  6. Перед подачей черничный пирог остудить. По желанию десерт можно посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные черничные маффины от Марты Стюарт. Сайт "Сегодня" также делился рецептом оладий с черникой от Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить вкусный пирог к завтраку:

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Источник: Сегодня
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