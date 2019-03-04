Как приготовить вкусный черничный пирог
Идеально простой рецепт ягодного пирога
Пышный и мягкий пирог с черникой – это отличный домашний десерт к чаю. Если вы планируете использовать для пирога замороженную чернику, предварительно дайте ягодам оттаять и слейте лишний сок.
Черничный пирог
Ингредиенты:
- Мука – 3 стакана
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 1 стакан
- Сливочное масло – 150 г
- Черника – 1 стакан
- Молоко – 150 мл
- Масло растительное – 0.5 стакана
- Ванильный экстракт или сахар – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1.5 ч.л.
Рецепт приготовления:
- Яйца добела растереть с сахаром.
- Добавить размягченное сливочное масло, молоко, ваниль и растительное масло. Перемешать.
- Затем всыпать муку, добавить разрыхлитель и щепотку соли. Размешать до получения однородной массы.
- Форму для пирога диаметром 26-28 см смазать маслом. Вылить тесто и выложить сверху чернику.
- Пирог поставить в разогретую до 170 градусов духовку и выпекать до золотистого цвета, около 60 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Перед подачей черничный пирог остудить. По желанию десерт можно посыпать сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные черничные маффины от Марты Стюарт. Сайт "Сегодня" также делился рецептом оладий с черникой от Джейми Оливера.
Смотрите видео, как приготовить вкусный пирог к завтраку:
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Источник: Сегодня