Как приготовить вкусный домашний бургер

Вчера, 15:08

Сделать настоящий американский бургер совсем несложно

Бургер домашнего приготовления Фото: jannoon028 / Freepik
Бургер домашнего приготовления Фото: jannoon028 / Freepik

Из вредного фастфуда бургеры можно превратить в полезное и очень вкусное блюдо. Для этого достаточно самостоятельно приготовить домашний фарш из говядины, взять в качестве основы цельнозерновую булочку и добавить побольше овощей.

Бургер с помидорами и маринованными огурцами

Ингредиенты на 6 порций:

  • говяжий фарш – 500 г
  • горчица – 1 ст.л.
  • зеленый лук – 2 стебля
  • соль, перец 
  • молотый острый перец чили
  • базилик – 5 листиков 
  • чеснок – 1-2 зубчика

Для подачи:

  • булочки для гамбургеров – 6 шт.
  • помидор – 2-3 шт.
  • соленые или маринованные огурцы – 1-2 шт.
  • сладкий лук – 1 шт.
  • листья салата 
  • ломтики плавленого сыра
  • кетчуп
  • горчица

Рецепт приготовления:

1. Готовим говяжий фарш. Добавляем соль, черный и острый перец, измельченный лук, горчицу, рубленый базилик и пропущенный через пресс чеснок.

2. Смачиваем руки теплой водой и лепим шесть плоских котлет по размеру булочек для бургеров. Укладываем на смазанную маслом доску, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

3. Лук режем кольцами и по желанию маринуем в смеси уксуса и сахара.

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4. Затем жарим котлеты для бургеров на сковороде гриль по 5-7 минут с каждой стороны. Для большей прожарки – еще по 5-6 минут.

5. Булочки разрезаем пополам и нагреваем на сухой сковороде.

6. Тонкими кружками режем помидор и огурец.

7. Половинки булочек смазываем горчицей, кетчупом и собираем бургеры. Кладем лист салата, затем котлету, ломтик сыра, нарезанные помидоры, лук и огурцы. Накрываем верхней половинкой булочки и сразу же подаем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как запечь картофель с грибами. Мы также делились советами, которые помогут вкусно приготовить мясо.

Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами:
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Источник:

"Сегодня"

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