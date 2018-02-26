Как приготовить вкусный домашний бургер

Из вредного фастфуда бургеры можно превратить в полезное и очень вкусное блюдо. Для этого достаточно самостоятельно приготовить домашний фарш из говядины, взять в качестве основы цельнозерновую булочку и добавить побольше овощей.

Бургер с помидорами и маринованными огурцами

Ингредиенты на 6 порций:

говяжий фарш – 500 г

горчица – 1 ст.л.

зеленый лук – 2 стебля

соль, перец

молотый острый перец чили

базилик – 5 листиков

чеснок – 1-2 зубчика

Для подачи:

булочки для гамбургеров – 6 шт.

помидор – 2-3 шт.

соленые или маринованные огурцы – 1-2 шт.

сладкий лук – 1 шт.

листья салата

ломтики плавленого сыра

кетчуп

горчица

Рецепт приготовления:

1. Готовим говяжий фарш. Добавляем соль, черный и острый перец, измельченный лук, горчицу, рубленый базилик и пропущенный через пресс чеснок.

2. Смачиваем руки теплой водой и лепим шесть плоских котлет по размеру булочек для бургеров. Укладываем на смазанную маслом доску, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

3. Лук режем кольцами и по желанию маринуем в смеси уксуса и сахара.

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4. Затем жарим котлеты для бургеров на сковороде гриль по 5-7 минут с каждой стороны. Для большей прожарки – еще по 5-6 минут.

5. Булочки разрезаем пополам и нагреваем на сухой сковороде.

6. Тонкими кружками режем помидор и огурец.

7. Половинки булочек смазываем горчицей, кетчупом и собираем бургеры. Кладем лист салата, затем котлету, ломтик сыра, нарезанные помидоры, лук и огурцы. Накрываем верхней половинкой булочки и сразу же подаем.

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Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами: