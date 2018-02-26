Как приготовить вкусный домашний бургер
Сделать настоящий американский бургер совсем несложно
Из вредного фастфуда бургеры можно превратить в полезное и очень вкусное блюдо. Для этого достаточно самостоятельно приготовить домашний фарш из говядины, взять в качестве основы цельнозерновую булочку и добавить побольше овощей.
Бургер с помидорами и маринованными огурцами
Ингредиенты на 6 порций:
- говяжий фарш – 500 г
- горчица – 1 ст.л.
- зеленый лук – 2 стебля
- соль, перец
- молотый острый перец чили
- базилик – 5 листиков
- чеснок – 1-2 зубчика
Для подачи:
- булочки для гамбургеров – 6 шт.
- помидор – 2-3 шт.
- соленые или маринованные огурцы – 1-2 шт.
- сладкий лук – 1 шт.
- листья салата
- ломтики плавленого сыра
- кетчуп
- горчица
Рецепт приготовления:
1. Готовим говяжий фарш. Добавляем соль, черный и острый перец, измельченный лук, горчицу, рубленый базилик и пропущенный через пресс чеснок.
2. Смачиваем руки теплой водой и лепим шесть плоских котлет по размеру булочек для бургеров. Укладываем на смазанную маслом доску, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
3. Лук режем кольцами и по желанию маринуем в смеси уксуса и сахара.
4. Затем жарим котлеты для бургеров на сковороде гриль по 5-7 минут с каждой стороны. Для большей прожарки – еще по 5-6 минут.
5. Булочки разрезаем пополам и нагреваем на сухой сковороде.
6. Тонкими кружками режем помидор и огурец.
7. Половинки булочек смазываем горчицей, кетчупом и собираем бургеры. Кладем лист салата, затем котлету, ломтик сыра, нарезанные помидоры, лук и огурцы. Накрываем верхней половинкой булочки и сразу же подаем.
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Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами: