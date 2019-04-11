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Как приготовить вкусный домашний джем из мандаринов

Джем из цитрусовых – прекрасное дополнение к утренним тостам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Джем из мандаринов
Джем из мандаринов
Фото: freepik.com

Если вы купили кислые мандарины, не спешите расстраиваться, ведь из цитрусовых можно приготовить вкусный домашний джем. Чтобы сделать его более ароматным, вы можете добавить ваниль, корицу или молотый имбирь.

Мандариновый джем

Ингредиенты:

  • 1 кг мандаринов
  • 500 г сахара
  • 1 пакетик "Желфикса 2:1"
  • Лимонная кислота – на кончике ножа

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Рецепт приготовления:

  1. Мандарины помыть, очистить и разобрать на дольки. По желанию снять белые пленки.
  2. Переложить в чашу в блендера и хорошо взбить, чтобы получилось однородное пюре. 
  3. Мандариновую массу перелить в сотейник или небольшую кастрюльку с толстым дном.
  4. "Желфикс" перемешать с 2 ст.л. сахара, добавить к цитрусовому пюре и перемешать.
  5. Довести до кипения, добавить весь оставшийся сахар. Хорошо перемешать, снова довести до кипения и варить ровно 3 минуты. 
  6. В конце добавить лимонную кислоту и специи, если используете. Перемешать.
  7. Переложить джем в подготовленные банки и закатать. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить мандариновый лукум. "Сегодня" также делились рецептом ароматного мандаринового компота от ведущего Григория Германа.

Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:

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Источник: Сегодня
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