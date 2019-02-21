Как приготовить вкусный домашний хумус: рецепт от Григория Германа

Ведущий программы "Ранок з Україною" поделился рецептом фирменной закуски

Домашний хумус Фото: facebook.com/germancooks

Хумус – это закуска из нутового пюре, в состав которой обычно входят кунжутная паста (тахини), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка. Домашний хумус всегда вкуснее магазинного, поэтому рекомендуем приготовить его самостоятельно по рецепту телеведущего Григория Германа.

"Нут – это горох. Продается в сушеном виде. Сейчас его можно купить на каждом рынке. Берите тот, который белый. Есть еще зеленый – но это не он. Тахина – это паста из молотого кунжута. Можно сделать собственноручно. Но легче купить", – посоветовал Григорий Герман в своем Facebook.

Рецепт домашнего хумуса

Заливаем нут водой в глубокой емкости, добавляем соду на кончике ножа. В процессе настаивания нут увеличивается в два раза, так что емкость должна быть глубокой. Замачивать нут стоит минимум 8 часов, так что лучшее время для этого этапа – вечер. Утром сливаем воду и промываем нут до прозрачной воды. Проверено, будет вкуснее. Отвариваем нут до готовности. Которая наступает тогда, когда каждую горошину вы можете легко раздавить пальцами. Обычно на это нужно, в зависимости от количества гороха, до часа. Часть воды, в которой варился нут – оставляем в чашке. Немного, 200 мл. Остальную воду – выливаем. Нут высыпаем в глубокую миску с водой и активно перемешиваем рукой, стараясь по максимуму счистить шкурки с каждой горошины. Это добавит хумусу бархатистости и однородности. Пюрируем нут в блендере. Погружной не очень подходит, доводить хумус до искомой консистенции – дело нормального блендера. Чем он лучше – тем кремообразнее будет консистенция. В процессе пюрирования добавляем воду, в которой варился нут, оливковое масло, лимонный сок и приправы. Доводим хумус до вкуса. Чуть кисловатый, умеренно-соленый, характерный горохово-бобовый должен выйти. Добавляем тахину. Тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Еще раз проверяем по соли. Выкладываем хумус в глубокую тарелку, и ложкой делаем в середине характерное углубление. Если тарелка будет неглубокая – еще лучше! Получится хумусный вулкан, с кратером посередине! Заливаем углубление оливковым маслом. Оно должно быть качественное, первого отжима и со вкусом! Посыпаем хумус щепотью паприки. Я еще сумахом (молотой кожурой граната) припылил. Рядом выкладываем маринованные овощи и лаваш.

Напомним, ранее мы делились рецептом свекольного хумуса. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить дип из баклажанов по рецепту Джейми Оливера.

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