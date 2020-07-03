Как приготовить вкусный домашний квас: ТОП-5 рецептов
Разные рецепты домашнего кваса с фото
Квас – традиционный славянский напиток, который готовят на воде из хлеба с солодом. Его также делают из свеклы, фруктов и ягод.
Если хотите получить по-настоящему вкусный и полезный домашний квас, приготовьте его самостоятельно. Хорошая питьевая вода, немного терпения – и вы будете наслаждаться летним жаждоутоляющим напитком, который способен взбодрить организм и улучшить пищеварение.
Ингредиенты:
- 3 л воды
- 0,5 буханки ржаного хлеба
- 2 ч. л. сухих дрожжей
- 1 ст. л. ржаной муки
- 200 г сахара
- 1 ст. л. изюма
Способ приготовления:
- Нарезать хлеб на кусочки, выложить на противень в один слой и подсушить в разогретой духовке до зарумянивания.
- Выложить сухари в банку и залить их теплой водой. Оставить сухари на 3-4 часа, можно на ночь. Затем процедить получившуюся смесь через марлю.
- Соединить ржаную муку, сахар, дрожжи и перемешать.
- Добавить немного воды и еще раз перемешать. Вылить полученную дрожжевую массу в хлебную воду, добавить изюм. Все хорошо перемешать. Закрыть горловину банки марлей и оставить при комнатной температуре на 12-20 часов.
- Готовый квас процедить, разлить по бутылкам, банкам или графинам и поставить в холодильник. Хранить квас в холодильнике не больше 3-4 суток.
Ингредиенты:
- 1/2 3-литровой банки ржаных и пшеничных сухариков или готовой смеси для кваса
- 25 г живых дрожжей
- 8 ст.л. сахара
- 6-8 изюминок
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Способ приготовления:
- Сухари подсушите в духовке до появления темной корочки. Наполните банку сухарями до половины.
- Вскипятите 3 л воды, заполните банку кипятком на 2/3 и оставьте на несколько часов.
- Свежие дрожжи разведите в небольшом количестве теплой воды, добавьте 2 ст.л. сахара. Когда дрожжи растворятся, вылейте их в банку с сухарями, размешайте и долейте воды до самого горлышка.
- Поставьте банку с закваской в тазик и уберите в прохладное место на двое суток. Затем слейте воду, а получившуюся закваску разделите на 2 части.
- В две чистые 3-литровые банки выложите закваску, в каждую банку добавьте по 3 ст.л. сахара, немного сухарей и изюма. Залейте водой и оставьте на сутки.
- Готовый квас храните в холодильнике.
Ингредиенты:
- 300 г ржаного хлеба
- 2,5 л воды
- 2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. изюма
Способ приготовления:
- Нарежьте ржаной хлеб кубиками и отправьте в духовку на 10-15 минут на максимальную мощность. Половину хлеба залейте кипятком, добавьте изюм и сахар.
- Накройте марлей и оставьте в тепле.
- Через 1-2 суток на поверхности появится пена. После ее появления оставьте квас еще на одни сутки.
- Процедите квас и разлейте по бутылкам. В каждую бутылку добавьте 5-10 шт. изюма. Если вы хотите приготовить сладкий квас, на этом этапе можно добавить сахар, растворенный в воде.
- Оставьте бутылки с квасом в прохладном темном месте на 3 суток.
- Около 500 мл перебродивших сухарей с процеженного кваса оставьте для закваски следующей порции кваса. Залейте сухари кипятком и дайте остыть до комнатной температуры. Сахар и изюм второй раз добавлять не нужно. Добавьте закваску и хорошо размешайте. В тепле квас будет готов через 1-2 суток. С каждым разом станет получаться более насыщенная закваска, а вкус кваса будет становиться богаче и ярче.
Ингредиенты:
- 3-4 яблока
- 1 л воды
- 100 г сахара
- 1/2 ч. л. сухих дрожжей
- 1/2 ст. л. сока лимона
- 50 г изюма
- 50 г свежего имбиря
- 1 ч. л. меда
- 1 пучок мяты
Способ приготовления:
- Яблоки вымыть, очистить от кожицы и семян. Нарезать дольками и выложить в кастрюлю.
- Залить нарезанные яблоки горячей водой, довести до кипения, варить 5-7 минут. Снять с огня, дать остыть.
- В отдельную емкость отлить немного теплого яблочного отвара. Развести в нем дрожжи и оставить на 15 минут.
- Имбирь очистить, натереть на терке. Мяту и изюм вымыть, обсушить. Мяту мелко нарезать.
- В кастрюлю с яблоками добавить "подошедшие" дрожжи, сахар, сок лимона, мед, имбирь, изюм, мяту. Хорошо перемешать.
- Накрыть кастрюлю крышкой, оставить отверстие. Поставить квас для брожения при комнатной температуре на 12 часов.
- Готовый квас процедить. Поставить в прохладное место для охлаждения. Подавать квас с ломтиками лимона.
Ингредиенты:
- Вода
- 4 стакана малины
- 1 ч.л. сухих дрожжей
- Сахар
- Изюм
Способ приготовления:
- Для начала налейте в кастрюлю 4 л чистой воды и доведите до кипения.
- Разомните 4 стакана промытой малины в кастрюле. Нам нужно получить малиновую "кашу".
- Добавьте готовое ягодное пюре в кипяток.
- Пока малина закипает, займитесь дрожжами. Залейте дрожжи небольшим количеством теплой воды и перемешайте. Чтобы они активировались, нужно около 10-15 минут.
- Отфильтруйте малиновое сусло через марлю в стеклянную банку. Затем добавьте в сусло сахар из расчета 2 ст.л. на 1 л жидкости. Дождитесь, пока сусло остынет.
- Добавьте дрожжи и хорошо перемешайте. Оставьте банку на 5-6 часов в теплом месте. После того, как квас "отыграл", его необходимо перелить в бутылку и начать "газировать".
- Чтобы пошел газ, добавьте 1 чайную ложку сахара и несколько изюминок. Благодаря тому, что в напитке еще остались дрожжи, они начнут реагировать с сахаром и выделять углекислый газ. Чтобы он сохранился в напитке, нужно закрыть бутылку крышкой и поставить на 2-3 часа в тепло. А чтобы процесс выделения газа прекратился, отправьте малиновый квас в морозильную камеру.
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как испечь ржаной хлеб дома. Кроме этого, мы делились рецептом окрошки на белом квасе.
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