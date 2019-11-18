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Как приготовить вкусный и низкокалорийный чизкейк: пошаговый рецепт

Рецепт клубничного чизкейка без сахара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:21

Марина Иванченко – шеф-кондитер и автор фантастических десертов. Она готовит по-настоящему изысканные сладости, которые не грозят лишними килограммами.

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"В обычном десерте – 1,5-2 тысячи калорий в одном кусочке. Для примера, в моих десертах – около 150-200 калорий, поэтому вы представьте, насколько вы станете здоровее и стройнее", – говорит кондитер.

Сахар в таких полезных десертах заменяют природные сахариды и сахарный спирт. Их можно употреблять даже диабетикам.

Кондитер Марина Иванченко
Кондитер Марина Иванченко

В сладком искусстве Марина уже 11-й год, а вот особый рецепт собирала практически два года. Теперь в ее пирожных вы не найдете сахара, а муку и яйца опытный кондитер умело заменяет другими ингредиентами.

"Наверное, сейчас я вас удивлю, но яйца можно заменить яблоком, бананом, разрыхлителем обычным, которые мы все используем", – утверждает мастер по десертам.

В эфире шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Марина поделилась рецептом вкусного диетического чизкейка. Если в обычном чизкейке 350 ккал на 100 г, то этот десерт содержит всего 200 ккал на 100 г.

Основа торта готовится из миндальной муки. Чтобы ее сделать, нужно сырой миндаль залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.

Клубничный чизкейк из обезжиренного творога

Клубничный чизкейк
Клубничный чизкейк
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

  • 120 г миндальной муки
  • 2 г разрыхлителя
  • Соль
  • 50 г ореховой пасты
  • 40 г кунжута
  • 90 г изомальта в порошке

Для начинки:

  • 1 желток
  • 10 г рисового крахмала
  • 400 г обезжиренного сыра
  • 200 мл молока 0.5%
  • 100 г бананового пюре
  • 50 г клубники
  • 4 г желатина
  • Цедра лимона

Для клубничного конфитюра:

  • 130 г клубничного пюре
  • 4 г желатина
  • 30 г эритрола

Способ приготовления:

  1. Сделать основу. Измельчить все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Отправить в морозилку на 8 часов.
  2. Приготовить крем. Смешать молоко, желток и рисовый крахмал. Варить до загустения. Добавить предварительно замоченный желатин, остудить.
  3. Смешать творог и пюре банана, тщательно перемешать. Добавить цедру лимона. Смешать с заварным кремом.
  4. Охлажденное тесто натереть в форму. Печь при 180 ºС в течение 20 минут.
  5. Края формы застелить специальной пленкой. Выложить на песочную основу крем. Затем поставить в холодильник на полчаса.
  6. Сделать клубничный конфитюр. Смешать клубничное пюре и эритрол. Довести до кипения, добавить желатин. Снять с плиты и тщательно перемешать. Охладить до комнатной температуры.
  7. Вылить на чизкейк и поставить в холодильник на 10 минут. Украсить десерт свежей клубникой.

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Для этого тщательно измельчите жареные орехи (например, миндаль) в блендере, затем добавьте в смесь немного меда и соли. Еще раз хорошо взбейте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить чизкейк за 15 минут из ванильных сырков. "Сегодня" также делились рецептом черничного чизкейка в стаканчиках от Гордона Рамзи.

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Источник: Сегодня
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