Как приготовить вкусный киш с рыбой: рецепт телеведущей Анны Пановой
Подавать киш, ведущая советует, теплым
Ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова любит делится со своими поклонниками рецептами полезных и разнообразных блюд. На этот раз телеведущая поделилась рецептом простого в приготовлении и довольно вкусного блюда – киш с рыбой, которое идеально подойдет для встречи гостей.
Для теста потребуется:
- 1 яйцо
- 250 гр (1 стакан) муки
- 150 гр холодного сливочного масла
- 1 столовая ложка холодной воды
Для начинки:
- 400-500 гр форели (или семги, или другой рыбы)
- 150 гр твердого сыра
- 200 мл сливок 10%
- 2 яйца
- соль и прованские травы по вкусу
Способ приготовления:
Разрезав масло на мелкие кусочки и просеяв муку, замесите тесто. Оберните его пленкой и положите в холодильник на полчаса-час.
Потом охлажденное тесто разложите руками в форму, подняв "бортики". Тесто выпекается отдельно от начинки, 15-18 минут при температуре 180 градусов. Если в процессе выпечки бортики "осели", достаньте форму из духовки и поднимите края деревянной лопаткой, иначе получите блин.
Далее достаньте тесто из духовки, выложите на него сыр мелкими ломтиками, сверху рыбу мелкими ломтиками, сверху снова сыр. Взбитые сливки с яйцами, солью и травами, залейте в форму.
Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов. Проверяйте готовность зубочисткой.
Подавать киш, ведущая советует, теплым. Если остыл – разогрейте в духовке или микроволновке.
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