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Как приготовить вкусный киш с рыбой: рецепт телеведущей Анны Пановой

Сегодня, 11:25

Подавать киш, ведущая советует, теплым

Ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова любит делится со своими поклонниками рецептами полезных и разнообразных блюд. На этот раз телеведущая поделилась рецептом простого в приготовлении и довольно вкусного блюда – киш с рыбой, которое идеально подойдет для встречи гостей.

Рецепт киша с рыбой от телеведущей Анны Пановой
Рецепт киша с рыбой от телеведущей Анны Пановой
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Для теста потребуется:

  • 1 яйцо
  • 250 гр (1 стакан) муки
  • 150 гр холодного сливочного масла
  • 1 столовая ложка холодной воды

Для начинки:

  • 400-500 гр форели (или семги, или другой рыбы)
  • 150 гр твердого сыра
  • 200 мл сливок 10%
  • 2 яйца
  • соль и прованские травы по вкусу

Способ приготовления:

Разрезав масло на мелкие кусочки и просеяв муку, замесите тесто. Оберните его пленкой и положите в холодильник на полчаса-час.

Потом охлажденное тесто разложите руками в форму, подняв "бортики". Тесто выпекается отдельно от начинки, 15-18 минут при температуре 180 градусов. Если в процессе выпечки бортики "осели", достаньте форму из духовки и поднимите края деревянной лопаткой, иначе получите блин.

Рыбный киш от Анны Пановой
Рыбный киш от Анны Пановой
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Далее достаньте тесто из духовки, выложите на него сыр мелкими ломтиками, сверху рыбу мелкими ломтиками, сверху снова сыр. Взбитые сливки с яйцами, солью и травами, залейте в форму.

Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов. Проверяйте готовность зубочисткой.

Подавать киш, ведущая советует, теплым. Если остыл – разогрейте в духовке или микроволновке.

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Источник: Сегодня
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