Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить вкусный кулич: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим кулич по старинному рецепту

Ирина Павлина
Сегодня, 13:06

Православная Пасха-2020 наступит 19 апреля. В честь праздника предлагаем испечь вкуснейший домашний кулич по рецепту 1892 года.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Пасхальный кулич по старинному рецепту

Кулич на Пасху
Кулич на Пасху
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 0.5 л молока
  • 1 кг муки
  • 20 г сухих дрожжей
  • 5 яиц
  • 200 г сахара
  • 300 г сливочного масла
  • 70 г миндаля
  • Цедра лимона
  • 200 г изюма
  • 70 г миндаля
  • Щепотка шафрана

Читайте также:
Рецепт легкого творожного пирога на Пасху от Лилии Ребрик

Способ приготовления:

  1. Сделайте опару. Нагрейте молоко до температуры 36 ºС, добавьте сухие дрожжи, часть сахара, немного муки и тщательно перемешайте. В конце добавьте шафран. Накройте пленкой и поставьте в тепло на 20 минут.
  2. Добавьте яйца, просеянную муку и сливочное масло. Замесите тесто. Добавьте изюм, цедру лимона, сахар, измельченные орехи и перемешайте.
  3. Поставьте тесто в теплое место на час. Обомните и выложите в формы, наполняя на треть.
  4. Разогрейте духовку до 40 ºС. Поставьте заготовки в духовку. Когда они увеличатся в объеме в два раза, увеличьте нагрев до 160 ºС и пеките куличи до золотистого цвета.
  5. Приготовьте белковую глазурь и украсьте куличи.

На заметку

Вы можете добавить в тесто цукаты – апельсиновые или ананасовые.

Напомним, ранее мы писали, как сделать желатиновую глазурь для кулича.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Детская Пасха: ТОП-5 рецептов праздничных блюд для малышей Творожная запеканка в мультиварке: простой рецепт без сметаны Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов Индекс пасхальной корзинки: на сколько в этом году стало дороже разговеться
Пасха кулич выпечка рецепт что приготовить Григорий Герман
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Восковая кукла!": Ани Лорак удивила новыми фото
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину
Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми під час карантину
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса

Популярные статьи

Сегодня, 11:21Fun

Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушек

Сегодня, 10:01Fun

Что нужно делать в Чистый четверг: главные правила

Сегодня, 09:06Food

Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов

Вчера, 21:23Fun

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Вчера, 16:00Fun

Благодатный огонь: священник раскрыл тайну, как это происходит

Вчера, 12:48Fun

Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника

Вчера, 12:16Food

Рецепт пасхального кулича на литр молока

14 апреляEvents

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

14 апреляFood

Весенние салаты из рукколы: три вкусные идеи

14 апреляFun

Чистый четверг: главные приметы праздника

14 апреляWellness

Ячмень на глазу: почему он появляется и как его быстро вылечить

14 апреляFun

Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреля

14 апреляFood

Авокадо: польза для здоровья и правила выбора

14 апреляШоу-бизнес

Анна Седокова публично рассказала, что Меладзе делал с солистками "ВИА Гры"

13 апреляПсихология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

13 апреляWellness

Как избавиться от изжоги: 10 эффективных способов

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Сергей и Снежана Бабкины рассказали о кризисе в их отношениях
Сергей и Снежана Бабкины рассказали о кризисе в их отношениях
10 полезных продуктов, которые должны быть на вашем столе
10 полезных продуктов, которые должны быть на вашем столе
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
"Сваливай в Киев!": Седокова разгневала россиян новым фото
Заворотнюк вперше за довгий час опублікувала фото в Instagram
Заворотнюк вперше за довгий час опублікувала фото в Instagram
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото