Как приготовить вкусный кулич: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим кулич по старинному рецепту
Православная Пасха-2020 наступит 19 апреля. В честь праздника предлагаем испечь вкуснейший домашний кулич по рецепту 1892 года.
Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Пасхальный кулич по старинному рецепту
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 0.5 л молока
- 1 кг муки
- 20 г сухих дрожжей
- 5 яиц
- 200 г сахара
- 300 г сливочного масла
- 70 г миндаля
- Цедра лимона
- 200 г изюма
- 70 г миндаля
- Щепотка шафрана
Способ приготовления:
- Сделайте опару. Нагрейте молоко до температуры 36 ºС, добавьте сухие дрожжи, часть сахара, немного муки и тщательно перемешайте. В конце добавьте шафран. Накройте пленкой и поставьте в тепло на 20 минут.
- Добавьте яйца, просеянную муку и сливочное масло. Замесите тесто. Добавьте изюм, цедру лимона, сахар, измельченные орехи и перемешайте.
- Поставьте тесто в теплое место на час. Обомните и выложите в формы, наполняя на треть.
- Разогрейте духовку до 40 ºС. Поставьте заготовки в духовку. Когда они увеличатся в объеме в два раза, увеличьте нагрев до 160 ºС и пеките куличи до золотистого цвета.
- Приготовьте белковую глазурь и украсьте куличи.
На заметку
Вы можете добавить в тесто цукаты – апельсиновые или ананасовые.
Напомним, ранее мы писали, как сделать желатиновую глазурь для кулича.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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Источник: Сегодня