Как приготовить вкусный кулич: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим кулич по старинному рецепту

Православная Пасха-2020 наступит 19 апреля. В честь праздника предлагаем испечь вкуснейший домашний кулич по рецепту 1892 года.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Пасхальный кулич по старинному рецепту

Кулич на Пасху Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

0.5 л молока

1 кг муки

20 г сухих дрожжей

5 яиц

200 г сахара

300 г сливочного масла

70 г миндаля

Цедра лимона

200 г изюма

70 г миндаля

Щепотка шафрана

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Способ приготовления:

Сделайте опару. Нагрейте молоко до температуры 36 ºС, добавьте сухие дрожжи, часть сахара, немного муки и тщательно перемешайте. В конце добавьте шафран. Накройте пленкой и поставьте в тепло на 20 минут. Добавьте яйца, просеянную муку и сливочное масло. Замесите тесто. Добавьте изюм, цедру лимона, сахар, измельченные орехи и перемешайте. Поставьте тесто в теплое место на час. Обомните и выложите в формы, наполняя на треть. Разогрейте духовку до 40 ºС. Поставьте заготовки в духовку. Когда они увеличатся в объеме в два раза, увеличьте нагрев до 160 ºС и пеките куличи до золотистого цвета. Приготовьте белковую глазурь и украсьте куличи.

На заметку

Вы можете добавить в тесто цукаты – апельсиновые или ананасовые.

Напомним, ранее мы писали, как сделать желатиновую глазурь для кулича.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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