Как приготовить вкусный плов с курицей в казане
Рецепт ароматного плова с куриными бедрышками
Классический плов готовят с бараниной. Но вместо этого мяса можно использовать свинину, курицу или говядину. Если вы хотите, чтобы плов получился золотистого цвета, добавьте немного куркумы или карри.
Смотрите видео, как приготовить плов с креветками:
Мы расскажем, как приготовить вкусный домашний плов с курицей. Желательно использовать бедрышки – они намного сочнее, чем грудки. Готовый плов можно украсить зернами граната и веточками зелени.
Плов с курицей в казане
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 4-5 куриных бедрышек
- 500 г риса для плова
- 400 г моркови
- 2 небольшие луковицы
- 2 головки чеснока
- 2 ст.л. темного изюма
- 1/2 ч.л. семян зиры
- 1/2 ч.л. молотая паприки
- 1/2 ч.л. молотого кориандра
- 1/2 ч.л. куркумы
- 2 ч.л. сушеного барбариса
- Растительное масло для обжарки
- Вода
- Соль – по вкусу
- Зерна граната
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Способ приготовления:
- Рис хорошо промыть под проточной водой, затем переложить в кастрюлю, залить водой, чтобы она покрывала рис на 3 см, посолить. Оставить на 2-3 часа.
- Куриные бедра без кожи и костей разрезать на небольшие кусочки, хорошо посолить, сложить в контейнер и отправить в холодильник минимум на 2 часа.
- Замочить в холодной воде изюм.
- Нарезать лук полукольцами, морковь – тонкой соломкой.
- Приготовить зирвак. Налить растительного масла примерно на 1 см в казан, обжарить на среднем огне лук до золотистого цвета, периодически помешивая. Затем туда же выложить кусочки куриного мяса. Обжарить курицу до золотистой корочки.
- Выложить на мясо морковь, аккуратно ее разровнять. Добавить специи, оставив половину зиры. Залить зирвак 650 мл кипятка и тушить в течение 30 минут на среднем огне, не накрывая крышкой.
- Слить воду с риса, выложить его в казан на зирвак. Две головки чеснока, очищенные от верхней шелухи, поместить внутрь рисового слоя. Разровнять рис.
- Аккуратно залить рис кипятком так, чтобы вода его полностью покрыла. Посыпать рис оставшейся зирой. Довести на сильном огне до кипения, накрыть крышкой и сбавить огонь до минимума.
- Примерно через 20 минут вода должна полностью впитаться. Если этого не произошло, поставить казан на огонь еще на несколько минут. Посыпать плов просушенным изюмом.
- Казан снова накрыть крышкой и оставить еще на 30-40 минут, чтобы он дошел.
- Перед подачей плов хорошо перемешать.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постный плов из булгура. Мы также делились рецептом диетического плова с курицей от Асмик Гаспарян.
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Источник: Сегодня