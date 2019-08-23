Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить вкусный плов с курицей в казане

Рецепт ароматного плова с куриными бедрышками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Плов с курицей в казане
Плов с курицей в казане
Фото: Depositphotos

Классический плов готовят с бараниной. Но вместо этого мяса можно использовать свинину, курицу или говядину. Если вы хотите, чтобы плов получился золотистого цвета, добавьте немного куркумы или карри.

Смотрите видео, как приготовить плов с креветками:

Мы расскажем, как приготовить вкусный домашний плов с курицей. Желательно использовать бедрышки – они намного сочнее, чем грудки. Готовый плов можно украсить зернами граната и веточками зелени.

Плов с курицей в казане

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 4-5 куриных бедрышек
  • 500 г риса для плова
  • 400 г моркови
  • 2 небольшие луковицы
  • 2 головки чеснока
  • 2 ст.л. темного изюма
  • 1/2 ч.л. семян зиры
  • 1/2 ч.л. молотая паприки
  • 1/2 ч.л. молотого кориандра
  • 1/2 ч.л. куркумы
  • 2 ч.л. сушеного барбариса
  • Растительное масло для обжарки
  • Вода
  • Соль – по вкусу
  • Зерна граната

Читайте также:
Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

Способ приготовления:

  1. Рис хорошо промыть под проточной водой, затем переложить в кастрюлю, залить водой, чтобы она покрывала рис на 3 см, посолить. Оставить на 2-3 часа.
  2. Куриные бедра без кожи и костей разрезать на небольшие кусочки, хорошо посолить, сложить в контейнер и отправить в холодильник минимум на 2 часа.
  3. Замочить в холодной воде изюм.
  4. Нарезать лук полукольцами, морковь – тонкой соломкой.
  5. Приготовить зирвак. Налить растительного масла примерно на 1 см в казан, обжарить на среднем огне лук до золотистого цвета, периодически помешивая. Затем туда же выложить кусочки куриного мяса. Обжарить курицу до золотистой корочки.
  6. Выложить на мясо морковь, аккуратно ее разровнять. Добавить специи, оставив половину зиры. Залить зирвак 650 мл кипятка и тушить в течение 30 минут на среднем огне, не накрывая крышкой.
  7. Слить воду с риса, выложить его в казан на зирвак. Две головки чеснока, очищенные от верхней шелухи, поместить внутрь рисового слоя. Разровнять рис.
  8. Аккуратно залить рис кипятком так, чтобы вода его полностью покрыла. Посыпать рис оставшейся зирой. Довести на сильном огне до кипения, накрыть крышкой и сбавить огонь до минимума.
  9. Примерно через 20 минут вода должна полностью впитаться. Если этого не произошло, поставить казан на огонь еще на несколько минут. Посыпать плов просушенным изюмом.
  10. Казан снова накрыть крышкой и оставить еще на 30-40 минут, чтобы он дошел. 
  11. Перед подачей плов хорошо перемешать.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постный плов из булгура. Мы также делились рецептом диетического плова с курицей от Асмик Гаспарян.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь яблочные маффины с корицей Как приготовить грибной паштет с овощами Рецепт капрезе из беби-моцареллы с помидорами черри Куриные отбивные с виноградом и розмарином: рецепт дня
курица плов рис рецепт филе
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться
Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 23 августа: все знаки зодиака

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

"Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Что с ней?": украинская певица шокировала внешним видом

Вчера, 10:26Fun

Бузову на Бали обокрали и довели до слез обезьяны: забавное видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 22 августа: все знаки зодиака

21 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 августаШоу-бизнес

Точная копия мамы! Дочка Елены Кравец очаровала новой фотосессией

21 августаFun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

21 августаШоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

21 августаШоу-бизнес

Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

21 августаTravel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

21 августаШоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаШоу-бизнес

"Семья": экс-супруг Ани Лорак показал новое фото возлюбленной

20 августаFood

"МастерШеф" 9 сезон: на кастинг пришла экс-"холостячка" Натали

20 августаШоу-бизнес

Известная украинская актриса откровенно рассказала о домашнем насилии

Новости партнеров

Что происходит с телом человека который ест чеснок
Что происходит с телом человека который ест чеснок
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
MARUV впервые показала фигуру (фото)
MARUV впервые показала фигуру (фото)
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Продукты и элементы для роста волос
Продукты и элементы для роста волос
10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо
10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо