Как приготовить вкусный плов с курицей в казане

Рецепт ароматного плова с куриными бедрышками

Плов с курицей в казане Фото: Depositphotos

Классический плов готовят с бараниной. Но вместо этого мяса можно использовать свинину, курицу или говядину. Если вы хотите, чтобы плов получился золотистого цвета, добавьте немного куркумы или карри.

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Мы расскажем, как приготовить вкусный домашний плов с курицей. Желательно использовать бедрышки – они намного сочнее, чем грудки. Готовый плов можно украсить зернами граната и веточками зелени.

Плов с курицей в казане

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

4-5 куриных бедрышек

500 г риса для плова

400 г моркови

2 небольшие луковицы

2 головки чеснока

2 ст.л. темного изюма

1/2 ч.л. семян зиры

1/2 ч.л. молотая паприки

1/2 ч.л. молотого кориандра

1/2 ч.л. куркумы

2 ч.л. сушеного барбариса

Растительное масло для обжарки

Вода

Соль – по вкусу

Зерна граната

Способ приготовления:

Рис хорошо промыть под проточной водой, затем переложить в кастрюлю, залить водой, чтобы она покрывала рис на 3 см, посолить. Оставить на 2-3 часа. Куриные бедра без кожи и костей разрезать на небольшие кусочки, хорошо посолить, сложить в контейнер и отправить в холодильник минимум на 2 часа. Замочить в холодной воде изюм. Нарезать лук полукольцами, морковь – тонкой соломкой. Приготовить зирвак. Налить растительного масла примерно на 1 см в казан, обжарить на среднем огне лук до золотистого цвета, периодически помешивая. Затем туда же выложить кусочки куриного мяса. Обжарить курицу до золотистой корочки. Выложить на мясо морковь, аккуратно ее разровнять. Добавить специи, оставив половину зиры. Залить зирвак 650 мл кипятка и тушить в течение 30 минут на среднем огне, не накрывая крышкой. Слить воду с риса, выложить его в казан на зирвак. Две головки чеснока, очищенные от верхней шелухи, поместить внутрь рисового слоя. Разровнять рис. Аккуратно залить рис кипятком так, чтобы вода его полностью покрыла. Посыпать рис оставшейся зирой. Довести на сильном огне до кипения, накрыть крышкой и сбавить огонь до минимума. Примерно через 20 минут вода должна полностью впитаться. Если этого не произошло, поставить казан на огонь еще на несколько минут. Посыпать плов просушенным изюмом. Казан снова накрыть крышкой и оставить еще на 30-40 минут, чтобы он дошел. Перед подачей плов хорошо перемешать.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постный плов из булгура. Мы также делились рецептом диетического плова с курицей от Асмик Гаспарян.

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