Как приготовить вкусный теплый салат: советы Джейми Оливера

"Единственное известное мне правило теплых салатов – в них должно быть что-нибудь теплое", – говорит Джейми Оливер. Поэтому вы можете дать полную свободу своей фантазии.

"Когда я начал жить один, то часто готовил салат из копченого бекона или панчетты. Я поджаривал их на сковородке до хрустящей корочки и добавлял горсть кедровых орешков. Затем я перемешивал эти ингредиенты с салатными листьями и уксусно-масляной заправкой. Ничего выдающегося, но при этом у меня выходил чудесный несложный салат со многими вкусами и текстурами", – рассказал британец.

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Вот пять главных секретов приготовления теплых салатов от "Голого шефа":

Подумайте, что будет хорошо сочетаться с основным ингредиентом, прежде чем готовить заправку. Лимонный сок подходит к рыбе, апельсиновый – к утке, бальзамический уксус – к копченому бекону, хересный уксус – к куриной печени. Убедитесь, что все ингредиенты будущего салата готовы и под рукой, прежде чем браться за мясо и рыбу; иначе, если вы будете мыть, резать и крошить их в последний момент, все остынет, и ваш салат уже не будет теплым! Мясо и рыбу нарежьте или порвите кусочками на один укус, прежде чем кидать их в миску, так чтобы большие тяжелые куски не раздавили и не примяли салатные листья. Не добавляйте в салат слишком много мяса. 50-100 г мяса на порцию для закуски идеально. 150 г – это уже основное блюдо. Если вы готовите теплый салат с мясом, добавьте сок от жарки в заправку.

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