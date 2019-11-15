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Как приготовить вкусный тыквенный хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт пряной тыквенной выпечки для осеннего чаепития

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35

Тыквенный хлеб – на самом деле, это тыквенный кекс. Вам понадобится примерно 30 секунд на замешивание теста, где-то 15 минут на приготовление этого блюда, плюс 40 минут в духовке. Все очень просто и очень вкусно.

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Рецепт от ведущего "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григория Германа.

Тыквенный хлеб с пряностями

Тыквенный хлеб в духовке
Тыквенный хлеб в духовке
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 330 г муки
  • 150 г сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 3/4 ч.л. соды
  • 1/2 ч.л. корицы
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/4 ч.л. мускатного ореха
  • 1/8 ч.л. гвоздики
  • 3 ст.л. тыквенного пюре
  • 2 яйца
  • 120 мл растительного масла

Способ приготовления:

  1. Смешайте пюре из вареной тыквы, яйца и растительное масло.
  2. Соедините все сухие ингредиенты в отдельной миске.
  3. Затем добавьте жидкие ингредиенты в сухие и быстро перемешайте.
  4. Выложите тесто в прямоугольную форму для кекса, смазанную маслом.
  5. Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку на 40 минут.

Как сделать сладкое пюре из вареной тыквы

Ингредиенты:

  • 500 г тыквенной мякоти
  • 1 стакан воды
  • 2 ст.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Нарезать тыквенную мякоть кубиками и сложить в кастрюлю. Добавить воду и сахар, поставить на огонь.
  2. Варить около 20 минут, до мягкости тыквы. Немного остудить и взбить с помощью блендера в пюре.
  3. Перелить в банку и хранить в холодильнике.

Напомним, ранее мы делились рецептом безглютеновых тыквенных маффинов. "Сегодня" также рассказывали, как испечь плацинды с тыквой и брынзой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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