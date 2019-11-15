Как приготовить вкусный тыквенный хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт пряной тыквенной выпечки для осеннего чаепития
Тыквенный хлеб – на самом деле, это тыквенный кекс. Вам понадобится примерно 30 секунд на замешивание теста, где-то 15 минут на приготовление этого блюда, плюс 40 минут в духовке. Все очень просто и очень вкусно.
Рецепт от ведущего "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григория Германа.
Тыквенный хлеб с пряностями
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 330 г муки
- 150 г сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 3/4 ч.л. соды
- 1/2 ч.л. корицы
- 1/2 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. мускатного ореха
- 1/8 ч.л. гвоздики
- 3 ст.л. тыквенного пюре
- 2 яйца
- 120 мл растительного масла
Способ приготовления:
- Смешайте пюре из вареной тыквы, яйца и растительное масло.
- Соедините все сухие ингредиенты в отдельной миске.
- Затем добавьте жидкие ингредиенты в сухие и быстро перемешайте.
- Выложите тесто в прямоугольную форму для кекса, смазанную маслом.
- Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку на 40 минут.
Как сделать сладкое пюре из вареной тыквы
Ингредиенты:
- 500 г тыквенной мякоти
- 1 стакан воды
- 2 ст.л. сахара
Способ приготовления:
- Нарезать тыквенную мякоть кубиками и сложить в кастрюлю. Добавить воду и сахар, поставить на огонь.
- Варить около 20 минут, до мягкости тыквы. Немного остудить и взбить с помощью блендера в пюре.
- Перелить в банку и хранить в холодильнике.
Напомним, ранее мы делились рецептом безглютеновых тыквенных маффинов. "Сегодня" также рассказывали, как испечь плацинды с тыквой и брынзой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня