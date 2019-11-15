Как приготовить вкусный тыквенный хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт пряной тыквенной выпечки для осеннего чаепития

Тыквенный хлеб – на самом деле, это тыквенный кекс. Вам понадобится примерно 30 секунд на замешивание теста, где-то 15 минут на приготовление этого блюда, плюс 40 минут в духовке. Все очень просто и очень вкусно.

Рецепт от ведущего "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григория Германа.

Тыквенный хлеб с пряностями

Тыквенный хлеб в духовке Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

330 г муки

150 г сахара

1 ч.л. разрыхлителя

3/4 ч.л. соды

1/2 ч.л. корицы

1/2 ч.л. соли

1/4 ч.л. мускатного ореха

1/8 ч.л. гвоздики

3 ст.л. тыквенного пюре

2 яйца

120 мл растительного масла

Способ приготовления:

Смешайте пюре из вареной тыквы, яйца и растительное масло. Соедините все сухие ингредиенты в отдельной миске. Затем добавьте жидкие ингредиенты в сухие и быстро перемешайте. Выложите тесто в прямоугольную форму для кекса, смазанную маслом. Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку на 40 минут.

Как сделать сладкое пюре из вареной тыквы

Ингредиенты:

500 г тыквенной мякоти

1 стакан воды

2 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Нарезать тыквенную мякоть кубиками и сложить в кастрюлю. Добавить воду и сахар, поставить на огонь. Варить около 20 минут, до мягкости тыквы. Немного остудить и взбить с помощью блендера в пюре. Перелить в банку и хранить в холодильнике.

Напомним, ранее мы делились рецептом безглютеновых тыквенных маффинов. "Сегодня" также рассказывали, как испечь плацинды с тыквой и брынзой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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