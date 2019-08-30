Как приготовить воздушные сырники в духовке

Делаем сырники в духовке в формочках

Сырники в духовке для детей Фото: Depositphotos

Не знаете, как запечь сырники в духовке? Все очень просто: вам нужно будет перемешать ингредиенты для теста и выложить его в порционные формочки, после чего поставить в печь.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Чтобы сырники в духовке получились воздушными, творог следует предварительно перетереть через сито. Готовое блюдо можно подавать вместе с вареньем, сметаной, медом или сгущенным молоком.

Сырники в духовке с мукой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г мягкого творога

2 яйца

3 ст.л. сахара

4 ст.л. муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. ванильного сахара

Щепотка соли

Горсть изюма, сушеной вишни, свежих ягод или замороженных ягод – по желанию

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 C. Разотрите яйца вместе с сахаром и ванилью. Добавьте творог, муку, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. По желанию добавьте сухофрукты или ягоды, аккуратно размешайте. Форму для маффинов на 12 штук смажьте маслом и выложите творожное тесто. Выпекайте в разогретой духовке в течение 35-40 минут или пока середина не пропечется, а сырники не подрумянятся. Перед подачей сырники остудить и вынуть из формочек.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать сырники без муки и сахара. "Сегодня" также делились рецептом сырников с шоколадной начинкой.

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