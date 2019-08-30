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Как приготовить воздушные сырники в духовке

Делаем сырники в духовке в формочках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Сырники в духовке для детей
Сырники в духовке для детей
Фото: Depositphotos

Не знаете, как запечь сырники в духовке? Все очень просто: вам нужно будет перемешать ингредиенты для теста и выложить его в порционные формочки, после чего поставить в печь.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Чтобы сырники в духовке получились воздушными, творог следует предварительно перетереть через сито. Готовое блюдо можно подавать вместе с вареньем, сметаной, медом или сгущенным молоком.

Сырники в духовке с мукой

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г мягкого творога
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. сахара
  • 4 ст.л. муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • Горсть изюма, сушеной вишни, свежих ягод или замороженных ягод – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 C.
  2. Разотрите яйца вместе с сахаром и ванилью.
  3. Добавьте творог, муку, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. По желанию добавьте сухофрукты или ягоды, аккуратно размешайте.
  4. Форму для маффинов на 12 штук смажьте маслом и выложите творожное тесто.
  5. Выпекайте в разогретой духовке в течение 35-40 минут или пока середина не пропечется, а сырники не подрумянятся.
  6. Перед подачей сырники остудить и вынуть из формочек.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать сырники без муки и сахара. "Сегодня" также делились рецептом сырников с шоколадной начинкой.

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Источник: Сегодня
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