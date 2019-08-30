Как приготовить воздушные сырники в духовке
Делаем сырники в духовке в формочках
Не знаете, как запечь сырники в духовке? Все очень просто: вам нужно будет перемешать ингредиенты для теста и выложить его в порционные формочки, после чего поставить в печь.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Чтобы сырники в духовке получились воздушными, творог следует предварительно перетереть через сито. Готовое блюдо можно подавать вместе с вареньем, сметаной, медом или сгущенным молоком.
Сырники в духовке с мукой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г мягкого творога
- 2 яйца
- 3 ст.л. сахара
- 4 ст.л. муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. ванильного сахара
- Щепотка соли
- Горсть изюма, сушеной вишни, свежих ягод или замороженных ягод – по желанию
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 C.
- Разотрите яйца вместе с сахаром и ванилью.
- Добавьте творог, муку, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. По желанию добавьте сухофрукты или ягоды, аккуратно размешайте.
- Форму для маффинов на 12 штук смажьте маслом и выложите творожное тесто.
- Выпекайте в разогретой духовке в течение 35-40 минут или пока середина не пропечется, а сырники не подрумянятся.
- Перед подачей сырники остудить и вынуть из формочек.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать сырники без муки и сахара. "Сегодня" также делились рецептом сырников с шоколадной начинкой.
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Источник: Сегодня