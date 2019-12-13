Как приготовить воздушный творожник: рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт пышной творожной запеканки с лимоном

Творожник с лимоном Фото: Depositphotos

Ищете рецепт необычной творожной запеканки? Тогда приготовьте пышный творожник по рецепту Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Чтобы сделать его вкус интереснее, она добавляет тертую лимонную цедру и сок.

Воздушный творожник

Время приготовления:

1 час 20 минут

Калорийность:

566 ккал на порцию

Ингредиенты на 6 порций:

Нежирный творог — 750 г

Масло сливочное — 175 г

Сахарный песок — 150 г

Яйцо — 6 шт.

Лимон — 1 шт.

Крупа манная — 75 г

Сахарная пудра — 30 г

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180 °С. Цедру лимона натереть на мелкой терке, выжать из него сок. Предварительно размягченное сливочное масло взбивать на самой большой скорости, понемногу добавляя сахар, цедру и 2–3 ст. л. лимонного сока, до получения гладкой однородной массы. Не прекращая взбивать, по одному добавить яйца. Уменьшить скорость и небольшими порциями ввести творог и манную крупу. Смазать оставшимся маслом форму для выпечки, выложить в нее творожную массу и разровнять. Выпекать в разогретой духовке около часа. Готовый творожник присыпать сахарной пудрой.

Полезный совет

Можно добавить не шесть, а четыре яйца, пирог получится более диетическим, но и поднимется он гораздо меньше.

Напомним, ранее мы делились рецептом сырников с вяленой клюквой и ягодным соусом. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники без яиц и сахара.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.