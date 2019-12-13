Как приготовить воздушный творожник: рецепт от Юлии Высоцкой
Рецепт пышной творожной запеканки с лимоном
Ищете рецепт необычной творожной запеканки? Тогда приготовьте пышный творожник по рецепту Юлии Высоцкой.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Чтобы сделать его вкус интереснее, она добавляет тертую лимонную цедру и сок.
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Воздушный творожник
Время приготовления:
- 1 час 20 минут
Калорийность:
- 566 ккал на порцию
Ингредиенты на 6 порций:
- Нежирный творог — 750 г
- Масло сливочное — 175 г
- Сахарный песок — 150 г
- Яйцо — 6 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Крупа манная — 75 г
- Сахарная пудра — 30 г
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
- Цедру лимона натереть на мелкой терке, выжать из него сок.
- Предварительно размягченное сливочное масло взбивать на самой большой скорости, понемногу добавляя сахар, цедру и 2–3 ст. л. лимонного сока, до получения гладкой однородной массы.
- Не прекращая взбивать, по одному добавить яйца.
- Уменьшить скорость и небольшими порциями ввести творог и манную крупу.
- Смазать оставшимся маслом форму для выпечки, выложить в нее творожную массу и разровнять.
- Выпекать в разогретой духовке около часа.
- Готовый творожник присыпать сахарной пудрой.
Полезный совет
Можно добавить не шесть, а четыре яйца, пирог получится более диетическим, но и поднимется он гораздо меньше.
Напомним, ранее мы делились рецептом сырников с вяленой клюквой и ягодным соусом. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники без яиц и сахара.
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Источник: Сегодня