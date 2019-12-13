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Как приготовить воздушный творожник: рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт пышной творожной запеканки с лимоном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Творожник с лимоном
Творожник с лимоном
Фото: Depositphotos

Ищете рецепт необычной творожной запеканки? Тогда приготовьте пышный творожник по рецепту Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Чтобы сделать его вкус интереснее, она добавляет тертую лимонную цедру и сок.

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Воздушный творожник

Время приготовления:

  • 1 час 20 минут

Калорийность:

  • 566 ккал на порцию

Ингредиенты на 6 порций:

  • Нежирный творог — 750 г
  • Масло сливочное — 175 г
  • Сахарный песок — 150 г
  • Яйцо — 6 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Крупа манная — 75 г
  • Сахарная пудра — 30 г

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
  2. Цедру лимона натереть на мелкой терке, выжать из него сок.
  3. Предварительно размягченное сливочное масло взбивать на самой большой скорости, понемногу добавляя сахар, цедру и 2–3 ст. л. лимонного сока, до получения гладкой однородной массы.
  4. Не прекращая взбивать, по одному добавить яйца.
  5. Уменьшить скорость и небольшими порциями ввести творог и манную крупу.
  6. Смазать оставшимся маслом форму для выпечки, выложить в нее творожную массу и разровнять.
  7. Выпекать в разогретой духовке около часа.
  8. Готовый творожник присыпать сахарной пудрой.

Полезный совет

Можно добавить не шесть, а четыре яйца, пирог получится более диетическим, но и поднимется он гораздо меньше.

Напомним, ранее мы делились рецептом сырников с вяленой клюквой и ягодным соусом. "Сегодня" также писали, как приготовить сырники без яиц и сахара.

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Источник: Сегодня
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