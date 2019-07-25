Как приготовить вяленые помидоры на зиму: пошаговый рецепт

Рецепт вяленых помидоров в масле

Вяленые томаты на зиму в масле Фото: Depositphotos

Вяленые помидоры – это вкусная домашняя заготовка, которую можно использовать для приготовления салатов, пасты, выпечки, мяса и птицы. Самые вкусные вяленые томаты – те, что залиты оливковым маслом.

Смотрите видео, как заморозить томаты на зиму:

В банку с помидорами можно добавлять различные вкусовые и ароматические добавки: розмарин, чеснок, перец чили, мед, мед, имбирь или тимьян.

Вяленые помидоры: рецепт с маслом и чесноком

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1,5 кг помидор сорта "Сливка"

Рафинированное масло

6 зубчиков чеснока

2 столовые ложки 6% яблочного уксуса

1 ст.л. сушеных прованских трав

1 ч.л. сушеного тимьяна – по желанию

1 ч.л. сушеного розмарина – по желанию

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Помидоры помойте и удалите плодоножки. Затем разрежьте вдоль на 2-4 части, в зависимости от размера. Если в томатах много жидкости, удалите сердцевину с семенами. Застелите большой противень пергаментной бумагой и плотно выложите помидоры срезом вверх. Немного посолите каждый кусочек, присыпьте сушеными прованскими травами. Духовку разогрейте до 100 С. Поставьте противень на средний уровень и сушите до 10 часов. Вам может хватить и 3-5 часов. Дверца духовки должна быть приоткрытой, чтобы влага быстрее испарялась. Время сушки зависит от размера и сочности помидор. Готовые томаты значительно уменьшатся в размере, будут слегка влажными, но без сока, и будут гнуться в руках. Переложите вяленые помидоры в чистую стеклянную банку вперемежку с порезанными дольками чеснока, тимьяном и розмарином. Смешайте часть масла с яблочным уксусом и залейте помидоры. Влейте столько растительного масла, чтобы оно полностью покрывало томаты. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник. Там они могут храниться около года.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно хранить помидоры. "Сегодня" также делились рецептом киша с вялеными томатами.

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