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Как приготовить вяленые помидоры на зиму: пошаговый рецепт

Рецепт вяленых помидоров в масле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Вяленые томаты на зиму в масле
Вяленые томаты на зиму в масле
Фото: Depositphotos

Вяленые помидоры – это вкусная домашняя заготовка, которую можно использовать для приготовления салатов, пасты, выпечки, мяса и птицы. Самые вкусные вяленые томаты – те, что залиты оливковым маслом. 

Смотрите видео, как заморозить томаты на зиму:

В банку с помидорами можно добавлять различные вкусовые и ароматические добавки: розмарин, чеснок, перец чили, мед, мед, имбирь или тимьян.

Вяленые помидоры: рецепт с маслом и чесноком

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1,5 кг помидор сорта "Сливка"
  • Рафинированное масло
  • 6 зубчиков чеснока
  • 2 столовые ложки 6% яблочного уксуса 
  • 1 ст.л. сушеных прованских трав
  • 1 ч.л. сушеного тимьяна – по желанию
  • 1 ч.л. сушеного розмарина – по желанию
  • Соль – по вкусу 

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Способ приготовления:

  1. Помидоры помойте и удалите плодоножки. Затем разрежьте вдоль на 2-4 части, в зависимости от размера. Если в томатах много жидкости, удалите сердцевину с семенами.
  2. Застелите большой противень пергаментной бумагой и плотно выложите помидоры срезом вверх. Немного посолите каждый кусочек, присыпьте сушеными прованскими травами.
  3. Духовку разогрейте до 100 С. Поставьте противень на средний уровень и сушите до 10 часов. Вам может хватить и 3-5 часов. Дверца духовки должна быть приоткрытой, чтобы влага быстрее испарялась. Время сушки зависит от размера и сочности помидор.
  4. Готовые томаты значительно уменьшатся в размере, будут слегка влажными, но без сока, и будут гнуться в руках.
  5. Переложите вяленые помидоры в чистую стеклянную банку вперемежку с порезанными дольками чеснока, тимьяном и розмарином.
  6. Смешайте часть масла с яблочным уксусом и залейте помидоры.
  7. Влейте столько растительного масла, чтобы оно полностью покрывало томаты. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник. Там они могут храниться около года.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно хранить помидоры. "Сегодня" также делились рецептом киша с вялеными томатами.

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Источник: Сегодня
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