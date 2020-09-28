Как приготовить вяленые томаты: рецепт необычной заготовки от Григория Германа

Рецепт вяленых томатов в масле по-итальянски

Без вяленых помидоров сложно представить многие блюда итальянской кухни. С сушеными томатами делают брускетты, добавляют их в салаты и закуски, используют в качестве начинки для фаршированного мяса.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить на зиму вяленые помидоры в масле с чесноком и сушеным тимьяном.

Вяленые консервированные помидоры на зиму

Вяленые помидоры на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

2 кг помидоров сливка

500 мл растительного масла

1 ст.л. сахара

3 зубчика чеснока

2 ст.л. соли

Тимьян сухой

Способ приготовления:

Возьмите большую миску. Помидоры помойте и разрежьте на четвертинки. Удалите семечки и серединку, оставив только филе на шкурке. Очищенные зубчики чеснока нарежьте слайсами. Перемешайте помидоры, чеснок, сахар, соль и чеснок. Отставьте в сторону на 20-30 минут. Добавьте столовую ложку растительного масла и перемешайте, чтобы томаты не прилипали к пергаменту. Застелите противень пергаментом и выложите помидоры. Отправьте в духовку и готовьте при 120 ºС в течение 2,5 – 3 часов. Дайте готовым помидорам остыть, затем выложите в банку. Разогрейте растительное масло и влейте его в банки с помидорами. Через несколько минут закройте крышками и поставьте в кладовку, чтобы зимой наслаждаться вкусом домашних вяленых томатов.

На заметку

Итальянцы сушат помидоры на солнце 6-7 часов, а на ночь накрывают.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вяленые томаты в сушилке, а также делились рецептом сушеных томатов с орегано и чесноком.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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