Как приготовить вяленые томаты: рецепт необычной заготовки от Григория Германа
Рецепт вяленых томатов в масле по-итальянски
Без вяленых помидоров сложно представить многие блюда итальянской кухни. С сушеными томатами делают брускетты, добавляют их в салаты и закуски, используют в качестве начинки для фаршированного мяса.
Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить на зиму вяленые помидоры в масле с чесноком и сушеным тимьяном.
Вяленые консервированные помидоры на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров сливка
- 500 мл растительного масла
- 1 ст.л. сахара
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст.л. соли
- Тимьян сухой
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Способ приготовления:
- Возьмите большую миску.
- Помидоры помойте и разрежьте на четвертинки. Удалите семечки и серединку, оставив только филе на шкурке.
- Очищенные зубчики чеснока нарежьте слайсами.
- Перемешайте помидоры, чеснок, сахар, соль и чеснок. Отставьте в сторону на 20-30 минут.
- Добавьте столовую ложку растительного масла и перемешайте, чтобы томаты не прилипали к пергаменту.
- Застелите противень пергаментом и выложите помидоры.
- Отправьте в духовку и готовьте при 120 ºС в течение 2,5 – 3 часов.
- Дайте готовым помидорам остыть, затем выложите в банку.
- Разогрейте растительное масло и влейте его в банки с помидорами. Через несколько минут закройте крышками и поставьте в кладовку, чтобы зимой наслаждаться вкусом домашних вяленых томатов.
На заметку
Итальянцы сушат помидоры на солнце 6-7 часов, а на ночь накрывают.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вяленые томаты в сушилке, а также делились рецептом сушеных томатов с орегано и чесноком.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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