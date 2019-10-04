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Как приготовить яблочное варенье с калиной на зиму

Рецепт витаминного яблочного варенья с калиновым соком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:07
Варенье из яблок и калины
Варенье из яблок и калины
Фото: Depositphotos

Варенье из калины очень полезно для здоровья. C его помощью можно укрепить иммунитет и справиться с простудой.

Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:

Чтобы улучшить вкус калинового варенья, мы советуем добавить в него яблоки.

Варенье из яблок и калины на зиму

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 208 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг сахара
  • 1 кг яблок
  • 200 г калины

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Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть и почистить. Удалить сердцевину и очень мелко нарезать мякоть.
  2. Из калины выжать сок.
  3. Пересыпать кусочки яблок сахаром. Поставить вариться до загустения. В полуготовое варенье влить сок калины, варить еще 10 минут.
  4. Готовую массу разлить по стерилизованным банкам. Закатать прокипяченными крышками.
  5. Хранить калиновое варенье вдали от солнечных лучей.

Что можно приготовить из калины

Калину можно употреблять в любом виде: есть самостоятельно или добавлять в любое блюдо. Наиболее силен эффект полезных веществ калины в отварах из этой ягоды.

Калина содержит довольно много пектина, что позволяет использовать ее в приготовлении различных джемов. А из смеси калины с яблоками, можно приготовить пастилу или натуральный мармелад. Сезон заготовки калины – как правило, октябрь, когда ягоды после первый заморозков теряют горечь.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе шиповника. "Сегодня" также делились рецептом облепихового варенья.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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