Как приготовить яблочное варенье с калиной на зиму
Рецепт витаминного яблочного варенья с калиновым соком
Варенье из калины очень полезно для здоровья. C его помощью можно укрепить иммунитет и справиться с простудой.
Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:
Чтобы улучшить вкус калинового варенья, мы советуем добавить в него яблоки.
Варенье из яблок и калины на зиму
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 208 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг сахара
- 1 кг яблок
- 200 г калины
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Способ приготовления:
- Яблоки помыть и почистить. Удалить сердцевину и очень мелко нарезать мякоть.
- Из калины выжать сок.
- Пересыпать кусочки яблок сахаром. Поставить вариться до загустения. В полуготовое варенье влить сок калины, варить еще 10 минут.
- Готовую массу разлить по стерилизованным банкам. Закатать прокипяченными крышками.
- Хранить калиновое варенье вдали от солнечных лучей.
Что можно приготовить из калины
Калину можно употреблять в любом виде: есть самостоятельно или добавлять в любое блюдо. Наиболее силен эффект полезных веществ калины в отварах из этой ягоды.
Калина содержит довольно много пектина, что позволяет использовать ее в приготовлении различных джемов. А из смеси калины с яблоками, можно приготовить пастилу или натуральный мармелад. Сезон заготовки калины – как правило, октябрь, когда ягоды после первый заморозков теряют горечь.
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Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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