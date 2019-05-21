Как приготовить яблочные маффины с шоколадом
Рецепт сладких кексов к чаю с тертым шоколадом и яблочным повидлом
Сладкие яблочные маффины с шоколадом настолько просто готовятся, что сделать тесто для них может даже ребенок. Подавайте их теплыми вместе с чаем, кофе или какао. Пошаговый рецепт маффинов читайте ниже.
Смотрите видео, как приготовить яблочный хлеб:
Яблочные маффины с шоколадом
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 1.5 стакана
- Песок сахарный – 1 стакан
- Масло растительное – 1 стакан
- Яйца – 5 шт.
- Яблочное повидло или джем – 130 г
- Колотый или тертый черный шоколад – 50 г
- Сливочное масло – 20 г
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Рецепт приготовления:
- Сахарный песок и яйца взбейте в пышный светлый крем. Затем влейте растительное масло, взбейте до однородного состояния.
- Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте до получения однородной массы.
- Затем добавьте измельченный шоколад и еще раз перемешайте.
- Выложите в каждую подготовленную формочку для маффина примерно по столовой ложке теста.
- Затем положите в центр немного яблочного повидла или джема.
- Для посыпки 1 столовую ложку муки, 1 ст. ложку сахарного песка, 20 г масла перетрите в крошку, посыпьте поверхность маффинов.
- Выпекайте яблочные маффины при температуре в разогретой до 180 С духовке в течение 20-25 минут.
- Перед подачей остудите.
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Источник: Сегодня