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Как приготовить яблочные маффины с шоколадом

Рецепт сладких кексов к чаю с тертым шоколадом и яблочным повидлом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Яблочные маффины с шоколадом
Яблочные маффины с шоколадом
Фото: Depositphotos

Сладкие яблочные маффины с шоколадом настолько просто готовятся, что сделать тесто для них может даже ребенок. Подавайте их теплыми вместе с чаем, кофе или какао. Пошаговый рецепт маффинов читайте ниже.

Смотрите видео, как приготовить яблочный хлеб:

Яблочные маффины с шоколадом

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 1.5 стакана
  • Песок сахарный – 1 стакан
  • Масло растительное – 1 стакан
  • Яйца – 5 шт.
  • Яблочное повидло или джем – 130 г
  • Колотый или тертый черный шоколад – 50 г
  • Сливочное масло – 20 г

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Рецепт приготовления:

  1. Сахарный песок и яйца взбейте в пышный светлый крем. Затем влейте растительное масло, взбейте до однородного состояния.
  2. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте до получения однородной массы.
  3. Затем добавьте измельченный шоколад и еще раз перемешайте.
  4. Выложите в каждую подготовленную формочку для маффина примерно по столовой ложке теста.
  5. Затем положите в центр немного яблочного повидла или джема.
  6. Для посыпки 1 столовую ложку муки, 1 ст. ложку сахарного песка, 20 г масла перетрите в крошку, посыпьте поверхность маффинов. 
  7. Выпекайте яблочные маффины при температуре в разогретой до 180 С духовке в течение 20-25 минут. 
  8. Перед подачей остудите.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова

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Источник: Сегодня
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