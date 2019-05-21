Как приготовить яблочные маффины с шоколадом

Рецепт сладких кексов к чаю с тертым шоколадом и яблочным повидлом

Яблочные маффины с шоколадом Фото: Depositphotos

Сладкие яблочные маффины с шоколадом настолько просто готовятся, что сделать тесто для них может даже ребенок. Подавайте их теплыми вместе с чаем, кофе или какао. Пошаговый рецепт маффинов читайте ниже.

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Яблочные маффины с шоколадом

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 1.5 стакана

Песок сахарный – 1 стакан

Масло растительное – 1 стакан

Яйца – 5 шт.

Яблочное повидло или джем – 130 г

Колотый или тертый черный шоколад – 50 г

Сливочное масло – 20 г

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Рецепт приготовления:

Сахарный песок и яйца взбейте в пышный светлый крем. Затем влейте растительное масло, взбейте до однородного состояния. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте до получения однородной массы. Затем добавьте измельченный шоколад и еще раз перемешайте. Выложите в каждую подготовленную формочку для маффина примерно по столовой ложке теста. Затем положите в центр немного яблочного повидла или джема. Для посыпки 1 столовую ложку муки, 1 ст. ложку сахарного песка, 20 г масла перетрите в крошку, посыпьте поверхность маффинов. Выпекайте яблочные маффины при температуре в разогретой до 180 С духовке в течение 20-25 минут. Перед подачей остудите.

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