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Как приготовить яблочный пирог "Мечта"

Рецепт вкуснейшего песочного пирога с безе и яблоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Яблочный пирог "Мечта" Фото: pixabay.com
Яблочный пирог "Мечта"
Фото: pixabay.com

Пирог "Мечта" – это идеальное сочетание песочного теста, яблочной начинки, безе и хрустящей крошки. Несмотря на потрясающий вкус, готовится такой пирог очень просто.

Пирог "Мечта" с яблоками и безе

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 170 г сливочного масла, размягченного
  • 150 г сахара + 100 г
  • 280 г муки
  • ванильная эссенция
  • 1/2 ч.л. соды, гашенной уксусом (или 3/4 ч л разрыхлителя)
  • соль
  • 3 сладких яблока (натертых на терке или тонко нарезанных)

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Рецепт приготовления:

  1. Желтки отделить от белков. Растереть желтки с 150 г сахара.
  2. Добавить размягченное масло, погашенную соду, ванильную эссенцию (или 1 ч. ложку ванильного сахара), щепотку соли и муку. Хорошо взбить или перемешать вручную.
  3. Разделить тесто на две неравные части.
  4. Большую часть выложить в форму диаметром 28 см и разровнять. Меньшую часть положить в морозильник.
  5. На крупной терке натереть яблоки на тесто. 
  6. Взбить белки с 100 г сахарного песка, залить ими пирог.
  7. Поверх белков натереть тесто из морозильника.
  8. Выпекать пирог в течение 40 минут при температуре 170 С. Если тесто подрумянится слишком быстро, накрыть его фольгой.
  9. Полностью остудить пирог перед подачей.

Напомним, ранее мы писали, как быстро размягчить сливочное масло для выпечки. Сайт "Сегодня" также делился рецептом голландского яблочного кекса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с хрустящей коричной крошкой

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

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Источник: Сегодня
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