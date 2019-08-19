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Как приготовить яблочный сок на зиму в домашних условиях

Готовим яблочный сок дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Яблочный сок: заготовка на зиму
Яблочный сок: заготовка на зиму
Фото: freepik.com

Яблочный сок из пакета содержит много сахара и мало полезных веществ. Но выход есть: приготовить сок из яблок в домашних условиях.

Смотрите видео, как приготовить домашний яблочный сидр:

Делают его двумя основными способами. В первом случае сок на зиму кипятят с добавлением сахара, а затем горячим разливают по банкам и закатывают. Во втором свежевыжатый яблочный сок процеживают, доводят до кипения и, разлив по банкам, стерилизуют 10-15 минут, закатывают.

Яблочный сок: польза

Натуральный сок из яблок содержат витамины А, В, и C, которые повышают иммунные силы организма. В состав яблочного сока также входят биотин, пантотеновая и фолиевая кислоты. Последняя способствует укреплению волос и ногтей. 

Кроме того, домашний сок из яблок богат минеральными соединениями железа, магнием и фосфором. 

Яблочный сок на зиму

Яблочный сок дома
Яблочный сок дома
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 5 кг яблок
  • 500 г сахара

Способ приготовления:

  1. Яблоки вымыть, нарезать на дольки и отжать при помощи соковыжималки или мясорубки с насадкой.
  2. Перелить сок в эмалированную кастрюлю, добавить сахар по вкусу, включить средний огонь.
  3. Довести сок до первых признаков закипания. Пенку снимать шумовкой.
  4. Как только появились первые пузырьки, огонь выключить.
  5. Разлить в теплые стерилизованные банки, закрыть крышками.
  6. Остужать яблочный сок под теплым пледом в перевернутом виде. Хранить в прохладном месте.

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Яблочный сок: рецепт с мякотью

Сок из яблок с мякотью
Сок из яблок с мякотью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1.5 кг яблок
  • 2 стакана воды
  • Сахарный сироп – по вкусу (1-2 стакана)

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить от шкурки и семян. Нарезать дольками.
  2. Переложить яблочные ломтики в большую кастрюлю, желательно эмалированную, влить воду.
  3. Дождаться закипания, проварить пятнадцать минут.
  4. Пюрировать яблочную мякоть в мясорубке или блендере. Через мясорубку яблочную основу пропустить два раза, для большей нежности.
  5. Смешать яблочное пюре и сахарный сироп, поставить на плиту. Как только пюре закипит, засечь пять минут.
  6. Немного остудить массу и снова протереть пюре. Лучше всего использовать частое металлическое сито.
  7. Снова довести массу до кипения, тут же разлить в теплые банки и укупорить.

На заметку: чтобы приготовить сироп, нужно смешать сахар и воду в равных количествах и довести до кипения.

Яблочный сок без сахара на зиму

Яблочный сок на зиму без сахара
Яблочный сок на зиму без сахара
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты на 1 л сока:

  • 1.7 кг яблок

Способ приготовления:

  1. Яблоки нужно вымыть, затем порезать небольшими дольками. Фрукты можно использовать вместе с сердцевиной.
  2. Нарезанные яблоки партиями загрузить в соковыжималку, образовавшийся сок процедить через марлю или через сито, затем вылить в миску или кастрюлю, где он будет вариться.
  3. Емкость с соком поставить на огонь и довести до кипения. В процессе тепловой обработки, оставшаяся после процеживания мякоть будет пониматься вверх и ее нужно снимать, используя шумовку или специальную ложку. Когда напиток закипит, огонь уменьшить, проварить 10 минут.
  4. Готовый яблочный сок без сахара разлить по стерильным банкам, закрыть крышками. Банки нужно перевернуть и укутать до остывания.

Яблочный сок без мякоти

Сок яблочный прозрачный
Сок яблочный прозрачный
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 3 л свежевыжатого яблочного сока
  • 500 г сахара

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, крупно нарезать и пропустить через соковыжималку. Снять пену.
  2. Процедить сок через сито, застеленное плотной тканью. Пену отжать руками через тряпку.
  3. Добавить 500 г сахара на 3 л сока. Довести до температуры 95 С. 
  4. Горячим разлить сок в стерилизованные банки и закрыть крышками. Перевернуть банки донышками вверх, укутать их и оставить до полного остывания. Хранить в погребе или в подвале.

Яблочный сок без кипячения

Сок из яблок без кипячения
Сок из яблок без кипячения
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 кг яблок

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, разрезать на четыре части и пропустить через соковыжималку. С поверхности убрать пену.
  2. Яблочный сок поставить на плиту. Помешивая, довести почти до кипения, снимая пену. Следить, чтобы сок не закипел.
  3. Банки хорошо помыть содой, стерилизовать их в духовке в течение 15 минут. Крышки прокипятить.
  4. В подготовленную тару налить яблочный сок, закатать жестяными крышками.
  5. Перевернуть, накрыть теплой тканью и оставить до утра. Закатку отнести на хранение в кладовку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из яблок на зиму. "Сегодня" также писали, как приготовить мармелад из слив и яблок.

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Источник: Сегодня
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